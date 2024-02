Верхний и нижний интернет. Где граница и что это обозначает? Мне не ведом ответ на сей вопрос. Но что мне известно, так о существовании манипуляторов, влияющих на мнение "глубинного народа". Любое слово воспринимается на веру. Без пруфов. Без ссылок и доказательств. Всем все давно известно. Истина где-то рядом.

Предисловие

Прошу прощения за сумбурное повествование, ибо писал из горящей маршрутки среди кричащих поклонников Xbox. Их негодование и кольца на Татуине сподвигли к спонтанности и необдуманности. Пришлось бросить основную работу и без подготовки набирать этот текст. Редкое явление для меланхолика.

Существует прослойка людей с длинным языком, что без устали будут нести ахинею. Красиво, громко, с выражением. На просьбу предоставить факты и ответить за базар, расплываются в пространственных выражениях и скрываются в тумане. И эти "личности" оставляют свой паттерн поведения на неокрепших умах, что копируют своего кумира и ведут себя так же скользко и низко.

Диспозиция

Краткий экскурс в суть ситуации:

2 февраля 2024 года опубликовал материал об игровых презентациях Microsoft и Sony.

Ссылка на первоисточник тык-тык

Мое личное мнение было услышано в "нижнем" интернете и дан краткий, спонтанный ответ.

Ссылка на первоисточник тык-тык

Мама, я в телевизоре

Начнем с самого простого. С заголовка и его написания. Три слова. Отвечаю. Журналист. Сонибой.

Первое слово пропускаем, так как не имеет смысловой нагрузки. Начнем со следующего. Журналист. Мне очень приятно про себя такое слышать. Но правда жизни такова, что overclockers.ru позволяет любому пользователю высказывать свое личное мнение на любые темы связанные с железом. Удобный сервис с модерацией, доступный широкому кругу пользователей. Я интроверт и не обладаю харизмой. Такой способ взаимодействия с аудиторией, для меня, наиболее продуктивен.

Следующее слово "Сонибой". Сильное заявление. И что у нас висит в доказательствах? 15 статей подряд на одну и ту же тему! Непостижимо! Нормальные люди не могут так писать.





Интересно, какое клеймо мне поставят, если заглянут на эти отрезки моей творческой деятельности?

Прошивка видеокарт. Видимо оверклокер Немецкая техника. Видимо фашист События 1939 года. Видимо Сталинист





Из названия, не запуская ролик, мы видим примитивность мышления и отсталость восприятия. Но вы же понимаете, что это только цветочки.

Who is Mr. DeadP47

О человеке стоит судить по поступкам. Дела его и мысли раскрываются в действиях. Наглядный пример - это два ролика с iXBT.games в январе 2024 года.





Один крупный видеоблогер наехал на другого. Можно было высказаться мягче, но не получается. Это был наезд. Кривенько. Косенько. Слабые аргументы. Но суть вопроса - два канала с самой БОЛЬШОЙ аудиторией встретились лицом к лицу. Виталий Казуалов (Ixbt) - человек с интеллектом ниже среднего и бешеной харизмой против Леонида (DeadP47) с отличным словарным запасом и разносторонними взглядами на жизнь. Два альфа-самца. Титаны игрового Ютуба. Первый ролик стал интересной прелюдией к будущим событиям. Второй расставил все точки над i. Альфа-самец остался один, а Леонид сбежал, поджав хвост.

Забавно, но Виталий Казуалов никогда не проводил стримы с TheDRZJ, ибо знает, кто в доме папка.

Затаившаяся обида на DeadP47

Текстовый формат не позволяет вставлять нарезки из роликов. Как пример, вставлю скриншот с цитатой текста, а в дальнейшем буду приводить только текст с таймкодом. Пруфы. Только пруфы. Никакой отсебятины.





9:11

создаётся ощущение что у человека есть какая-то обида и он решил наехать на меня но не знал откуда подступиться и поэтому в рандомной статье начинает очень туманными общими понятиями говорить, что я плохой ютубер и мне нравится вот это предложение про то что в противовес фанат сву криком есть холодный статистика цифры и Факты типа чел я не играю в цифры и Факты и статистику Я играю в игры и тебе стоило бы делать то же самое дорогой мой друг

В этой фразе прекрасно все. Специально переслушал ее несколько раз и с нее хочется начать разбор ролика. После ухода рекламодателей, в русскоязычном ютубе осталось несколько крупных блогеров с консольной тематикой. Они всем известны:

iXBT.games - флюгель, которых не пинал только ленивый;

- флюгель, которых не пинал только ленивый; JumboMax - старшеклассник-пионер, читающий стихи на линейке;

старшеклассник-пионер, читающий стихи на линейке; Майзенберг и Рейден - святые люди. Лучшие контентмейкеры в 2023 году;

- святые люди. Лучшие контентмейкеры в 2023 году; DeadP47 - эмммм.... Нет яркого образа, чтобы описать точно и метко. Фанатик Xbox.

Я никого не забыл? Сухая статистика. Просто цифры. Холодный расчет и ничего более.

Обида.... Однозначно затаил злобу. По другому не бывает! - это, мой друг, называется эгоцентризм. Все вращается вокруг одного человека и подчинено только его мыслям и мнению. Шутку про "Релоканта из Грузии" надо вставлять? Да... iXBT говорила про TheDRZJ, ибо только его они "стесняются". Но герой сегодняшнего романа эгоцентрик и все воспринял на свой личный счет.

Я художник, я так вижу

Существует лидеры мнения. Не все могут понять "Черный квадрат" Казимира Малевича и его ценность. На этой почве можно продвигать любые мысли и идеи. Глубинный народ все примет, раз сказал авторитетный персонаж. У iXBT.games каждый второй ролик или стрим идет с подобной формулировкой. О вкусах не спорят. Именно этим и пользуется большинство "крикливых любителей скандалов". Под эту марку можно извратить любые мысли. И спорить бесполезно. Никакой конкретики и правил. Нравится игра? Не нравится игра? Я так вижу. Я так чувствую. И что ты мне сделаешь?

А еще есть цифры. Стоимость разработки. Реклама. Выручка. Налоги. Маржа. Никакой отсебятины. Лично ВАМ может нравиться все что угодно и это ваше "художественное" право. Только цифры отображают популярность и актуальность без эмоций и интерпретаций.

Цифры и факты

9:31 чел я не играю в цифры и Факты и статистику. Я играю в игры и тебе стоило бы делать то же самое дорогой мой друг.

Неа, чел. Ты не в игры играешь - ты деньги зарабатываешь. И для своей деятельности используешь манипуляции фактами себе в угоду. Простая статистика и расхождение с твоими словами.

Xbox Gamе Pass - это отличное предложение. Для кого оно отличное? Простые факты. Средний годовой чек активного пользователя консолей - 130$. Стоимость годового абонемента XGPU - 204$ без донатов, дополнений и ТОП игр. Это "обалденное" предложение, предлагает пользователям тратиться в 2 раза больше обычного. И не просто просят платить больше обычного, игры потом и отбирают. И это факт против твоих манипуляционных вбросов.

Индиана Джонс от MachineGames

2:03 Индиана Джонс по знаменитой франшизе, который делается MachineGames создателями Wolfenstein - Это всего лишь такой малобюджетный проект. Не не очень значительный... ну О'кей

Странно, что человек, с головой сидящий в играх, забыл упомянуть... От создателей провальных Wolfenstein: Youngblood/ Wolfenstein: Cyberpilot/ Quake: Dimension of the Machine/ Quake II: Call of the Machine. Все 4 проекта были сделаны за пачку чипсов на коленках. Не? Нужны другие доказательства обрезанного бюджета по знаменитой франшизе? У меня они есть и представляю вам 2 ролика для сравнения. Кто-то скажет про различные жанры и прочее... Но это все мелочь. Нас интересует анимация тела. Руки и пальцы отлично видны в обоих трейлерах. Мы отчетливо можем различить два протеза у Индиана Джонса. Минимальная анимация. Таких мелочей десятки, но с руками они наиболее отчетливы. Это говорит о жесточайшей экономии и бюджетности.

Люди с большим игровым опытом отлично видят такие моменты и обратят на них внимание. Но не DeadP47... В этом месте захотелось переименовать автора в Wylsacom47, ведь они так близки.

Я не знаю, кто такой Mr.Cat

6:22 и вот здесь он вставляет меня и этого чела я не знаю кто такой мистер Кэт Вроде я что-то слышал в видосе про либрариум от кастом сториса.

Да. Он это сказал. И почему это важно? Начнем с самого простого. Mr.Cat один из крупнейших русскоговорящих игровых стримеров. Тот момент, когда слава и известность человека уходят значительно дальше обычного понимания. Его канал популярнее 99,9% игровых блогеров. Макаренков, Орк-подкастер, Restart, Denis Major и прочие и прочие и прочие - бледная тень.









Возможно, рядовому зрителю это имя действительно не знакомо. Только человек, что пылесосит ютуб для контента знает всех и каждого. О чем тут можно говорить, если он SolenayaKaramelka с 3 тысячами подписчиков оприходовал больше 10 раз. Издевался над молодой девушкой всеми возможными и невозможными способами. Стыд и срам за такое.

А Mr.Cat нет по одной простой причине - на истинном фанате видеоигр можно зубки обломать. На нем не "хайпанешь" и ролик не запилишь. Это не та полянка, где можно баламутить воду и выдавить скандал.

Developer_Direct

10:31 на презентации Microsoft. где показывались игры именно от внутренних студий и была одна игра-сюрприз. которая не была ранее анонсирована для Xbox. Не было других игр, потому что Microsoft не заплатила другим разработчикам. Дружище во-первых игры от других разработчиков Microsoft показывает на Xbox showcase. Это был именно Developer_Direct на котором показывались игры от внутренних студий и только те которые выйдут в этом году список был известен изначально.

Я все правильно понял? Есть маленькая презентация Developer_Direct с играми от внутренних студий (на которой случайно показали Visions of Mana) и большая Xbox showcase с обоймой топовых проектов, где конкурентов будут выжигать напалмом? А у Sony как выставки называются? State of play - это маленькая или большая? А PlayStation Showcase - это тогда что? А может это другое? А это тот момент, когда пруфы не нужны. Верьте на слово.

Sony платят деньги за рекламу

Ох, какая скользкая дорожка. Прямо вижу, как Хидео Кодзима несет чемоданы в офис PlayStation. А что с Xbox? Кто кому денег заносил в отношении Visions of Mana? Или, ты не понимаешь, это ДРУГОЕ?

Открою тайну для человека, который "как бы" должен разбираться в теме. Sony берет 30% с выручки от той или иной игры. Она кровно заинтересована в увеличении продаж. Она собственноручно прорекламирует любую донатную помойку, если это увеличит выручку. Магия! В ролике Dragon’s Dogma II стоит только значок PS5. Если бы Capcom несла чемоданы, там прописались все значки от всех платформ.

Продажи Final Fantasy XVI

11:52 но что действительно интересно, что автор вряд ли захотел бы освещать это то, почему Square выпускает свою новую RPG также на Xbox. А потому что у них Final Fantasy 16 которая вышла эксклюзивно для ps5 провалилась по продажам. Оказывается, когда проект стоит очень много денег, тебе не хватает пользователей одной платформы чтобы её окупить. Оказывается, что деньги, которые PlayStation даёт тебе за эксклюзивность, не особо окупают огромную аудиторию которая потенциально могла бы купить твою игру на Xbox.

А вот и он, вброс для красивого словца и яркого пафоса. Final Fantasy 16 провалилась! Есть объективные данные? Давай приведу факты с официального сайта Square Enix. Страничка Final Fantasy VII Rebirth.







Видишь значок Xbox? Нет? А знаешь почему? Игра в ближайшее время не выходит на устройстве Microsoft. Но убытки! А как же новости с отрицательными отчетами? Открою тайну. Ты молодой. Мало знаком с технологиями рекламы и продвижения. Final Fantasy XVI - это не игра. Это System seller. Его дело - продавать консоли, с которых и будут капать денежки. Одна проданная консоль принесет денег больше, чем пять проданных игр. Внезапно.Любые издержки сегодя, Sony компенсирует рекламой, продвижением и прочими плюшками для оговоренных проектов. Оказывается, что существуют долгоиграющие договора на 5-10 лет, а не плати здесь и сейчас.

--Автор вряд ли захотел бы освещать это то, почему Square выпускает свою новую RPG также на Xbox -- Бюджет этой самой игры назови. Не надо точно, обрисуй порядок цифр. Пять? Десять миллионов? Это игра будет продавать консоли? Глупость DeadP47 удивляет.

Сравнение презентаций

В этом месте начинается детский лепет человека. Полный ноль в игровых консолях и без понятия о том, что происходит в этом мире:

12:47 скандинавской мифологии в который было вложено очень много денег в плане мо капчура и прочего. Которая ощущается скорее как фильм и проходится за 8 часов как-то можно сравнивать с игрой про самураев в открытом мире от Sony это же абсолютно разные игры. Чувак ты хотя бы в играх то разбираешься?

Оу... Смотри... Вся суть в одном скриншоте ниже. Интересно, что девушки скажут про правую половинку? А про левую? Открою великую тайну. На левой и правой половинках скриншота расположен товар. С разным наименованием и свойствами. Не имеет АБСОЛЮТНО никакого значения - это игра про самураев или фильм на 8 часов. Это товар, на котором зарабатывают деньги. В контексте презентаций мы говорим о двух компаниях и их подходе к продажам и рынкам. У товара есть бюджет, популярность и выгода. От того, что вы испытываете к товару эмпатию не превращает его во что-то другое.

И что же автор в предыдущей статье сравнивал? Цифры и факты или лирическое личное мнение? Оу... Холодный расчет и ничего более. Число потребителей, бюджет и выгода.

Death Stranding

Что вы видите на скриншоте ниже? Игру? Консоль? Какие ваши мысли? Чувства? Эмоции? Вы готовы обсуждать сюжет и повествование? Да. Это игра систем-селлер. Каюсь. Неудачно высказался в предыдущем материале и новички могли не понять. Пока одни готовят продукты для сервиса подписок, другие улучшают свои показатели по продажам устройств. Примерно 50% активных пользователей PlayStation покупают подписку PS Plus. Деньги из воздуха. 60$ чистыми каждый год. Надо продолжать, почему это важно и как Death Stranding 2 простимулирует продажи?





Persona 3

Вишенка на торте идиократии. На Xbox, в подписке, вышел проект 2006 года. Японский городовой. Эти люди радуются игре, о которой поклонники PlayStation забыли 10 лет назад. Открою великую тайну. После выхода Persona 5 прошел 4 и 3 часть. Тоже не слышал о них в год выхода. Но это событие произошло больше 7 лет назад. Открою вам еще одну великую тайну - перепроходить игры у меня нет ни малейшего желания. Новая графика не заставит угробить еще раз 300 часов моей жизни.

В сухом остатке

Некомпетентность и незнание базовых основ консольного рынка. Наговоры и набросы с важным видом и нулевым базисом. Куда не ткни, виднеются уши фанбойства без пруфов и подтверждений. Оу.... оказывается я уже высказывался по этому индивиду. Внезапно. Каюсь. Был не внимателен, но гугл подкинул ссылку на меня любимого. И снова пруфы опровергают слова. Как же так получается то?

DeadP47 - последний бастион лютых фанатов Xbox

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы