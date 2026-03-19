Планшет оснащен дисплеем с частотой обновления 165 Гц и аккумулятором емкостью 9000 мАч

В КНР компания Lenovo представила свою новую модель планшета Legion Y700 пятого поколения с функциями на базе искусственного интеллекта. За пределами рынка Китая этот девайс известен как Legion Tab Gen 5. Новый Legion Y700 выделяется 8,8-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3040x1904 пикселей, что обеспечивает плотность в 408 PPI. Частота обновления составляет 165 Гц. Дисплей способен достигать яркости 800 нит, охватывает цветовую палитру DCI-P3 и благодаря технологии FRC обладает 12-битной глубиной цвета.

Источник изображения: Gizmochina

Сердцем устройства стал чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, демонстрирующий флагманскую производительность с рекордным результатом AnTuTu – 4,53 миллиона баллов. Его дополняют быстрая оперативная память LPDDR5T с частотой 10 667 Мбит/с и накопитель UFS 4.1 Pro. Устройство может комплектоваться до 24 ГБ ОЗУ, что превосходит 16 ГБ в глобальной версии. Работает планшет под управлением Android 16 и интегрирует набор ИИ-инструментов Lenovo Tianxi, включая продвинутого персонального помощника и функции AI PadClaw. Эти возможности позволяют обрабатывать данные локально, оптимизированы для больших экранов и расширяют функциональность устройства.

Благодаря технологии Super Interconnect 3.0, планшет обеспечивает плавную интеграцию с ПК Lenovo, смартфонами Moto и iPhone. Пользователи могут синхронизировать сообщения в реальном времени, обмениваться файлами и управлять устройствами совместно, создавая единое рабочее пространство. Фотографические возможности представлены 8-мегапиксельной фронтальной камерой для видеосвязи и селфи, а также 50-мегапиксельной основной камерой. Фронтальная камера поддерживает функцию разблокировки устройства по лицу, а тыльная камера гармонично вписана в дизайн с подсветкой Legion Halo.

Источник изображения: Gizmochina

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Наличие двух портов USB-C и технологии обходной зарядки снижает нагрев во время интенсивного использования и продлевает срок службы батареи. Для эффективного охлаждения во время продолжительных игровых сессий Legion Y700 5-го поколения использует большую испарительную камеру площадью 17 353 мм² и централизованную систему охлаждения. Для улучшенной обратной связи при играх установлены два линейных вибромотора по оси X, а два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos обеспечивают объемное звучание. Примечательно, что планшет поддерживает расширение памяти с помощью карт TF объемом до 2 ТБ.