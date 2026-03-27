Дополнение Cost of Hope познакомит игроков с двумя новыми обширными зонами

Грядущим летом ожидается выход первого крупного дополнения для игры Stalker 2, именуемого Cost of Hope. Подробности относительно даты релиза этого контента были обнародованы сегодня в рамках презентации Xbox Partner Preview.

Stalker 2. Источник изображения: Sport-Express

С момента появления на свет основной игры, прошло уже более года. В этот период Stalker 2 был также выпущен на PlayStation 5, однако основное внимание команды разработчиков было уделено созданию этого амбициозного дополнения.

Stalker 2: Cost of Hope представит игрокам два новых обширных региона, а также совершенно новую сюжетную линию, развивающуюся параллельно основным событиям оригинальной игры. Пользователям вновь предстоит взять на себя роль главного героя, Скифа, чья миссия будет заключаться в посредничестве между двумя противоборствующими фракциями – «Долгом» и «Свободой», каждая из которых придерживается кардинально разных взглядов на природу Зоны и методы взаимодействия с ней.

В одном из недавних сообщений разработчиков уже был намек на скорый выход второго дополнения, которое призвано завершить трилогию Stalker 2. До этого момента история выживания в постапокалиптическом мире продолжится благодаря расширению Cost of Hope, доступному этим летом для Xbox Series X/S, Xbox Cloud, Xbox на ПК, ПК и PlayStation 5.