На прошлой неделе мы познакомились с первой представительницей нового поколения видеокарт NVIDIA, получившего имя Ampere. GeForce RTX 3080 – это флагманское игровое решение, таким ускоритель и показал себя во всей красе в нашем тестировании. Но это не старшая модель в линейке. Сегодня мы познакомимся с по-настоящему топовой NVIDIA GeForce RTX 3090.

Кто-то думал, что это будет двухчиповое решение, которые в NVIDIA уже выпускали. Мы помним GeForce GTX 295 и GeForce GTX 690. Именно девятка в цифровом индексе была их характерной особенностью. Однако перед нами однопроцессорная видеокарта. Которая к тому же основана на том же GPU, что и GeForce RTX 3080 – GA102 Ampere.

Те, кто следит за новостями, уже могли видеть анонс видеокарт GeForce RTX 3080 и понимают, что два таких огромных процессора на одной плате разместить было бы непросто. А еще сложнее пришлось бы с их охлаждением. Поэтому перед нами скорее RTX TITAN Ampere. Тем более что на деле она как раз позиционируется как замена TITAN RTX Turing.

Характеристики и позиционирование

Несмотря на то, что перед нами феноменально крупный GPU с возросшим относительно прошлого поколения потреблением, по соотношению производительности на ватт нам обещают рост, близкий к двухкратному. Помимо усовершенствованной архитектуры, тут вносит вклад скачок с 12-нанометрового техпроцесса сразу на 8 нм. Гораздо меньший физический размер транзистора и позволил создать видеопроцессор, состоящий из 28.3 миллиардов их штук. Количество всех основных типов блоков возросло примерно вдвое.

Памяти у TITAN RTX и так было 24 Гбайт. Но там и видеокарта стоила впечатляющие $2500. А главное, их было выпущено настолько немного, что даже сейчас найти на тест подобную не представляется возможным. Здесь же перед нами видеокарта с рекомендованной стоимостью в 1499 долларов. Это скорее уровень цены GeForce RTX 2080 Ti. Причем, как показало наше тестирование GeForce RTX 3080, даже эта видеокарта демонстрирует уверенное преимущество над прошлым флагманом в тяжелых нагрузках. GeForce RTX 3090 должна лишь укрепить его.

Заявленный TDP составляет 350 Вт, что на 30 Вт больше, чем у модели GeForce RTX 3080. По всей видимости, мы не увидим компактных версий, все будут массивными. Впрочем, GeForce RTX 3090 позиционируется в первую очередь как профессиональное, а не игровое решение. Профессионалам же важен комфорт в работе. А остальные вопросы отходят на второй план.

Сведем в общую таблицу характеристики всех четырех упоминавшихся в последних абзацах моделей видеокарт:

Модель GeForce RTX 2080 Ti TITAN RTX GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3090 Название TU102 TU102 GA102 GA102 Микроархитектура Turing Turing Ampere Ampere Техпроцесс, нм 12, TSMC 12, TSMC 8, Samsung 8, Samsung Число транзисторов, млн 18 600 18 600 28 300 28 300 Тактовая частота, МГц (Base Clock / Boost Clock) 1350/1545 1350/1770 1440 /1710 1395 /1695 Шейдерные ALU, шт. 4352 4608 8704 10496 Блоки наложения текстур (TMU), шт. 272 288 272 328 Блоки операций растеризации (ROP), шт. 88 96 96 112 Тензорные ядра, шт. 544 576 272 328 RT-ядра, шт. 68 72 68 82 Разрядность шины, бит 352 384 320 384 Тип микросхем GDDR6 GDDR6 GDDR6X GDDR6X Тактовая частота, МГц (пропускная способность на контакт, Мбит/с) 1750 (14000) 1750 (14000) 2376 (19000) 2438 (19500) Объем, Гбайт 11 24 10 24 Шина ввода/вывода PCI Express 3.0 x16 PCI Express 3.0 x16 PCI Express 4.0 x16 PCI Express 4.0 x16 Пропускная способность памяти, Гбайт/с 616 672 760 936 Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 TBP/TDP, Вт 250 280 320 350 Розничная цена (США), $ 999 2 499 699 1499

Конечно, прирост по числу блоков не так велик, как разница в цене – более чем двухкратная (хотя вот видеопамяти даже более чем вдвое больше – мы впервые видим в более доступном и все-таки достаточно массовом сегменте 24 Гбайт). Однако нужно понимать, что перед нами топовое решение, причем предназначенное для профессиональных нужд, а не просто для игр.

