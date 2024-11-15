Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Вся серия Samsung Galaxy S25 будет работать на чипах Snapdragon 8 Elite
Galaxy S25 будет представлять собой устройство с процессором Snapdragon для всех моделей

Серия Galaxy S от Samsung занимает важное место в портфеле компании и исторически использовала чипсеты Snapdragon и Exynos в зависимости от региона. Подтверждение слухов Ice Universe, что Galaxy S25 будет полностью работать на Snapdragon 8 Elite, впечатляет и может значительно изменить стратегию Samsung.

Если это действительно так, то отказ от Exynos 2500 может стать ответом на критику производительности и энергоэффективности чипов Exynos в предыдущих моделях. Также это может упростить производственные процессы и снизить количество вариаций, что в свою очередь, положительно скажется на оптимизации программного обеспечения и пользовательском опыте.

Samsung также рассматривала возможность использования флагманских чипов MediaTek, что демонстрирует гибкость компании в поиске оптимальных решений для своей продукции. Однако, если Galaxy S25 будет представлять собой единое устройство с процессором Snapdragon во всех моделях, это может стать шагом к унификации и улучшению качества, а также позволит Samsung более уверенно конкурировать на рынке с другими производителями.

Хотя официальный анонс Galaxy S25 еще не определен, такая стратегия компании могла бы укрепить доверие пользователей к флагманским смартфонам Samsung. Ожидается, что новые модели презентуют в январе 2025 года, вероятно, в первых числах месяца.

#samsung #mediatek #snapdragon 8 elite #galaxy s25 #exynos 2500
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Samsung Galaxy S25 показал более низкую производительность в Geekbench по сравнении с конкурентами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
7
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
59
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
29
В ОАЭ провели тест-драйв собранного в Дубае автомобиля российской премиальной марки Aurus
3
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
+
Американцы выступают против тайваньских работников на заводе TSMC в Аризоне
1
Смартфон среднего класса Samsung Galaxy A36 может получить улучшенную селфи-камеру
+
Сообщается, что Infinix, Itel и Tecno покидают рынок складных смартфонов из-за неопределенности
3
Открытие трех галактических «красных монстров» ставит под сомнение модели формирования галактик
1
NVIDIA выпускает обновление драйвера GeForce 566.14, оптимизирующее DLSS и исправляющее ошибки
3
Установка апдейта KB5046633 в Windows 11 23H2 приводит к предупреждению об окончании поддержки
2
В США представили мощную пусковую установку, способную запускать в 4 раза больше ракет, чем HIMARS
2
Анализ текущего состояния криптовалютного рынка: мемкоины взлетают, а альткоины остаются в тени
+
Microsoft впервые выпустила Windows 11 для ARM в виде ISO-файла
+
Noise представила наушники-вкладыши Buds Trooper TWS с низкой задержкой
+
Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 получат технологию Scalable Matrix Extension от ARM
5
Компания TSMC достигла 100-процентного уровня использования своих 5-нм и 3-нм техпроцессов
2
Solidigm анонсировала самый ёмкий SSD в мире на 122 ТБ
+
Oppo запускает магнитные аккумуляторы
+
БАЗ-S36А11 — новый полностью российский тягач, прошел обкатку и готовится к финальным испытаниям
+

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
7
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
38
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
57
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
8
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
14
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
15
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
84
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
10
Half-Life 3 - о пути к релизу
8
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
60

Сейчас обсуждают

Игорь Шеповалов
00:52
Вот пожалуйста, деньги заработанны головой и желанием , никаких ресурсов и труб....
Биткоин достиг нового исторического максимума, перешагнув отметку в $86 000
VRoman
00:51
Если забить на репутацию в настольном сегменте, то сис.админы начнут больше смотреть в сторону конкурента. Стоит ли так делать? Неужели так сложно начать делать опцию кэша во всех сегментах рынках, а ...
Intel не планирует внедрять в потребительские процессоры технологию, подобную 3D V-Cache от AMD
Айтишник и Трейдер
00:14
Как же достали эти темы, вы реально такие ущербные, что выбираете между консолью и экономией бабок для сборки ПК, который устареет. Вы делом займитесь и вам будет похер на консоль, вы будете думать ка...
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Валерий Агапов
00:14
Примитив. Перевороты , революции и войны разгораются на очередном витке спирали и возможен армагеддон, но и возможен поворот в лучшую сторону. Советую немного следить за происходящим в мире и не кичит...
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
Китя
00:08
Не понравился этот фильм.
"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
Валерий Агапов
00:05
Ты даже не заметил сарказма, а лепишь шаблоны. К сожалению господ возродили на уровне " господа не ссыте в подьезде". И при чём тут гимн? Эрудицию показываешь?
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
Китя
23:52
Да это понятно только осталось найти все это по рекомендованной цене. Сейчас параллельный импорт. про рекомендованные цены можно забыть.
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Vorvort
23:48
Это не моя сборка, на фото 7950X3D + 7900XTX, моя такая
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Vorvort
23:47
Я подсуетился заранее, 7800X3D + 7900 XTX меня полностью устраивают. Тем более X870E - это переименованная X670E с USB4, а 9800X3D - это разогнанный 7800X3D, у которого переставили 3D кэш для лучшего ...
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Ironman
23:46
Зачем тут это?
СБУ задержала очередного «агента ГРУ», который служил в ССО Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем