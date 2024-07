Рассмотрим будущее Xbox и последствия провала ключевых франшиз. Анализируем финансовые риски Microsoft после приобретения Activision Blizzard за 78 миллиардов долларов. Оценка включает влияние на выручку и прибыль игрового подразделения. Представим объективные данные и факты, исключая субъективные мнения и интерпретации. Наш подход основан на аналитике и независимых источниках, чтобы обеспечить точность и достоверность информации.

Предисловие

А вы никогда не задумывались, что будет с консолями Xbox, если провалится самая популярная франшиза? Что будет с игровым подразделением Microsoft, если они не смогут отбить 78 млрд. баксов за Activision Blizzard? Только вместо слов и фантазий буду предоставлять факты из независимых и достоверных источников. Ведь на слово верить никому нельзя. Даже самому себе. Я не геймер, я специалист по анализу и интерпретации данных. Цифры - это холодные и безэмоциональные индикаторы рисующие картину мира.

Личное мнение

При написании многих материалов используется "мироощущение". Подобный подход чаще всего обозначается как "Я художник, я так вижу". Мои познания в сфере консольного рынка больше, чем у 99,99% пользователей, но я не работаю с первоисточниками и не общаюсь с главами корпораций. У меня нет полной картины мира и недостающую информацию компенсирую личным опытом. Ошибка хоть и минимальна, но она возможна. Интерпретация информации крайне важна, на даже если она 100% описывает ситуацию, все равно бывает ошибочной.

Старый, но красивый пример, где 100% правильная информация интерпретирована неверно:

"Примерно у 70% заболевших раком легких в нагрудном кармане были обнаружены спички. Вывод - спички вызывают рак легких". Все четко и логично. Но в доступной информации не сказано, что все люди курили и носили спички, для розжига сигарет.

У Xbox все хорошо

Выручка игрового направления Microsoft за 3 квартал 2024 финансового года превзошла выручку направления Windows и стала третьим по важности в корпорации. Красивый и яркий информационный вброс для людей живущих в бункере где-нибудь в диких степях Казахстана. Правда жизни такова, что объем выручки не имеет значения, важна только прибыль и моржа.

Как пример доступный для понимания:

Фильм "Варкрафт" 2016 года имеет выручку в 439 млн. тугриков. Она больше, чем выручка в 227 млн. тугриков у фильма "Малыш на драйве" 2017 года. Я опущу кучу цифр и прочего, и напишу лишь то, что Варкрафт имеет убытки в 100 млн тугриков и продолжение никто снимать не планирует. Малыш на драйве принес своим создателям чистыми 40 млн. тугриков и недавно анонсировали продолжение. Большая выручка ничего не говорит об успешности или положительной динамике.

Антимонопольные разбирательства с Microsoft

В судах всплыло множество различных документов, что общественность обсасывала с великим удовольствием. Нам интересны два момента:

От 70 до 80 процентов всей выручки по Call of Duty приходится на платформу Sony;

Примерно половина от всей выручки приходится на внутриигровые платежи;

Два маленьких, ничего не значащих момента, что надо держать в голове. Они нам пригодятся.

LEGO Horizon Adventures

Это игра по лицензии и у нее есть особенность - она не выходит на устройствах и в магазинах Microsoft. На Nintendo, в Steam, в Epic Games Store. Единый релиз везде, кроме платформы от Фила Спенсера. Для добавления в Microsoft store на ПК не надо делать лишних телодвижений. Но самураи принципиально не хотят отдавать небольшую игру по сторонней лицензии конкуренту. The Lego Group (размер которой сопоставим с PlayStation) ничего не смогла с этим сделать. Японцы готовы потерять денежку, только бы у Xbox было меньше возможностей для заработка. Жта черта наблюдается ВЕЗДЕ.

Консольные стычки

Многие думают, что это что-то "благородное". Корпорации выпускают первоклассные игры, чтобы привлечь внимание геймеров и соревнуются в изысканных блюдах. Но это лишь в сказках. Я напомню практику "временных эксклюзивов", что запатентовала американская корпорация. BioShock / Risen /Mass Effect /Ninja Gaiden II /The Last Remnant / Star Ocean: The Last Hope /Alan Wake / Dead Rising / Rise of the Tomb Raider - это ТОП проекты, что продвигали xbox 360 своей временной эксклюзивностью.

Взлом ПСН в 2011 году. "Крупнейший" взлом в истории. Куча шума. Единственный взлом при котором в общий доступ не попало ни одного документа. Все судебные разбирательства закончились в пользу Sony либо договорняком. Государство не выставило претензий. Единственным выгодополучателем от ситуации оказалась Microsft.

Консольные разногласия - это гораздо БОЛЬШЕ, чем конкуренция.

Фил Спенсер в "позе крабика"

В октябре 2023 года закрыли сделку по приобретению Activision Blizzard. Сумма сделки с 68,7 выросла до 78 млрд тугриков. Перерасход средств почти на 10 млрд. тугриков. Многие не воспринимаю данную сумму и не понимают ее масштаб. Расхождение в 10 млрд тугриков:

Saber Interactive - $525 миллионов (2020)

Respawn Entertainment - $455 миллионов (2017)

Mojang (Minecraft) - $2,5 миллиардов (2014)

Bungie - $3,6 миллиардов (2022)

Codemasters - $1,2 миллиардов (2021)

Insomniac Games - $229 миллионов (2019)

Gearbox Entertainment - $1,3 миллиардов (2021)

Koch Media - $149 миллионов (2018)

Для многих - это сумма уже примелькалась и они не понимают масштаба, как сильно Широкий Фил вляпался за последний год. Суммы и покупки приведены для того, чтобы обыватель представлял, что даже небольшие приобретения не всегда удается отбить. А это просто "переплата" за сделку.

Упорство PlayStation

В августе 2023 года японская корпорация "сдалась" и согласилась подписать с янки некоторые документы. Никто не знает, что было написано в соглашении между Xbox и Sony, но Джим Райан больше не ставил палки в колеса. Это единственный неизвестный фактор, что может повлиять на сегодняшнее повествование. Учитывая, что Фил был в "позе крабика", там могли прописать, что PlayStation получает 40% от всей выручки с Call of Duty ближайшие 10 лет. Отличное предложение на которое приятно согласиться. Мало вероятно, но очень возможно. До этого Бобби "люблю сметанку" Котик забирал себе 90% выручки по игре, а взамен предоставлял различные плюшки. Так как плюшек больше нет, то есть варианты.

Новое соглашение по Call of Duty

Мы не знаем, что в нем написано. Мы точно знаем, что в нем НЕ написано. Из соглашения убрали все, что связано с эксклюзивностью. Ранний доступ. Добавление Call of Duty в PS Plus. Скинчики, режимы, бесплатные перки и куча всего остального.

Но это лишь вершина айсберга. То, что видит каждый пользователь в сети и чувствует геймер. Помимо "допов" между Бобби и Джимми было еще одно соглашение.

Маркетинг и продвижение

Два месяца назад освещал данный вопрос:

Вкратце он выгладит примерно так: "Call of Duty является System seller. Японцы были заинтересованы в продвижении игры. Они вкладывали огромные суммы в рекламу продукта и увеличивали не только его продажи, но и реализацию своих консолей. Это была обоюдовыгодная сделка. Но теперь самураям нет смысла продвигать прямой продукт конкурента и увеличивать прибыль Фила Спенсера"

Кто-то может сказать, что игра все тот же System seller, но нет. 80% пользователей покупает не игру, а хайп вокруг нее. Игра может быть хоть сто раз гениальной, но если шумихи вокруг нее нет, то ее никто покупать не станет. Для примера вспомним такой проект "Subverse". Вы еще помните, что это такое? Идеальная игра. Мы всю жизнь ждали подобный шедевр. Народ изголодался и требует продолжения. Только ленивый не сделал ролик на подобную тематику. Даже те, кто всю жизнь оставался в рамках приличия.

Рекламная компания окончилась. Спрос и хайп вокруг "шедевра" исчезли. С момента огласки она расширилась в 5 раз и наполнение увеличилось многократно. Игра стала лучше, но спрос нулевой. Нет рекламы -> нет шумихи -> нет покупателей.

А теперь стоит напомнить, что последние 8 лет основной платформой у игры бала японская игровая станция. Подавляющее число поклонников и сочувствующих обитает именно на данной платформе. Sony, по большому счету, не имеет значение, что она будет рекламировать. "Сомневающимся" все равно в какую игру занести денег.

Xbox game pass

Три последних года Microsoft выжимает все соки из данного предложения. Сначала отменила подарки в Аргентине и Турции. Актуализировала цены в странах третьего мира. Начала банить "мошенников и специалистов". Убрала пробник за 1 тугрик на 3 месяца на ультимейт. Временно убирала пробник за 1 тугрик на месяц подписки. Сократила пробник до 14 дней. Заключала договора с интернет-провайдерами и автоматически подписывала пользователей на подписку. Убрали подписку из бесплатных раздач для возвращенцев. Добавили рекламу в дашборд. Убрала подписку из вознаграждений Rewards. Подняла стоимость подписки. Увеличила стоимость подписки Gold. Отменили бесплатные раздачи Gold. Семейная подписка. Переименовали Gold. Увеличила стоимость Core. Изменили подписки. Еще раз увеличила стоимость. И это все за последние 3 года. Насчитал более 20 действий на увеличение доходности аренды игр. Я майонез из тюбика не выдавливаю так тщательно, как Фил Спенсер копейки из своих пользователей. Три года и куча действий. Каждое увеличило доход, в лучшем случае, на десять миллионов тугриков. Это капля в море, но они продолжали выдаивать даже малюсенькие капельки. Это явный признак, что надо достичь определенной планки в показателях по выручке любой ценой.

