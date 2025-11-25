Mate 80 RS Ultimate Design сохранил основные характеристики своей первоначальной версии, в том числе OLED-экран с максимальной яркостью 8000 нит и процессор Kirin 9030 Pro

Huawei представила новую модель смартфона Mate 80 RS Ultimate Design, приуроченную к выходу основной линейки Mate 80. Как и в предыдущих версиях, смартфон RS Ultimate Design отличается от стандартных моделей более изысканным внешним видом и некоторыми технологическими улучшениями.

В этот раз за основу версии устройства RS Ultimate Design был взят телефон Mate 80 Pro Max. Mate 80 RS Ultimate Design унаследовал ключевые особенности своей оригинальной версии, включая OLED-дисплей с пиковой яркостью 8000 нит и чипсет Kirin 9030 Pro. Кроме того, в новой версии RS Ultimate Design установлена батарея ёмкостью 6000 мА·ч, поддерживающая беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и проводную зарядку мощностью 66 Вт.

Однако Huawei заменила металлический корпус Mate 80 Pro Max титановой рамой и задней панелью, выполненной из стекла Kunlun Glass 2. Это же стекло защищает и переднюю панель смартфона RS Ultimate Design, что увеличивает общий вес устройства до 249 г. Вдобавок, Huawei интегрировала в смартфон тройную фронтальную камеру с объективом с апертурой, двумя 3D-датчиками глубины и 13-мегапиксельным сенсором.

Наряду с этим, RS Ultimate Design оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и аналогичной системой камер на задней панели, как и Mate 80 Pro Max. Цена Mate 80 RS Ultimate Design начинается с 1694 долларов США за версию с 512 ГБ памяти и достигает около 1835 долларов США за модель с 1 ТБ. Обе модификации имеют 20 ГБ оперативной памяти. Относительно доступности на международном рынке информация пока отсутствует.