Дополнительный контент будут продавать отдельно

Студия Maxis и издатель Electronic Arts недавно организовали онлайн-трансляцию Behind The Sims, во время которой приоткрыли подробности о предстоящем проекте The Sims 5. Согласно заявлению создателей, распространение игры будет осуществляться в условно-бесплатной форме.

В пятой части симулятора уберут подписки и механики энергии, которые присутствуют в различных тайтлах для смартфона. Но вот дополнительные «плюшки» и наборы будут реализоваться на платной основе. Отдельные ключевые функции, включая перемены погоды, добавят в игру с самого начала.

Разработчики подчеркнули, что выход пятой части не скажется на поддержке предыдущей игры. Проект будет и дальше поддерживаться студией, для неё выпустят новый контент, но слегка позже.





О дате релиза не было сообщено. По предварительным данным разработчики планируют выпустить версию для компьютеров и телефонов, а после, через некоторое время, появится консольное издание.