Поднятие стоимости Xbox game pass Ultimate

Недавно свет облетели заголовки: "Microsoft объявила о поднятии цен на подписку". Очень красивое искажение действительности. Фил Спенсер ничего не объявлял. Этой информации НЕТ (на момент написания материала) в официальном блоге Xbox. Упоминания о новых ценах указана в разделе "поддержки". А это тот раздел, что спрятан далеко и глубоко и не похож на "место для новостей и объявлений".

Поднятие стоимости связывают с появлением Call of Duty в день релиза. И снова - это не официальная точка зрения. Ни один из представителей коробокса об этом не говориn. Красивые "вбросы" специально обученных людей.

Spawn Wave

Многим неизвестно о существовании столь интересного youtube канала про игры и консоли. Независимый источник информации, что любит игры на приставках и освещает все что с ними связано. Никаких консольных войн и перипетий с битвой платформ. Энтузиаст с огромной аудиторией. Его в равной степени слушают все геймеры из всех лагерей. Прямой и без предвзятостей и хейта. Нужно достоверное мнение - знаете куда обратиться.

И данный человек организовал у себя в сообществе интересный опрос. Репрезентативность и охват аудитории соответствует положению на общем рынке консолей. Он житель Соединенной Америки. Идеальное место для точного определения ситуации в сообществе консольщиков.

В опросе приняло участие более 36 тысяч человек. Великолепный охват аудитории. Технически, необходимо сравнить данный опрос с аналогичным год назад, чтобы увидеть динамику. Но у нас есть другой маркер для оценки ситуации.

Нам достоверно известно, что соотношение геймеров на PlayStation к другим платформам идет как 7 к 3. Если предположить, что в Game Pass будут играть ВСЕ пользователи ПК и XBox, а покупателями выступят только представители игровой станции - то это провал невиданных масштабов. Гром от такого падения будет слышан на Татуине и соседних планетах.

Что будет дальше

Уже сегодня "некоторые" специалисты рассказывают о новых повышениях стоимости подписки. Она слишком маленькая и не соответствует уровню наполнения. Очередные вбросы для прогрева аудитории. Microsoft прощупывает почву. Будут арендаторы кричать или проглотят новую пилюлю.

Но это не самое главное. Как и говорил выше - 50% доходности от стрелялки идет через шкурки и дополнения. Самая любимая часть в деятельности Microsoft. В этом мире нет ни кого, кто так же ярко бы любил вставлять донат в свои проекты. Объем дичайшей монетизации преодолеет новые вершины. Нет предела совершенству. Арендуйте игру и заливайте донаты. Как только у вас закончится срок подписки, у вас все исчезнет.

Если нельзя поднять периодические платежи, то можно сократить затраты на выкуп сторонних проектов и увеличить внутриигровые поборы. Элитный гейминг.

Ранний доступ

Я посчитал срок между первым днем для избранных и официальным запуском игры. И выявил интересную особенность по поводу релиза в этом году:

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007): 32 дня

Call of Duty: World at War (2008): 32 дня

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009): 15 дней

Call of Duty: Black Ops (2010): 26 дней

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011): 26 дней

Call of Duty: Black Ops II (2012): 32 дня

Call of Duty: Ghosts (2013): 25 дней

Call of Duty: Advanced Warfare (2014): 22 дня

Call of Duty: Black Ops III (2015): 22 дня

Call of Duty: Infinite Warfare (2016): 21 день

Call of Duty: WWII (2017): 19 дней

Call of Duty: Black Ops 4 (2018): 31 день

Call of Duty: Modern Warfare (2019): 43 дня

Call of Duty: Black Ops Cold War (2020): 36 дней

Call of Duty: Vanguard (2021): 56 дней

Call of Duty: Modern Warfare II (2022): 42 дня

Call of Duty: Modern Warfare III (2023): 35 дней

У Call of Duty: Black Ops 6 ранний доступ составляет 56 дней. Я просмотрел последние 16 лет - это самый большой срок. Аналогичный был только у Call of Duty: Vanguard (2021). Но у него есть жирная отмазка - он разрабатывался в самый пик COVID-19. Именно на нем больше всего сказались ограничения и работа на удаленке. Я ни на что не намекают, но поговаривают, что Xbox Game Pass Ultimate в цене подняли и дали доступ со всеми "избранными".

Послесловие