Впрочем, применительно к геймерам производитель также придумал эпитет и называет GeForce RTX 3090 ультимативным игровым решением. Говоря о том, что наиболее ярко оно себя проявляет ни много, ни мало, а в разрешении 8K. К сожалению, экраны с таким разрешением до сих пор не слишком распространены на рынке, и мы не смогли настолько оперативно найти 8K-телевизор, чтобы протестировать видеокарты в этом разрешении. В будущем обязательно постараемся это сделать.

Подытоживая раздел, остается лишь констатировать, что перед нами наследник настоящего эксклюзива – TITAN RTX, – но при этом более производительный и продвинутый, да еще и гораздо дешевле, и доступнее в плане физического наличия видеокарт в магазинах.

Ассортимент GeForce RTX 3090 будет больше одной референсной RTX TITAN и производительность в итоге будет выше, а местами даже двукратно, если говорить про игры в 4K c DLSS или хорошо параллелящиеся профессиональные применения…

Упаковка и комплектация

Видеокарта по упаковке, оформлению и внешнему виду очень похожа на уже рассмотренную Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC, поэтому какие-то вещи будут повторяться. Коробка средних размеров. Снаружи красивая цветная оболочка, а внутри надежная черная картонная коробка.

В сравнении с прошлым поколением видеокарт Palit серии GamingPro графика на коробке стала интереснее. Перед нами видеокарта, которая при помощи некоего футуристического вихря превращается из реального продукта в набросок… Как-то странно…

А, нет, наверное, у разработчиков просто принято рассматривать картинки справа-налево, и это из чертежа Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC становится реальным продуктом. Да, кажется, так логичнее.

Сколько ни поддавайся графомании, а упаковка обычная. Но это ни в коем случае не минус для производителя – все на уровне. Информативность, надежность. Единственное, все-таки перед нами GeForce RTX 3090, хотелось бы чего-то более нарядного.

Хотя вот небольшие размеры коробки – это хорошо. Иногда вызывает усмешку реально огромная коробка, внутри которой в центре одиноко покоится видеокарта. И вокруг – ни единого переходника или даже наклейки на корпус.

Здесь же внутри коробки, со всех сторон тщательно укутанные вспененным полиэтиленом, помимо собственно видеокарты, обнаружились аж целых три предмета. Ну, руководство пользователя еще нынче обычно кладут. Переходник питания – уже редкость. Ну а усилитель крепления видеокарты в корпусе – настоящая привилегия по нынешним временам.

Сейчас даже такой небольшой комплект иначе как отличным не назовешь.

А что же сама новинка?

Дизайн и особенности видеокарты

Как ни странно, но видеокарта не очень большая, а скорее утолщенная. Она занимает больше двух слотов в толщину. По-видимому, для верности – чтобы покупатель даже не подумал установить ее вплотную к чему-нибудь еще.

Габариты составляют 294 х 127 х 55 мм, а масса – около 1200 г. Да уж, дополнительный держатель из комплекта может оказаться не лишним!

Сзади видеокарта закрыта металлической пластиной. Она служит не только для защиты, но и для отвода тепла, а также в соединительных целях. Также на ней можно найти надписи GamingPro и GeForce RTX.

Здесь так же, как и на Palit GeForce RTX 3080 GamingPro, печатная плата существенно короче системы охлаждения, и поэтому пластина ее как бы наращивает в длину.

Сама пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в коричнево-серый цвет. Она крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь печатную плату. Сзади видно наклейки со штрихкодами, надпись Gaming PRO и GeForce RTX. Также там находятся две защитные наклейки на винтах. А внутри наклеены четыре термопрокладки (очень хрупкие и ломкие). Они отводят тепло от микросхем памяти, распаянных с обратной стороны.

Для того чтобы снять кулер, сначала нужно снять эту пластину и еще открутить два винта со стороны видеовыходов.

С обратной стороны видно, что радиатор базируется на специальной раме. Именно к ней крепится задняя пластина, а сама она монтируется к задней планке. В целом конструкция получается очень прочная.

Кулер абсолютно такой же, как на Palit GeForce RTX 3080 GamingPro. Я его даже не стал разбирать, чтобы не дублировать полностью кусок из прошлого обзора. Разбор и описание кулера вы легко найдете там.

