Оглавление

Вступление

Сейчас уже сложно представить настоящего геймера без современной игровой гарнитуры. Гарнитура позволяет лучше ощущать игру, наиболее полно передавая присутствие в виртуальном мире. Также она позволяет общаться с товарищами через различные приложения и это реально помогает в командной игре. В некоторых играх без хорошего звука и позиционирования движешься как вслепую. На самом деле у гарнитуры гораздо больше применений, чем просто игры. Можно использовать ее для прослушивания музыки, фильмов, аудиокниг и много еще чего. Также во время самоизоляции многие использовали гарнитуру для общения по работе. Понятно, что для подобных целей есть специальные решения, но не всегда удобно покупать десять разных устройств. Иногда можно предпочесть что-то универсальное, что всегда будет дома под рукой.

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Также важной составляющей является наличие/отсутствие проводов. Я для себя решил, что не могу уже быть привязанным шнуром и мне просто удобнее перемещаться и двигаться с беспроводной гарнитурой. Я лично использую Bluetooth устройство, но на практике это получается не всегда удобно. Бывает не всегда сопрягается устройство сразу, бывает наоборот подцепляется само куда не нужно.

Поэтому я решил попробовать беспроводной вариант, но с собственным радиомодулем. Просто взял, воткнул и забыл. Всегда все сопрягается когда нужно и работает без фокусов. Одной из наиболее интересных таких систем оказалась ASUS TUF Gaming H7 Wireless.

Это устройство предназначено для геймеров и энтузиастов. Гарнитура оборудована большими и мощными 53-миллиметровыми динамиками ASUS Essence, удобными амбушюрами и стальным оголовьем. Посмотрим, как они покажут себя в деле.

Упаковка и комплектация

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Коробка достаточно крупная, но не тяжелая. Она изготовлена из плотного картона, сверху присутствует цветная полиграфия. Может показаться, что здесь она какая-то мрачная, серая. Однако, это такая стилистика линейки TUF Gaming: сочетание серого и желтых вставок.

Спереди прямо по центру находится крупное изображение гарнитуры при виде сбоку. На самом устройстве также прослеживаются характерные дизайнерские решения серии TUF Gaming. В левом верхнем углу находится логотип производителя и слоган: в поисках невероятного. Справа светлыми символами указано название модели TUF Gaming Headset H7 Wireless. В нижнем углу находится логотип серии TUF Gaming. В левом углу находится несколько значков. Они сообщают о сертификации teamspeak и Discord. Это хорошо известные голосовые сервисы, которые популярны в среде геймеров, а в свете прошлогодних событий многим людям, обучающимся дистанционно. Кроме этого, мы видим значок поддержки PS4, хотя впору уже говорить о PS5.

С обратной стороны также есть изображение устройства, но здесь уже оно демонстрируется более полно. Теперь уже понятна его форма и очертания, а самое главное – конструкция. От изображения расходятся указатели, на концах которых мы видим вставки с изображениями и надписи, которые проясняют ключевые особенности устройства. Для начала нам рассказывают про беспроводной модуль потому, что сама гарнитура, как следует из названия, беспроводная.

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Основные характеристики: до 15 часов работы и до 25 метров расстояние от приемника. Используется привычный радиоканал на частоте 2,4 ГГц, но в данном случае его характерной особенностью являются низкие задержки по сравнению с обычным Bluetooth.

Последний, кстати, не поддерживается, поэтому у гарнитуры есть свой собственный радио-модуль и на этом производитель заостряет внимание в первую очередь. Я считаю, что это очень правильно потому, что кто-то может предположить поддержку Bluetooth раз речь идет о беспроводной гарнитуре из-за того, что к этому просто привыкли. Например, если б мне кто-то сказал просто про беспроводную гарнитуру, то я бы сразу решил, что речь идет про Bluetooth. 25 метров это хорошо, но даже для приставки достаточно будет 10, а вот 15 часов работы могут расстроить геймеров, которые играют сутками, хотя отдыхать тоже когда-то нужно.

Кстати, зарядка происходит быстро. У меня ушло чуть больше часа зарядить с 0 до 100% при использовании стандартного блока 5В, 2А (в комплекте его нет, но об этом позже).

Еще нам рассказывают про удобные амбушюры. Производитель сообщает о мягком тканевом материале, который не доставляет дискомфорт при длительном использовании, а также облегчает жизнь людям с очками. Производитель их называет ASUS Hybrid и это объяснимо. Дело в том, что снаружи используется матерчатая фактура, а внутренняя боковина и наружный обхват за корпус изготовлены из искусственной кожи. В теории это обеспечивает хорошую звукоизоляцию и мягкое прилегание. Забегая вперед, сразу отмечу, что все это соответствует действительности и уши не потеют.

Далее нам рассказывают про оголовье из нержавеющей стали, но в этом нет ничего необычного. А вот далее уже следует информация про динамики.

Здесь используются крупные и мощные детали диаметром 53 мм ASUS Essence. Они сочетаются со специальными камерами в корпусе и обеспечивают хороший звук, который может обеспечить далеко не любое устройство. Далее нам снова сообщают, что гарнитура может работать с ПК или приставкой PS4. Внизу есть небольшая спецификация устройства.

Модель ASUS TUF Gaming H7 Wireless Тип Беспроводная, радиоканал 2.4 ГГц с низкими задержками,

через беспроводной USB модуль (в комплекте) Динамики 53 мм, с неодимовым магнитом Частотный диапазон 20 – 20 000 Гц Сопротивление 32 Ом Аккумулятор 900 мА*ч, 15+ часов автономной работы Микрофон Однонаправленный Частотный диапазон микрофона 50 – 10 000 Гц Чувствительность -40 дБ Габариты 224.94 х 198.4 х 100.33 мм Масса 382 г

В целом характеристики выглядят неплохо. Мне кажется, что пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там находится. Кстати, комплект поставки перечислен рядом со спецификацией.

Внутри находится пластиковый лоток. Сверху лежат наушники (головные телефоны). Они зафиксированы двумя черными проволочками через отверстия в лотке и затянуты с обратной стороны.

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Там находится ниша для комплекта поставки. Здесь он размещается в отдельной небольшой коробке. Она изготовлена из тонкого плотного картона.

На самом ее дне находятся две книжечки. Одна – это руководство по использованию, а вторая – гарантийная информация.

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В комплекте находится кабель micro USB – USB Type-A, микрофон на гибкой штанге, ветрозащита, беспроводной модуль для приема/передачи сигнала.

Упаковка порадовала. В ней нет ничего лишнего. Продукт приятно держать в руках на стадии коробки и очень приятно распаковывать. Производитель уделил внимание и безопасности транспортировки. Внутри все плотно и надежно лежит, а также защищено поролоном. Красивая, надежная и интересная упаковка с хорошей комплектацией.

Внешний вид гарнитуры

Я уже тестировал как-то модель ASUS ROG Delta S и она мне показалась тогда крупной, большой и массивной. На самом деле ASUS TUF Gaming H7 Wireless даже крупнее, а вот по весу практически то же самое.

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Устройство больше подойдет для головы взрослого человека. При этом уши проваливаются внутрь амбушюр, и они на них не давят. Вес не сильно чувствуется благодаря удачной развесовке и креплению на голове.

Все дело в конструкции. С чашками все понятно. Они изготовлены из пластика, а сверху напылено покрытие Soft-Touch. Снаружи через специальную проставку крепится сложное оголовье. Внутри есть шарнир, но углы отклонения небольшие. В самый раз, чтобы комфортно подстроить под голову. Шарнир не жесткий и ходит свободно.

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Как таковых регулировок размера тут нет. Все дело в специальной конструкции оголовья, которое саморегулируется под голову пользователя. Для этого есть внешний контур из той самой нержавеющей стали и внутренний с мягким чехлом пластиковой лентой и резинкой внутри. Также внутри проходит кабель связи второго канала. Механизм с резинкой находится внутри чехла. Сам чехол изготовлен из искусственной кожи. Это значит, что наушники подойдут даже любителям природы и животных. По периметру проходит желтая строчка, для придания стиля, а сверху оттеснена надпись TUF GAMING.

С внутренней стороны находятся мягкие модули с поролоном для опоры на голову. Получается очень комфортно и не давит абсолютно. Пластиковая лента внутри жесткая и упругая. Внутри верхнего чехла проходит кабель. Он находится в оплетке из синтетического материала. Он достаточно гибкий и поэтому не должен перетереться или сломаться. Внутри он зафиксирован где-то посередине, чтобы петли по краям были одинаковые.

На болтах крепления присутствуют логотипы, а рядом на металлической пластине надписи TUF Gaming.

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На микрофон вставляется ветрозащита и он вставляется в гнездо, которое находится на левой чаше. В ней де находится вся основная начинка: контроллер, передатчик, аккумулятор, кнопка, переключатель и колесо громкости. Последнее электронное и у него нет фиксирующего положения. Однако, при прокрутке есть небольшие беззвучные щелчки. Переключатель осуществляет включение и отключение микрофона, а кнопка включает или отключает устройство. Еще есть разъем micro USB для зарядки и обновления прошивки.

Внутри второй чашки находится прозрачная пластиковая стенка, которая разделяет пространство внутри. Я разобрал только правую чашку, чтобы посмотреть на динамик. Он очень крупный и крепится к большой желтой пластиковой детали. Кабель выходит из корпуса и припаивается непосредственно к динамику.

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Внутри на ткани амбушюр есть просто обозначение TUF без приставки Gaming. USB-передатчик, который вставляется в компьютер похож на обычную флешку, лишь сбоку есть кнопка Connect, а спереди голубой индикатор, логотип и надпись TUF Gaming.

Тестирование и настройка ПО

Самое главное в любой гарнитуре – это звук. Даже в игровой модели важна детализация и объемный эффект. В данном случае благодаря мощным и большим динамикам можно реализовать все что нужно. Еще этому способствует программное обеспечение, которое позволяет много чего настроить.

Конструкция очень хорошая. Здесь мы видим большие герметичные камеры, которые можно еще доработать специальной синтетической ватой. Однако внутри мы уже заметили пластиковый разделитель, чтобы сам корпус не участвовал в работе, не колебался и не реверберировал.

Для управления устройством необходимо установить программный пакет Armoury Crate. У меня он установлен уже давно потому, что я использую материнскую плату ASUS и постоянно занимаюсь синхронизацией подсветки.

После установки необходимо выбрать устройство и можно осуществлять настройку. Однако для начала программа нам предлагает обновить прошивку. Для этого нужно будет соединить устройство через кабель с компьютером.

После этого переходим в раздел настроек. В программе появляется своя отдельная страница, где можно осуществлять все настройки и это очень удобно. Для начала нам предлагают выбрать один из режимов оптимизации звука.

Ниже находятся несколько полос для индикации громкости в одном из каналов. Рядом находится пункт реверберация, где можно выбрать один из эффектов присутствия в каком-то помещении. Понятно, что все это осуществляется программными алгоритмами и предустановками.

Далее чуть ниже присутствует эквалайзер, где также можно выбрать предустановки звука. Также ничего не мешает все ползунки выставить вручную.

Левее можно включить виртуальный объемный звук. На удивление все работает и очень даже неплохо. Наиболее хорошо получается в играх и кино. Музыку лучше слушать с штатными установками. Многие говорят, что эта гарнитура не подходит для прослушивания музыки. Я с этим не согласен. Звук на само деле можно настроить под свой слух. Кроме этого, есть солидный запас по громкости и даже на максимуме звук продолжает оставаться чистым. Вот это больше всего мне понравилось. В самом низу есть еще несколько регулировок.

Шумоподавление микрофона работает неплохо. Усилитель басов не так уж сильно их усиливает. Компрессор делает звук более жестким, свистящим. Не понравилось. Еще два пункта для улучшения голоса помогает выделить его. Все это работает, но вся остальная композиция и сам голос искажаются. Зато можно разобрать то, что раньше было непонятно. В целом можно убедиться, что регулировок много, но не буду скрывать, что оптимальным лично для меня остались базовые настройки.

Устройство я тестировал в разных играх, смотрел фильмы и слушал музыку. Сразу начну с последнего. Не знаю почему, то ли это зависит от размера, то ли от формы, но ожидаешь получить супер-басы. На деле ничего такого нет. Басы, конечно, есть, но не сказать прям, что какие-то мощные. Мы могли видеть регулировку баса в настройках, но результат не впечатляет. Работает и улучшения есть, но все равно не то, что ожидаешь. Даже близко не SONY Super BASS. Звук на самом деле достаточно сбалансированный и ярко по частотам где-то не выражен. Еще раз повторю, что мне больше всего запомнилась чистота звука даже на высокой громкости. Хорошее позиционирование в играх и фильмах. Музыку слушать можно. Амбушюры не давят, голова не устает, уши не потеют. Каких-то явных недостатков я не заметил.

Гарнитура сигнализирует о том, что аккумуляторы садятся и нужна подзарядка. Полный цикл занимает час. Посадил я их специально потому, что они пришли где-то с 30% зарядкой и я просто хотел посмотреть поведение устройства при окончании энергии. Сопряжение происходит мгновенно, сразу после установки USB приемника в порт. Даже драйвера в Windows 10 долго не искались, а все заработало сразу без каких-либо действий.

Заключение

Лично мне все понравилось. Начнем с подключения и радиоканала. Здесь нет вообще никаких проблем. Все работает стабильно и надежно. Сигнал проходит через две стены на расстоянии 5 - 6 метров. Сопряжение происходит автоматически, когда гарнитура включается. Поскольку большую часть времени я тестировал устройство неподалеку от приемника, то никаких проблем со звуком я вообще не замечал. Нет никаких помех или артефактов, также отсутствую различного рода наводки и звучание всегда чистое, без посторонних шумов. Также абсолютно не мешают другие радио-устройства, которые находятся в радиусе действия. Никак не воздействуют беспроводные мышь и клавиатура, Bluetooth гарнитура, Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. Поэтому к каналу связи и его обеспечению у меня не возникло абсолютно никаких претензий. Все работало идеально и как заявлено.

Еще мне понравилось программное обеспечение большим количеством настроек, удобством работы, гибкостью и легкостью обновления. Да, это все тот же Armoury Crate, но я каждый раз открываю его по-новому с каким-то устройством другой категории. Здесь я обнаружил большое количество настроек, которые позволят настроить устройство на любой вкус. Мне показалось, что оптимальный звук, на мое субъективное ощущение именно в штатном режиме, без всяких «улучшайзеров». Как ни странно, но даже было приятно послушать музыку, хотя я думал, что звучание будет изобиловать какими-то отклонениями в сторону низов или ярко-выраженной серединой. Здесь оказалось все сбалансированно и мне показалось только, что немного жестковато свистят верхние частоты. В остальном даже на максимуме басов они не так ярко выражены, как в некоторых наушниках Sony.

С музыкой все понятно. Еще лучше дела обстоят с фильмами. Здесь есть эмуляция системы 7.1 и работает она неплохо именно в фильмах. В музыке она мешает звук получается не объемным, и каким-то глуховатым, а вот в фильмах магия объема срабатывает и действительно можно почувствовать объем. В играх позиционирование работает тоже очень хорошо. Я не разу не ошибся с направлением звука. Все работает четко. Как я уже отмечал, есть много предустановок звучания, в том числе для игр, но на мой вкус все же оптимальными оказались настройки по умолчанию. Гарнитура удобно сидит на голове и очень комфортно. Давление амбушюр не очень сильное и от него не устаешь. Сверху механизм тоже очень удобный и сама гарнитура не очень тяжелая. Я просидел с ней несколько часов, абсолютно не устал, ничего не запотело потому, что амбушюры матерчатые.

На мой взгляд, это универсальное решение, которое подойдет не только геймерам, но можно легко использовать эту гарнитуру для других задач, но только на компьютере, ноутбуке или приставке с портом USB. На смартфоне уже не получится. ASUS TUF Gaming H7 Wireless обладает чистым мощным звуком и свободой перемещения.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: