Alex040
Глава Nvidia назвал OpenClaw величайшим проектом с открытым исходным кодом
По мнению Дженсена Хуанга, OpenClaw – это «следующий ChatGPT»

Как сообщает портал ITHome, во время ежегодной конференции GTC глава Nvidia крайне положительно оценил проект OpenClaw.

В частности, Дженсен Хуанг заявил, что OpenClaw – это самый крупный, самый успешный и популярный продукт с открытым исходным кодом в истории человечества. Глава Nvidia выразил уверенность, что именно OpenClaw станет следующим большим шагом после ChatGPT.

В отличие от ChatGPT и лежащих в его основе моделей GPT, OpenClaw не является ни классическим чат-ботом, ни большой языковой моделью.

OpenClaw – это создаваемый сообществом энтузиастов автономный агент, для работы которого пользователь может сам выбирать различные ИИ-модели, а управлять им можно через популярные мессенджеры. В отличие от ChatGPT, OpenClaw ориентирован не столько на общение, сколько на выполнение и автоматизацию различных задач на компьютере или смартфоне.

Проект стартовал в ноябре 2025 года и первоначально был известен под названиями Clawdbot и Moltbot, но позже получил окончательное название OpenClaw. К началу весны OpenClaw сумел набрать на GitHub более 250 тысяч звёзд, опередив по этому показателю даже Linux. Особенно стремительно популярность OpenClaw и продуктов на его основе сейчас растёт в Китае. Новые версии OpenClaw выходят буквально каждые несколько дней.

Дженсен Хуанг

По мнению Хуанга, OpenClaw перестраивает саму логику работы, позволяя даже пользователям без продвинутых технических навыков создавать персональных ИИ-агентов. Впоследствии эти агенты будут автономно трудиться над поставленными задачами, принимать решения и оптимизировать результат.

Система может управлять компьютером и другими гаджетами, вести поиск в сети, обучаться новому, писать код, работать с различными программами, отчитываться перед пользователем и получать новые указания.

Сама Nvidia, по словам Хуанга, также не намерена оставаться в стороне и выпустит на основе OpenClaw собственный продукт – NemoClaw. Это версия OpenClaw с существенно усиленными механизмами безопасности, ориентированная на корпоративных пользователей.

Также на конференции GTC была анонсирована Nemotron 3 Ultra – самая передовая большая языковая модель Nvidia. Как и предшественники, эта модель будет распространяться с открытым кодом и скоро станет доступна. При желании пользователя Nemotron 3 Ultra можно будет подключать к OpenClaw и NemoClaw в качестве основной модели.

#nvidia #дженсен хуанг #openclaw
Источник: ithome.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

