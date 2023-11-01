Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Samsung раскрыла первые подробности о 1,4-нм техпроцессе
Компания Samsung планирует опередить своих конкурентов с помощью технологии GAA для производства мощных 1,4-нм чипов.

реклама

Самые современные микропроцессоры имеют компоненты размером всего в несколько нанометров, и лишь несколько компаний способны производить такие чипы. Тайваньская компания TSMC владеет львиной долей рынка, а Samsung идет на втором месте с большим отставанием. Однако все может поменяться благодаря новой технологии, которую сейчас осваивает корейская компания. Первые подробности о новом 1,4-нанометровом техпроцессе Самсунга свидетельствуют о том, что будущие чипы предложат значительный прирост производительности и энергоэффективности.

реклама

Вице-президент Samsung Foundry Чон Ги-Тхэ представил новую дорожную карту, которая поможет корейской компании догнать TSMC. В настоящее время литейное производство Samsung предлагает изготовление чипов по 5-нанометровому техпроцессу (также известному как SF5) для различных устройств. Компания также может производить чипы по 4-нм и 3-нм техпроцессу, но, судя по всему, Samsung предлагает эти технологии только для систем с низким энергопотреблением. В следующем году Samsung запустит полноценное производство SF3 и предложит клиентам 3-нм чипы с различными опциями. По оценкам экспертов, клиентам не стоит ожидать большого количества 3-нанометровых чипов Samsung из-за большого брака. По слухам, Tensor G4 компании Google, который выйдет в 2024 году, будет основан на 4-нм техпроцессе (SF4) Samsung.

К 2025 году Samsung планирует усовершенствовать свой 3-нм техпроцесс до SF3P - новой версии 3-нанометрового техпроцесса с повышенной производительностью. По плану, к тому времени Samsung начнет изготавливать также 2-нм чипы (SF2). Новое поколение чипов Samsung будет использовать улучшенные транзисторы с вертикальным каналом (GAA) и заднюю подачу питания, которая, по сообщениям инсайдеров, является ключом к увеличению плотности транзисторов. TSMC и Intel также планируют перейти на GAA в своих 2-нм процессах.

Дорожная карта литейного производства Samsung.

Технология GAA, разработанная компанией Samsung, начнет использоваться в 2027 году для освоения 1,4-нм технологического узла (SF1.4). Эти чипы позволят уменьшить количество компонентов за счет увеличения количества микролистов GAA с трех до четырех. Благодаря большему количеству нанолистов на транзистор эти микросхемы обеспечат более высокий контроль тока и скорость работы. Кроме того, новая конструкция будет лучше блокировать утечку тока, что повысит энергоэффективность. На уровне 1,4 нанометра мы достигаем теоретического предела кремниевых процессоров. В этом масштабе каждый транзистор будет иметь ширину всего три атома кремния.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Современные чипы Samsung, как правило, уступают аналогичным чипам TSMC из-за технологии упаковки Samsung. Ожидается, что по мере продвижения к более тонким технологическим узлам Samsung внедрит новую технологию индивидуальной упаковки, которая позволит ее клиентам повысить производительность своих чипов. Samsung не скрывает своего стремления догнать и перегнать TSMC, но для этого ей еще предстоит проделать большую работу.

#samsung #gaa #sf5
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung обновляет смартфоны до Android 14 раньше всех
Стали известны некоторые характеристики предстоящего Samsung Galaxy A15 5G
Серия Samsung Galaxy Book 4 замечена на сайте сертификации Bluetooth SIG
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
24
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
3
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
7
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
6
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
14
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
Colorful представила уникальную видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb "Туманный холм пяти стихий"
3
Для истребителя пятого поколения Су-57 разработали внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности — СМИ
+
Renault работает над созданием пикапа со спортивным и футуристичным дизайном
1
Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
3
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
1
В результате столкновения двух нейтронных звезд образовалось огромное количество редких металлов
1
Комиссия по безопасности НАСА предупреждает о рисках перехода от МКС к коммерческим станциям
+
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
1
Стабильное обновление One UI 6 официально выпущено для серии Galaxy S23 в Германии
+
США создают «ЗРК-Франкенштейн» для Украины, объединяя советские и американские системы ПВО
+
F-16 ВВС США перехватил самолёт-нарушитель, пытавшийся пролететь рядом с резиденцией Байдена
+
На китайском рынке появилось много мобильных RTX 3080 Ti, переделанных в настольные карты
1
80 лет танку ИС-2, ветерану Великой Отечественной Войны
+
В Нью-Йорке открыли парилки, использующие тепло Asic-устройств
1

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
4
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
Спутники Starlink совершили 25 000 маневров предотвращения столкновений всего за 6 месяцев
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
69
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
16
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
25
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
3
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
87
Мифы о смартфонах – 25 распространенных и не очень заблуждений и стереотипов
+
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
9

Сейчас обсуждают

Чaтo-Б0t
15:07
И будет с Авдеевкой так же, как и с Артёмовском. Скоро.
Байден посоветовал Зеленскому удерживать Авдеевку до окончания переговоров о выделении денег Украине
Чaтo-Б0t
15:05
>Вполне себе очевидные выводы для так называемого четырехзвёздного генерала Пендонегру простительно.
Глава Пентагона: Если Запад откажется от поддержки Украины, то её ждёт поражение
FelsheR-BAN100712
15:05
Помнится в 90х, у нас балтика портер, охлаждалась в обском водохранилище, на отдыхаловке и в ночной шторм один ящик пива песком замыло. Поскольку встаем базой много лет в одном месте - находить пиво н...
Глава Carlsberg Аруп-Андерсен заявил, что власти России украли их «Балтику»
Umid Xaydarov
15:02
вообщем парни все на ультрах графа в 2k , 65 фэпээс. если включать мыло на качество то 90.
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
glavhyilo
15:00
и тройка была нормальная
Глава Carlsberg Аруп-Андерсен заявил, что власти России украли их «Балтику»
glavhyilo
14:58
красавец,Путин тоже на ил 96-400 летает.
В России совершил первый полет широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-400М
Пинаю даунов
14:52
У нас 😂 ты олигарх что ли ?
Глава Carlsberg Аруп-Андерсен заявил, что власти России украли их «Балтику»
Vito Vago
14:45
Тут явно хохлопитек руку приложил...
Байден посоветовал Зеленскому удерживать Авдеевку до окончания переговоров о выделении денег Украине
Chihonya
14:39
так разрабы так примерно и задумали)))
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
Kira625
14:39
> В этой игре нам предстоит сесть за руль спортивного автомобиля мировой гоночной серии World Rasing Car Ну ёёё.
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем