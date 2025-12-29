Вариаций на тему легендарного пазл-адвенчура в сети появляется все больше и больше, а теперь мы можем насладиться еще и официальным демейком оригинала, который увидел "релиз" только благодаря неравнодушным фанатам.

Как человек, который активно и много пишет большую часть своей жизни, я люблю повторять, что именно ограничения порождают креативное мышление. В этом смысле практика создавать демейки является своеобразным антидотом коллективной немощи современных разработчиков игр, которые часто оказываются не в состоянии создать интересный и оптимизированный игровой продукт даже в ситуации, когда в их распоряжении находится беспрецедентные вычислительные мощности и сотни гигабайт дискового пространства. Для сравнения, игра X-COM: UFO Defense, которую легко можно назвать самым выдающимся творением в истории игровой индустрии, занимала 10 мегабайт памяти на жестком диске и требовала процессора с тактовой частотой 33 МГц.

В общем и целом демейк — это попытка создать упрощенный вариант известного игрового продукта, который при схожей функциональности и стилистике был бы куда менее требователен к вычислительным мощностям и дисковому пространству. Как правило, в процессе демейка существенной ревизии подвергается графическая составляющая проекта, что часто ведет к упрощению многих геймплейных элементов. Подобные переделки чаще всего являются способом для молодых и начинающих разработчиков заявить о себе, что позволяет им затем получить место в крупной компании, ведь разработки эти нередко спонсируются энтузиастами из собственного кармана, а у любой хорошей истории должен быть хэппи-энд.

Впрочем, демейк легендарного пазл-адвенчура Resident Evil для портативной консоли Game Boy Color не отвечает ни одному из вышеописанных критериев, поскольку создавался он профессиональными разработчиками из британской компании HotGen на деньги Capcom в теперь уже далеком 1999 году. И мало того, что команде-разработчиков пришлось урезать первоклассный PlayStation-тайтл до версии, которую можно было бы разместить в памяти картриджа размером 2 мегабайта, так перед ними еще и возникла проблема переосмысления визуальной стилистики, поскольку часто безбашенная эстетика PS1 значительно отличалась от того «семейного» формата контента, который пускала на свои консоли компания Nintendo.

В общем, как это нередко бывает, разработка портативной версии Resident Evil превратилась в настоящий ад, а когда главный дизайнер проекта безвременно скончался, создатели оригинальной версии Синдзи Миками и Токуро Фудзивара поспешили обратиться к руководству Capcom с просьбой закрыть проект, поскольку он «не отражал их визуальной эстетики».

Так или иначе, а недоделанная версия Resident Evil от британской компании HotGen впервые появилась в глобальной сети в 2014 году, а сегодня, благодаря старанием фанатов оригинальной серии, мы можем увидеть почти полностью законченный демейк Resident Evil для Game Boy Color, поскольку «завершенная на 98%» версия ROMа была выложена для свободного скачивания в сеть, сообщает сайт Games that Weren't.

Теперь каждый из нас может в полной мере оценить, так ли плоха была идея перенести легендарный Resident Evil на Game Boy Color, либо же здесь сыграла свою роль ревностью японских гениев геймдизайна к малоизвестным разработчикам с Туманного Альбиона,. Впрочем, оригинальная версия предполагала использовать 35% всех локаций из версии для PlayStation, однако увлекшиеся фанаты смогли перенести на утлый картридж почти всю игру вплоть до самого появления Тирана.