Модератор компании Samsung на официальных форумах сообщил о ходе разработки программного обеспечения для смартфонов серии Galaxy S25

Официальный представитель компании Samsung подтвердил: инновационные возможности ИИ из серии Galaxy S26 станут доступны и для моделей серии S25.

Galaxy S25. Источник изображения: Samsung

Спустя пару недель после анонса серии Galaxy S26 с функциями ИИ вроде блокировки спама в звонках, Agentic AI, Creative Studio, доработанного Audio Eraser и Bixby владельцы S25 всерьёз забеспокоились — получат ли они эти возможности ?

На Reddit и других платформах юзеры устройств Galaxy S25 сетовали на медленный апдейт до One UI 8.5 и игнорирование старых устройств. И вот сенсация: Samsung учла их отзывы.

Модератор компании на официальных форумах написал о прогрессе в разработке ПО. Сообщив, что новые функции Galaxy AI, включая дебютную для серии S26 функцию проверки звонков с помощью ИИ, появятся на серии S25.

Новые возможности интегрируют в One UI 8.5. Точная дата релиза ПО не была озвучена модератором, но по привычному сроку выпуска компанией Samsung, глобальная и стабильная версия One UI будет представлена через пару месяцев.

Также для владельцев устройств серии Galaxy S25 будут доступны улучшения в работе ИИ-агента, функция Now Nudge, выделение уведомлений, улучшенная функция помощи при фотографировании и более интеллектуальный Bixby.



