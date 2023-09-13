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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
The Sims 5 станет условно-бесплатной игрой
Дополнительный контент будут продавать отдельно

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Студия Maxis и издатель Electronic Arts недавно организовали онлайн-трансляцию Behind The Sims, во время которой приоткрыли подробности о предстоящем проекте The Sims 5. Согласно заявлению создателей, распространение игры будет осуществляться в условно-бесплатной форме.

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В пятой части симулятора уберут подписки и механики энергии, которые присутствуют в различных тайтлах для смартфона. Но вот дополнительные «плюшки» и наборы будут реализоваться на платной основе. Отдельные ключевые функции, включая перемены погоды, добавят в игру с самого начала.

Разработчики подчеркнули, что выход пятой части не скажется на поддержке предыдущей игры. Проект будет и дальше поддерживаться студией, для неё выпустят новый контент, но слегка позже.


О дате релиза не было сообщено. По предварительным данным разработчики планируют выпустить версию для компьютеров и телефонов, а после, через некоторое время, появится консольное издание.

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