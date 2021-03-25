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Вступление

Далеко не всем нужны огромные корпуса, куда можно засунуть парочку GeForce RTX 3090 и материнскую плату формата E-ATX. Большинство современных покупателей, и я в том числе, предпочитают что-то попроще. Например, для платы форм-фактора mATX необязательно покупать большой корпус.

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Иногда выбираешь модель под ATX сознательно, чтобы было больше объема для воздуха, система вентиляции была бы более инертная и не такая агрессивная, как в серверах, где куча мелких вентиляторов продувает со свистом маленькое пространство. Причем свист стоит такой, что в серверную без наушников входить страшно. Конечно, если пространство и деньги позволяют, лучше купить большой просторный корпус с парочкой тихих вентиляторов, но такое могут позволить немногие из-за отсутствия свободного пространства или денег. Да и в целом на корпусе при сборке компьютера обычно экономят, поэтому его часто выбирают уже на сдачу.

Понятное дело, что в таком случае покупатель рискует своим «железом». На первый взгляд – ну и что, есть гарантия. Я сам неоднократно сталкивался с тем, что гарантия работает исправно и товар меняют, если есть на что менять, или возвращают деньги. Так работает гарантийная служба, но есть нюансы. Для начала можно немного подождать после сдачи неработающей «железки». Это «немного» может затянуться дней на 40. В таких случаях я просто сразу был вынужден покупать еще одну такую же материнскую плату, например. Деньги тоже вернут, но в том объеме, что были потрачены. Купил я, допустим, GeForce RTX 3070 за 70 000 рублей и мне вернут их все до копейки. При этом никого не волнует, что сейчас на них не купить даже GeForce RTX 3060. После этого сразу приходит понимание, что «железо» надо любить и беречь, а значит нужно подходить к вопросу выбора корпуса грамотно и с пониманием.

И даже компактный корпус можно выбрать уже укомплектованный неплохими вентиляторами, чтобы в дальнейшем не пришлось вкладывать какие-то дополнительные деньги, а вентиляция изначально была бы хорошей. Поскольку мы подбираем недорогой вариант, то сразу смотрим на продукцию компании AeroCool и находим там модель Trinity Mini.

Этот корпус класса Mini-Tower предназначен для материнских плат стандарта mATX и ITX. При этом он оборудован вентиляторами с RGB-подсветкой и сетчатой панелью спереди. На первый взгляд удачное решение для создания компактной игровой сборки. Так это или нет, мы сейчас узнаем.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 435 х 225 х 410 мм, масса – 4.52 кг. Прорезей для переноски нет, но коробка не очень габаритная. Можно сделать ручку из скотча или тащить так.

По-прежнему ничего интересного по упаковке понять не получится. Изображения устройства есть, но они схематичные и оставляют вопросы. Подобное мне встречается не первый раз, но я уже привык.

Сверху и снизу нет никакой информации, кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при взгляде на него спереди. Изображение не передает объем, и структура передней панели непонятна. Здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mini Tower. Еще сообщают о вентилируемой передней панели и возможности установки спереди двух вентиляторов диаметром 140 мм, что неплохо для компактного варианта.

Посмотрим на противоположную сторону.

Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз приведена огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0.5 мм, передняя панель изготовлена из пластика ABS и много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках, включая русский, сообщается следующая информация:

Поддержка материнских плат Micro-ATX и Mini-ITX;

Вентиляционные отверстия на передней панели обеспечивают превосходную циркуляцию воздуха;

Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов – 7 штук;

Максимальная высота системы охлаждения процессора – 158 мм.

Теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой есть место для транспортировочных наклеек.

После открытия коробки выяснилось, что корпус Trinity Mini расположен передней панелью вверх.

Он зажат в две панели из пенопласта. При извлечении образуется статический заряд.

Комплект поставки скрывается внутри корпуса и состоит из инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь.

Что касается самих аксессуаров, то их не так много.

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Комплект разных винтов;

Пластиковый адаптер для закручивания втулок;

Несколько нейлоновых стяжек.

Дизайн и особенности корпуса

Для знакомства производитель предлагает изучить проморолик, чтобы оценить Trinity Mini своими глазами.

Корпус компактный, но не квадратный, а немного вытянут в высоту. Главная его особенность – это два 140 мм вентилятора спереди.

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Габариты новинки AeroCool согласно спецификации составляют 207 х 354 х 385 мм. Масса – 3.61 кг.

В описании не указано, но одна боковая стенка из стекла, а другая стальная. Корпус размера Mini Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с элементом подсветки. В местах соединения элементов рамы используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм, что по факту так и есть. Металл тонкий, но ничего не гнется, мнется. Также нет люфтов и зазубрин.

В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей ни заусенцев и прочих производственных дефектов или недоработок.

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Как обычно, корпус выглядит дороже, чем стоит на самом деле. Передняя панель хоть и пластиковая, но выглядит очень даже неплохо, благодаря симпатичному узору решетки.

Фронтальная панель должна все внимание отвлекать на себя, но сам пластик смотрится не очень роскошно.

Возможно, надо было использовать какую-то текстуру. Как вариант, ее можно было сделать под карбон – так было бы интереснее.

Боковая стеклянная панель здесь держится очень просто: на четырех винтах с резиновыми шайбами, которые фиксируют ее сбоку через отверстия в стекле.

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Стекло обклеено пленкой и выглядит немного тонированным. На самом деле если и есть тонировка, то совсем небольшая.

Правая стальная стенка крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

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Она не выпуклая, а с небольшим выступами по краям, которые обеспечивают дополнительное пространство около 5 мм.

Выглядит корпус больше классически. Здесь нет каких-то дерзких дизайнерских решений, и он не напоминает какой-то непонятный артефакт. Все очень даже спокойно и лаконично. Узор из треугольничков также смотрится хорошо и сдержано.

Сам корпус получается не широкий и не глубокий, зато еле заметно вытянутый в высоту. Есть тоннель внизу, где спрятан блок питания и часть его проводов. Металл тонкий, но такая картина сейчас даже на дорогих моделях. Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая.

По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

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Сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим четыре черные пластиковые, круглые ножки с резиновой вставкой посередине для лучшей устойчивости. Крепится каждая ножка при помощи самореза, который закручивается в нижнюю панель. Корпус стоит на ровной поверхности очень устойчиво.

Еще мы могли заметить, что сеточки в районе расположения блока питания, которая является пылевым фильтром – нет.

Не впервые уже видеть такое. Понятно, что такая сетка способна остановить лишь крупные фрагменты всю мелкую структуру она пропустит сквозь себя без проблем. Переходим к верхней части.

Сверху тоже нет сетки для улавливания пыли. Есть кнопки Power и переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0 и один USB 2.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона. Изнутри это все выглядит не так красиво.

Разъемы крепятся не на передней панели, а на самой раме. Для этого к ней крепится специальный модуль с кнопками и разъемами. Сама передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика ABS черного цвета. Внутри можно заметить тонкую стальную сетку с мелкой ячейкой для улавливания пыли. Спереди внизу находится объемная наклейка с эмблемой фирмы-производителя AeroCool.

Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса. Модуля RGB подсветки нет, но зато есть парочка вентиляторов с ней спереди и еще один сзади.

Мы видим два устройства по 140 мм спереди и один 120 мм сзади. По внешнему виду это модели AeroCool Duo 14 и Duo 12. На самом деле здесь не так все просто.

Верхний и задний вентиляторы оборудованы специальными четырехконтатными разъемами, причем сразу двух типов: папа и мама. Это позволяет соединять их последовательно. Нижний передний оборудован разъемом для подключения питания, кабелем для переключения режимов и одним 4-х контактным разъемом для соединения с другими.

Таким образом, получается, что нижний оборудован контроллером, который осуществляет управление питанием и режимами подсветки. С таким я встречаюсь впервые.

Все вентиляторы соединяются последовательно, а основной подключается напрямую к блоку питания и к кнопке Reset для переключения режимов. Управления скоростью нет, но она сама по себе не очень большая и шум приемлемый.

В нижнем кожухе есть места для установки двух вентиляторов диаметром 120 мм сверху. Их установить вполне реально при использовании материнской платы Mini-ITX. В моем случае это было затруднительно.

Кроме того, отверстия для прохождения воздуха есть, но снизу ему банально неоткуда браться и там укладывается основная часть кабелей. А еще в тоннель изнутри устанавливается блок питания и фиксируется винтами сзади.

На задней панели находится вырез для заглушки материнской платы и заглушки слотов расширения. Модель бюджетная и поэтому они просто выламываются.

С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3,5”. Один устанавливается внутрь, а другой сверху. Также сверху вместо 3,5” можно установить накопитель 2,5”.

Также дополнительно один накопитель 2,5” можно установить на внутренней панели. Для этого предусмотрены специальные отверстия. Делать это не очень удобно потому, что закручивать винты приходится, с другой стороны.

Основные особенности выявили, пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-Pro S, версия BIOS 2807;

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);

Кулер: ID-Cooling IS-50 MAX;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Память: 2 x 8 Гбайт G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);

Видеокарта: Radeon RX 580 8 Гбайт;

Накопитель: SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

Сборка системы

Удивительно, но сборка не заняла особых проблем. Не повезло только с использованием моей обычной видеокарты ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti, но об этом нужно уточнять перед покупкой корпуса. Вся информация есть у производителя, но не очень корректная, поэтому это нужно было просто учесть. В остальном все отлично.

Я отказался от использования большого двухбашенного кулера не потому, что он не влезает, а из-за того, что это смотрится несуразно. Однако больше всего мне понравилось то, что удалось без особого труда разместить пучок кабелей блока питания AeroCool Aero Bronze 750. В действительности можно использовать не эту модель, а ограничиться бы чем-то более простым на 500 Вт.

Внутри все отлично размещается, и даже задняя стенка закрывается без труда. Предполагалось, что мне придется ее вообще не закрывать. Переключение подсветки пришлось повесить на Reset.

Стеклянную крышку решил на этом видео не закрывать, поскольку вполне очевидно, что она легко закроется. Зато так лучше видно пространство внутри и работу подсветки.

Переключение режимов осуществляется кнопкой Reset.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Trinity Mini и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все вентиляторы включены (Def);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



На максимальных оборотах вентиляторы работают с приемлемым уровнем шума. Разве что с регулировкой скорости дела обстоят не очень радужно. Ее нет, и даже с резисторами будет не очень просто.

Заключение

Корпус Trinity Mini получился компактным, недорогим и с отличным базовым оснащением. За сеткой передней панели прячутся два вентилятора диаметром 140 мм, и они решают многие вопросы в плане вентиляции. Скорость крыльчатки небольшая, шум тоже, но поток выходит хороший, и штатное охлаждение уверенно справится с бюджетной сборкой (с видеокартой не мощнее GeForce GTX 1660, RTX 2060 или RTX 3060). Если планируется использование графических ускорителей уровнем выше, то под полноформатную ATX плату лучше взять модель класса Mid Tower.

Интересно, что в корпусе AeroCool можно разместить даже необслуживаемую систему жидкостного охлаждения (СЖО). Спереди ее можно поставить методом бутерброда, когда вентиляторы будут снаружи, а радиатор внутри. При этом, конечно же, надо будет учитывать длину видеокарты. В любом случае для такой системы лучше выбирать что-то покороче. И нужно уделить внимание блоку питания: по возможности использовать модульный или не очень мощный с небольшим количеством линий, чтобы спокойно можно было убрать лишние кабели в нижнюю нишу. Хотя при желании и отсутствии диска снизу можно без труда аккуратно их спрятать, хотя придется немного постараться.

Следует помнить, что это бюджетное решение, и оно не очень подходит для частых переборок или апгрейдов. И нет синхронизации с материнской платой, а если захочешь заменить вентиляторы, то придется менять сразу все, поскольку используются специальные разъемы. В остальном Trinity Mini – хороший доступный корпус с вентиляторами, подсветкой, боковой стеклянной панелью, а также сеткой и решеткой спереди для лучшей вентиляции. Требовать чего-то большего за эти деньги можно, но не разумно.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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