Сама печатная плата очень компактная. По размерам она как у Palit GeForce RTX 3080 GamingPro. Однако отличия есть. Прежде всего – места для микросхем памяти с двух сторон. А еще – разъем для NVLink сверху.

Элементы расположены очень плотно и термонагруженность большая. Чего стоят только микросхемы памяти с двух сторон. Все еще теснее и плотнее чем у версии GeForce RTX 3080 GamingPro, хотя казалось, что дальше уже некуда. На мой взгляд, печатную плату можно было сделать больше, чтобы без проблем все развести.

Питание графического процессора снова разделено на две части. Одиннадцать фаз находятся справа и семь слева от графического процессора. Подсистема питания немного усилена по сравнению с GeForce RTX 3080. Она напоминает уже знакомую картину, виденную на других моделях.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semiconductor NCP302150 и катушке индуктивности.

Спереди распаян один ШИМ-контроллер ON Semiconductor NCP81611, а сзади два NCP81610.

По центру установлен графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3080, он же GA102-300-A1. GPU изготовлен на 32-й неделе 2020 года.

Со всех сторон распаяны микросхемы памяти типа GDDR6X. Слева и справа по четыре, сверху – три, снизу – одна. Такая же конфигурация с обратной стороны. Здесь используется 384 битная шина.

Перед нами микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подается на видеокарту через два полноценных разъема 8-pin + 8-pin PCI-e.

На задней панели размещен стандартный набор видеовыходов, состоящий из трех Display Port и одного HDMI.

Спереди кожуха находится небольшая вставка с RGB подсветкой. Алгоритм ее работы – радужное переливание цветов. Однако, как обычно у Palit, подсветкой можно управлять в очень широких пределах при помощи фирменной утилиты ThunderMaster.

На этом можно переходить к тестам.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты Palit RTX 3090 Gaming PRO OC 24 Гб проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-10900K @ 5100 МГц;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASRock Z490 Taichi, версия BIOS 1.70;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Накопитель SSD: M.2 Samsung 970 Evo 250 Гбайт;

Блок питания: SeaSonic SS-1000XP 1000 Ватт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Основное тестирование видеокарт всегда проводится до их разборки – с заводским термоинтерфейсом. Температура в помещении все время тестов находилась на уровне 24–25°C, фоновый уровень шума составлял около 28 дБ.

Тестирование

После того, как все собрано и запущено, взглянем на тестовый стенд при помощи утилит.

С установкой видеокарты все проходит отлично, поэтому сразу предлагаю посмотреть видео, где она работает при максимальном прогреве – в Furmark. Здесь у меня получились заметные отличия от Palit GeForce RTX 3080 Gaming PRO OC. Частоты под нагрузкой ощутимо просели (даже ниже базовой частоты).

Забегая вперед скажу, что при реальной нагрузке такого не наблюдалось. И в целом прогрев в Furmark для тестирования системы охлаждения – это, конечно, обязательное условие любого обзора. Но анализировать при этом частоты работы и прочее – это скорее традиция. На деле ни в одном реальном применении такой ситуации не будет.

Вентиляторы работают на 49% мощности, что соответствует 1950 об/мин, шум составляет 38 дБ с расстояния 1 м.

Посмотрим на видеокарту через тепловизор. Самое горячее место – одинокий дроссель сверху, пластина рядом, которая контактирует с транзисторными сборками, холоднее.

Настораживает и температура задней пластины. В целом я не открою Америку, если скажу, что новинка несколько горячее, чем Palit GeForce RTX 3080 Gaming PRO OC.

Теперь стандартный график зависимости температуры от скорости вращения крыльчаток.

На серьезный разгон в новом поколении GeForce RTX, кажется, рассчитывать не приходится. Впрочем, на производительность грех жаловаться в любых испытаниях, так что оверклокинг тут интересен разве что по спортивным мотивам.

Сегодня я буду проводить сравнительное тестирование с видеокартой на базе графического процессора NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Конечно, для полной картины нужны будут модели TITAN RTX Turing и GeForce RTX 3080. Однако первую найти очень сложно, а вторые практически сразу забрали. Мы постараемся в будущем провести полноценное сравнение и со всеми перечисленными участниками, и в том числе в игровом применении в 8К. Но пока имеем то, что имеем. Посмотрим, что это за модели, какие у них частоты.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti:

NVIDIA GeForce RTX 3090:

Почти 30-процентный прирост при той же цене. Такого точно очень давно (если не никогда) не было при смене поколения видеокарт одного производителя.

Далее оценим результаты распределенных вычислений GPGPU. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti:

NVIDIA GeForce RTX 3090:

Вот и более двухкратные приросты, «синтетика» все подтверждает. Но посмотрим на другие тесты и реальные игры. Все – только в 4K. Для меньшего покупать GeForce RTX 3090 было бы просто глупо.

Там, где встроенного бенчмарка не было, использовалась утилита FPS Monitor (приводятся минимальные и средние значения).

3DMark



DLSS Feature Test

Больше – лучше





Port Royale, Marks

Больше – лучше





Unigine Superposition Benchmark



8K

Больше – лучше





Metro Exodus

Предустановка RTX, встроенный бенчмарк



4K

Больше – лучше





Shadow of The Tomb Raider

Качество графики: максимум, DLSS ON, RTX Ultra, встроенный бенчмарк



4K

Больше – лучше





Control

Качество графики: высокое, текстуры: ультра, DLSS, RTX: высокое



4K

Больше – лучше





Wolfenstein: Youngblood

Качество: максимум, RTX, DLSS



4K

Больше – лучше





Battlefield V

Качество: максимум, RTX, DLSS

4K

Больше – лучше





В среднем по играм разница близка к полуторакратной. Это феноменальное достижение для аналогичной по цене видеокарты нового поколения в сравнении со своей предшественницей. Однако тут в очередной раз напомню, что результаты GeForce RTX 3080 в сравнении с GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080 Ti впечатляли немногим меньше. И при вдвое меньшей цене только и исключительно для игр, пусть и в 4К, она наверняка окажется привлекательнее. Ну а если не ограничиваться играми?

Рендеринг – это то, где может использоваться вся мощь современных CPU и GPU. Посмотрим на Blender и Octane, которые позволяют задействовать графический процессор.

Blender



Рендер сцены, секунды

Меньше – лучше





Octane Render



Рендер сцены, секунды

Меньше – лучше





Вот и более чем двухкратный прирост. Таким он и должен быть, если учитывать и архитектурные улучшения, и рост количества блоков. При сравнимых энергопотреблении и цене самих видеокарт GeForce RTX 3090 представляет собой просто находку для профессионалов 3D-графики. И это мы еще не обращали внимание на майнинг…

Заключение

NVIDIA позиционирует видеокарту GeForce RTX 3090 как замену TITAN RTX. При этом новинка должна продаваться по цене чуть выше актуальной для GeForce RTX 2080 Ti и аж на тысячу долларов дешевле, чем стоила TITAN RTX. С другой стороны, GeForce RTX 3090 будет вдвое дороже, чем GeForce RTX 3080. Поэтому сложно ожидать, что она станет чересчур массовой. Но ультимативно требовательные геймеры и просто все IT-профессионалы, которым нужна производительная видеокарта, вполне смогут ею обзавестись.

Дело не только в удвоенном объеме быстрой памяти, но и полноценном процессоре GA102, который содержит все семь GPC. Как следствие, он может быть банально отобран, и таких полноценных кристаллов меньше, чем с незначительным браком, который можно пустить на GeForce RTX 3080. Дополнительное обоснование цены – более чем вдвое увеличенный объем видеопамяти с полнофункциональным 384-битным контроллером. Как мы выяснили, это дает существенный прирост в некоторых профессиональных применениях.

Улучшения заметны по всем фронтам невооруженным глазом. И GeForce RTX 2080 Ti существенно отстает во всех применениях. Заметно GeForce RTX 3090 быстрее и GeForce RTX 3080. Хотя при использовании только для игр последняя выглядит оптимальнее (напомню, что мы еще не тестировали GeForce RTX 3070 и не можем ничего утверждать на ее счет). Однако GeForce RTX 3090 и не позиционируется, как флагманская видеокарта для геймеров. Хотя, уверен, что любители топовых новинок во всех странах купят ее просто, чтобы обладать самым лучшим решением. Это действительно самая быстрая игровая видеокарта на рынке сейчас. Но при этом она еще и способна на многое другое. Очень много другое.

Андрей Понкратов aka wildchaser, Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: