10test
Huawei добавит 3D-обои в старые модели смартфонов и планшетов
Опция 3D-обоев предназначена придать экрану блокировки более живой и динамичный вид

В минувшем месяце компания Huawei продемонстрировала новаторскую опцию для линейки смартфонов Pura 90 — обои с 3D-эффектами. Теперь компания планирует расширить возможность использования опции 3D-обоев на других устройствах. Это нововведение уже появилось на нескольких устройствах после недавнего обновления. Опция 3D-обоев призвана оживить экран блокировки, позволяя фотографиям или снимкам пользователя динамически изменяться в реальном времени при каждом движении устройства.

Huawei Pura 90. Источник изображения: HUAWEI.com

При выполнении определенных действий, например, при двойном свайпе или встряхивании смартфона, изображение реагирует, перемещаясь в соответствии с жестом и создавая ощущение объема. Это достигается благодаря механизму пространственной глубины, обеспечивающему более глубокое взаимодействие с устройством. Важно отметить, что данная функция активна исключительно на экране блокировки.

Теперь же китайский производитель намерен распространить эту опцию на более широкий спектр своих устройств. Согласно предоставленным данным, Huawei планирует расширить поддержку 3D-обоев для ранее выпущенных моделей с выходом операционной системы HarmonyOS 6.1. Распространение функции уже стартовало с обновлениями программного обеспечения версии 6.1.0.120.

Huawei Pura 90. Источник изображения: HUAWEI.com

Ожидается, что к следующему месяцу данная возможность станет общедоступной для всех совместимых устройств новой версии ОС. Полный перечень устройств поддерживающих эту опцию опубликован Huawei.

Смартфоны

  • Mate 80, 70, 60 серий
  • Mate X7, X6, X5, XT
  • Pura 80, 70, X
  • Pocket 2
  • Nova 15, 14, 13, 12
  • Nova Flip, Nova Flip S
  • Enjoy 90, Enjoy 70X

Планшеты

  • MatePad Edge
  • MatePad Pro 13.2 (2025 и 2023)
  • MatePad Pro 12.2 (2025)
  • MatePad 11.5 (2026)
  • MatePad 11.5 S
  • MatePad Pro 11, MatePad Mini, MatePad Air (2025 и 2024)
#huawei #3d
Источник: huaweicentral.com
