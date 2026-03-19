10test
Lenovo выпустила планшет Legion Y700 5-го поколения с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5
Планшет оснащен дисплеем с частотой обновления 165 Гц и аккумулятором емкостью 9000 мАч

В КНР компания Lenovo представила свою новую модель планшета Legion Y700 пятого поколения с функциями на базе искусственного интеллекта. За пределами рынка Китая этот девайс известен как Legion Tab Gen 5. Новый Legion Y700 выделяется 8,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3040x1904 пикселей, что обеспечивает плотность в 408 PPI. Частота обновления составляет 165 Гц. Дисплей способен достигать яркости 800 нит, охватывает цветовую палитру DCI-P3 и благодаря технологии FRC обладает 12-битной глубиной цвета. 

Источник изображения: Gizmochina

Сердцем устройства стал чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, демонстрирующий флагманскую производительность с рекордным результатом AnTuTu – 4,53 миллиона баллов. Его дополняют быстрая оперативная память LPDDR5T с частотой 10 667 Мбит/с и накопитель UFS 4.1 Pro. Устройство может комплектоваться до 24 ГБ ОЗУ, что превосходит 16 ГБ в глобальной версии. Работает планшет под управлением Android 16 и интегрирует набор ИИ-инструментов Lenovo Tianxi, включая продвинутого персонального помощника и функции AI PadClaw. Эти возможности позволяют обрабатывать данные локально, оптимизированы для больших экранов и расширяют функциональность устройства.

Благодаря технологии Super Interconnect 3.0, планшет обеспечивает плавную интеграцию с ПК Lenovo, смартфонами Moto и iPhone. Пользователи могут синхронизировать сообщения в реальном времени, обмениваться файлами и управлять устройствами совместно, создавая единое рабочее пространство. Фотографические возможности представлены 8-мегапиксельной фронтальной камерой для видеосвязи и селфи, а также 50-мегапиксельной основной камерой. Фронтальная камера поддерживает функцию разблокировки устройства по лицу, а тыльная камера гармонично вписана в дизайн с подсветкой Legion Halo.

Источник изображения: Gizmochina

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Наличие двух портов USB-C и технологии обходной зарядки снижает нагрев во время интенсивного использования и продлевает срок службы батареи. Для эффективного охлаждения во время продолжительных игровых сессий Legion Y700 5-го поколения использует большую испарительную камеру площадью 17 353 мм² и централизованную систему охлаждения. Для улучшенной обратной связи при играх установлены два линейных вибромотора по оси X, а два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos обеспечивают объемное звучание. Примечательно, что планшет поддерживает расширение памяти с помощью карт TF объемом до 2 ТБ.

#lenovo #android 16 #snapdragon 8 elite gen 5 #dolby atmos #legion tab gen 5 #legion y700 5
Источник: gizmochina.com
Популярные новости

В Саудовской Аравии археологи нашли связанное с натуфийской культурой поселение возрастом 13500 лет
1
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
2
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
25
Энтузиаст объединил 15 мини-вентиляторов в корпусе-куполе — охлаждает не хуже Noctua NF-A12x25
4
OUKITEL представила защищённые смартфоны серии WP61 с рацией, тепловизором и спутниковой связью
+
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
5
Тодд Говард: над The Elder Scrolls VI трудится уже большая часть студии Bethesda
2
Эксперты по безопасности Max опровергли информацию о взломе мессенджера
3
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
+
В 35 световых годах от Земли обнаружен новый тип планеты покрытой океаном магмы температурой 1900°C
1
Bethesda выступила в защиту DLSS 5 в ответ на шквал критики от геймеров
1
В карликовой галактике Pictor II возрастом 10 миллиардов лет нашли редчайшую звезду
+
Death Stranding 2 On the Beach протестирована на GTX 1650 и Ryzen 5 5600X с тремя апскейлерами
+
Некоторые пользователи негативно оценили презентацию технологии Nvidia DLSS 5
+
Запуск AMD FSR 4.1 может состояться сразу после релиза Crimson Desert
+
«Коммерсант»: «Яндекс» может провести сокращение сотрудников по ключевым направлениям
+
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
18
ВЦИОМ: Большинство граждан РФ сожалеют о развале Советского Союза
4
Память Micron HBM4 и твердотельные накопители PCIe Gen6 начали производиться в больших объёмах
+
Bethesda назвала демоверсию DLSS 5 «очень предварительным вариантом»
1

Популярные статьи

DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
27
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
1
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
12
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
1

Сейчас обсуждают

HP91
04:37
россия что тут сказать)
Подготовка к ЕГЭ подорожает: Цены у репетиторов на индивидуальные занятия вырастут до 20%
Dimon1996
03:15
Ключевое слово - "правильно". К сожалению частенько у производителей и пользователей понимание правильности сильно отличаются :)
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
Dimon1996
03:13
Все хорошо в вентиляторах у Ноктуа, но вот этот их фирменный поносный цвет это пипец просто. Ни к селу ни к городу, как говорится. Ни в одну сборку не подходят, если только она не в стиле a la Noctua....
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
TM1
00:41
Видеокарта, она же как человек. Если к ней отнестись с теплом, то она заработает. Вот пример - карта иногда включается. Если отнестись с холодком (вентилятор включен) - не запустится. А если дать прог...
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
TM1
00:05
При включении без разъема доп.питания, на обороте карты светит красный диод. С доп.питанием диод не горит, вентилятор вращается, по тепловизору греются память и то, что похоже на дроссель (черный, куб...
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Яков Рудев
23:39
А почему не сравнивать равноценные в линейке карты? 2070супер современный аналог у нее 5070ти.
Эксперт сравнил GeForce RTX 5060 и RTX 2070 Super в популярных играх с DLSS 4.5
Дмитрий Малинин
23:28
Пусть предложит по ценам год назад которые были-влазить по текущим ценам значит очень сильно рисковать что останешься с памятью и без денег!
Samsung предлагает клиентам пятилетние контракты на поставку DRAM-памяти с «небольшой скидкой»
Игорь Афанасьев
22:50
Именно поэтому сейчас Россия делает все, чтобы вернуться в 90ые? Если вы со мной не согласны, то просто вспомните что делает государство с "отечественным" АНАЛогом на телегу, к именно с мессенджером ...
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
Игорь Афанасьев
22:48
Боже, я оскорблен, а теперь вы можете уйти, чтобы я остался наедине с этим позором)
Накопил более 300 игр за пять лет в Epic Games Store — показываю самые лучшие
Izi Free
22:45
Это искусственный дефицит и хотят что бы цены оставались такими вот жадность не знает предела теперь нам придется покупать оперативку как айфон и будем понтоватся 🌚🌚🌚🌚🌚🌚
Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
