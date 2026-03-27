Мини-ПК базируется на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 470

Aoostar представила свой очередной компактный компьютер, укомплектованный однокристальной системой от AMD. Новинка, получившая название Maco 470, оснащена портом OCuLink и поддерживает оперативную память LPDDR5-8533, а ее мировые продажи стартуют в ближайшее время. Мини-ПК Maco 470 базируется на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 470, а также оснащен портом OCuLink для подключения внешних видеокарт.

Aoostar Maco 470. Источник изображения: Notebookcheck

Согласно тестам, Ryzen AI 9 HX 470 демонстрирует лишь незначительный прирост производительности по сравнению с предшественником, Ryzen AI 9 HX 370. Производитель активно использует преимущества нового APU, в частности, поддержку оперативной памяти LPDDR5-8533.

В настоящее время мини-ПК Maco 470 доступен для покупки в Китае по цене около 969 долларов США в конфигурации с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного накопителя. Aoostar подтвердила, что глобальный выпуск Maco 470 состоится позднее в текущем году. Информация о ценах и точных сроках появления на других рынках пока не раскрывается.