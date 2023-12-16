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DarkNik
Британский журналист призвал Запад начать переговоры по Украине
Обозреватель The Times Мэттью Пэррис заявил, что конфликт не может продолжаться вечно

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На западе всё заметнее проявляется тенденция к ослаблению поддержки Украины. Некоторые авторы открыто пишут о необходимости прекращения конфликта.

Среди них — журналист британского издания The Times Мэттью Пэррис. По его мнению, в данном противостоянии ВСУ не сумеют одержать верх. Сейчас сложилась во многом тупиковая ситуация — по крайней мере, именно так считает аналитик.

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В подобных условиях западные страны должны поддержать идею мирных переговоров. По мнению журналиста, борьба не может продолжаться бесконечно. Хотя, разумеется, Штаты и их союзники не должны бросать Киев. 

«На Украине уже формируется тупиковая ситуация. Как только это признают, должны состояться переговоры...» — сделал прогноз аналитик.

Правда, на потенциальных переговорах обе стороны должны «не ударить в грязь лицом» перед своим населением и продемонстрировать какие-то достижения. А вот это сделать будет непросто. На Украине антироссийская риторика де-факто является главным «идеологическим столпом» государства. 

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Стало быть, можно сделать и иной вывод: противостояние ещё может продолжаться достаточно долго.

#россия #новости #украина #аналитика #сво
Источник: lenta.ru
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