В ходе испытаний инженеры проверяют стабильность приёма и установки обновлений «по воздуху» (OTA), корректность взаимодействия всех доменов — от управления батареей до автопилота — и общую надёжность системы в реальных дорожных условиях.

Южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Group объявил о переходе к активной стадии тестирования своей новой технологической платформы, ориентированной на концепцию программно-определяемых транспортных средств (Software-Defined Vehicles, SDV). В конце мая 2026 года тестовый прототип электромобиля IONIQ 6, оснащенный вычислительной платформой следующего поколения, был замечен вблизи Европейского технического центра Hyundai (HMETC). Ожидается, что серийное производство первых машин, полностью построенных на новой архитектуре, стартует в конце 2027 года.

Источник: electrek.co

Активное тестирование новых SDV-систем означает, что базовые функции и управление аппаратными компонентами электромобилей скоро будут осуществляться через единую централизованную программную среду. В качестве технического "мула" для ранней обкатки решений инженеры используют седан IONIQ 6. Внешне этот тестовый образец практически не отличается от стандартной обновленной версии электрокара, однако салон транспортного средства был переоборудован для тестирования новой аппаратной базы.

Ключевым элементом тестируемой архитектуры является операционная система Pleos Connect. Реализация интерфейса в прототипе включает два независимых экрана. Компактный дисплей, расположенный непосредственно перед водителем, отображает телеметрию: текущую скорость, параметры медиа и подсказки навигатора. Основной сенсорный монитор разделен на три зоны для управления приложениями и вывода информации. При этом проектировщики Hyundai не стали отказываться от физических элементов управления. Под центральным экраном и на рулевом колесе сохранены кнопки для регулировки климат-контроля и иных настроек.

Программный комплекс Pleos Connect функционирует совместно с голосовым ассистентом Gleo AI, разработанным на базе больших языковых моделей (LLM). Специалисты компании 42dot, отвечающие за написание программного обеспечения для Hyundai Motor Group, сообщили, что новые алгоритмы обрабатывают запросы с учетом окружающего контекста: местоположения пользователя и дорожных условий. Обновление встроенного искусственного интеллекта и расширение списка доступных функций будут происходить по беспроводной сети (OTA) без необходимости визитов в дилерские центры.





Переход на программно-определяемую архитектуру является основой текущей стратегии Hyundai по цифровизации модельного ряда. Корпорация сместила фокус с традиционного машиностроения на выпуск мобильных платформ с обновляемым функционалом. До 2030 года производитель рассчитывает внедрить систему Pleos Connect в 20 миллионов автомобилей, выпускаемых под марками Hyundai, Kia и Genesis. Унификация программного обеспечения направлена на оптимизацию процесса разработки, снижении производственных издержек и интеграцию цифровых услуг.