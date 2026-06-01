На международной технологической выставке Computex 2026 компания NVIDIA провела презентацию новой версии своей технологии интеллектуального масштабирования — DLSS 4.5 Ray Reconstruction. Модернизированный инструмент позиционируется разработчиками как модель реконструкции лучей второго поколения. Основная задача обновления заключается в повышении качества визуализации в компьютерных играх, использующих трассировку лучей (Ray Tracing) и трассировку путей (Path Tracing). Полноценный релиз технологии запланирован на август 2026 года.

Источник: wccftech.com

Обновленная версия DLSS 4.5 Ray Reconstruction направлена на замену традиционных шумоподавителей, созданных вручную, и объединяет процессы устранения шумов и масштабирования (Super Resolution) в единую нейросеть. Согласно технической документации NVIDIA, новый алгоритм анализирует как пространственные, так и временные данные игрового движка, генерируя недостающие пиксели на тех участках кадра, где лучи не были в достаточной мере сэмплированы.

В сравнении с первым поколением функции, выпущенным в августе 2023 года, новая архитектура обладает увеличенной на 35% вычислительной мощностью и оперирует на 20% большим количеством параметров. Представители компании сообщают, что при этом общая производительность алгоритма сохранена на уровне предшественника. Нейросеть обучалась на базе суперкомпьютеров с использованием расширенного набора данных. Это обеспечивает алгоритму глубокое понимание сцены и способность восстанавливать изображение, максимально приближенное к оригинальному рендеру.

Для разработчиков видеоигр внедрены дополнительные инструменты, предоставляющие более тонкий контроль над процессом временного накопления (temporal accumulation). Такой подход позволит разработчикам настраивать поведение модели в зависимости от конкретных визуальных требований проекта.

В ходе презентации демонстрировались практические улучшения на примере нескольких проектов. В экшене Indiana Jones and the Great Circle алгоритм позволил устранить эффект графического шлейфа на заснеженных локациях и повысить четкость систем частиц. В игре Pragmata зафиксировано уменьшение остаточных артефактов и улучшение динамики освещения, а в Alan Wake 2 новая версия корректно обрабатывает телевизионный статический шум на ЭЛТ-экранах без искажений.





На момент августовского релиза технология будет поддерживаться в 27 играх, в том числе Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, DOOM: The Dark Ages, Half-Life 2 RTX, Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle и Portal with RTX. Поддержка распространяется на видеокарты серий GeForce RTX 20, 30, 40 и 50. Осенью 2026 года технология также появится в Blender 5.3 в качестве денойзера для рендерера Cycles.





Одиннадцать игр объявили о переходе на нативную поддержку DLSS 4.5, включая Marvel Rivals, NARAKA: BLADEPOINT, Gothic 1 Remake, Hell Let Loose: Vietnam и Phantom Blade Zero. По данным NVIDIA, общее число RTX-совместимых игр и приложений превысило отметку в 1000 наименований.