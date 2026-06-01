Fantoci
К 20-летию бренда ROG компания ASUS представила линейку устройств Edition 20 на выставке Computex
Линейка Edition 20 охватывает игровое железо, периферию, программное обеспечение и другие категории продуктов, образуя единую экосистему с юбилейным дизайном. В оформлении коллекции использованы чёрный, красный, золотой цвета и кристаллические элементы, которые, по словам компании, символизируют разные этапы истории ROG.
В рамках международной выставки Computex 2026, проходящей в Тайбэе, компания ASUS провела презентацию, посвященную двадцатилетнему юбилею своего игрового подразделения Republic of Gamers (ROG). Центральным событием мероприятия стал анонс лимитированной серии компьютерного оборудования под общим названием «Edition 20». В новую линейку вошли материнские платы, видеокарты, блоки питания, мониторы, компактные ПК и портативные консоли, выполненные в едином дизайне с использованием черного, красного и золотого цветов.

Источник: asus.com

Среди ключевых компонентов для настольных систем была продемонстрирована материнская плата ROG Crosshair X870E Edition 20. Устройство получило интегрированную систему жидкостного охлаждения Ryujin Edition 20, обслуживающую как процессор, так и подсистему питания, построенную по схеме 24+2+2 фазы. На плате также размещен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, на который выводится информация о нагрузке и стабильности системы.

Источник: asus.com

В сегменте графических адаптеров производитель показал видеокарту ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20. Инженеры уделили особое внимание охлаждению новинки: внутри установлены четыре вентилятора и испарительная камера. Чтобы компонент не перегревался, вместо обычной термопасты здесь применен жидкий металл, который значительно эффективнее передает тепло от процессора к системе охлаждения. Устройство может потреблять до 800 Вт энергии через двойной разъем питания. На боковой панели видеокарты установлен изогнутый AMOLED-экран для отображения телеметрии.

Источник: asus.com

Для обеспечения работы производительных конфигураций ASUS анонсировала блок питания ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20. Данная модель стандарта ATX 3.1 обладает мощностью 3 кВт и способна одновременно питать до четырех видеокарт уровня RTX 5090. Устройство построено с применением GaN-транзисторов серверного класса и комплектуется съемной магнитной OLED-панелью.

Помимо комплектующих, серия пополнилась портативной игровой консолью ROG XBOX Ally X20 Edition. Модель оснащена 7,4-дюймовым OLED-экраном Nebula HDR и работает на базе процессора AMD Ryzen AI Z2 Extreme. В комплекте с приставкой поставляются очки дополненной реальности ROG XREAL R1 Edition 20. Корпус консоли выполнен из полупрозрачного черного пластика с внутренними элементами золотого оттенка.

Источник: wccftech.com

Также в рамках выставки были показаны готовые решения. Флагманский настольный компьютер ROG G1000 Edition 20 получил награду Golden Award на выставке Computex 2026. Компактный ПК ROG NUC 16 Edition 20 оснащен мобильным процессором Intel Core Ultra 9 290HX и графикой GeForce RTX 5090 Laptop. За вывод изображения в линейке отвечает новый монитор ROG Swift OLED PG27AQWP-G/R Edition 20 с диагональю 26,5 дюйма и частотой обновления до 540 Гц при разрешении QHD.

Выпуск серии «Edition 20» приурочен к основанию бренда Republic of Gamers в 2006 году. Представленные устройства демонстрируют актуальные технологические разработки компании и предназначены для построения высокопроизводительных систем.

#asus #rog #republic of gamers #computex 2026 #edition 20 #rog astral geforce rtx 5090 edition 20 #rog crosshair x870e edition 20
Источник: wccftech.com
