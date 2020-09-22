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Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini

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Оглавление

Вступление

Специально для небольших систем в начале 2020 года компания ASUS анонсировала линейку компактных графических ускорителей Dual Mini с длиной корпуса 197 мм. Первой вышла старшая модель GeForce RTX 2070 Mini – в составе Intel NUC 9 Extreme (Ghost Canyon); она была высоко оценена пользователями и вскоре появилась в свободной продаже отдельно. Младшие версии не заставили себя ждать, и сегодня мы познакомимся с одной из них.

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Благодаря нашему партнеру – компании Регард, к нам для тестирования и изучения возможностей прибыла ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini. Новинку отличают скромные габариты, многообещающий кулер и заводской разгон.

Технические характеристики

Наименование GeForce GTX 1660 Super Mini GeForce GTX 1660 Super Ventus XS ROG Strix GeForce GTX 1660 Super GeForce GTX 1660 SUPER
Производитель ASUS MSI ASUS NVIDIA
Графический процессор TU116 TU116 TU116 TU116
Частота ядра, МГц 1530 1530 1530 1530
Частота ядра (Turbo), МГц 1830 1815 1815 1785
Заводской разгон ядра, МГц 45 30 30 -
Частота памяти, МГц 14000 14000 14000 14000
Заводской разгон видеопамяти, МГц - - - -
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 6 6 6 6
Шина памяти, бит 192 192 192 192
Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 2 x DP, 2 x HDMI DP, HDMI, DVI
Питание, разъемы Pin 8 8 8 8
Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 2 х 95 2 х 95 2 х 95 -
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 4 + 2 4 + 2 6 + 2 -
Power Limit (штат/макс), Ватт 125 / 150 125 / 125 125 / 50 125
Формат СО 2 слота 2 слота 2.3 слота 2 слота
Размеры видеокарты, мм 197 х 121 204 х 128 243 х 129 -

Обзор ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini

Полное название: ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini; код производителя: DUAL-GTX1660S-O6G-MINI.

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Внешний вид и дизайн

Модель ASUS поставляется в черной картонной упаковке с изображением версии. Комплектация включает руководство пользователя.

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Серию ASUS Dual Mini характеризуют небольшие размеры и новый стиль системы охлаждения с двумя вентиляторами типоразмера 95 мм и пластиковым кожухом с определенными полосами.

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Длина корпуса представителей новой линейки – до 200 мм, если точнее, 197 мм, характерные для всей серии. Производитель основательно проработал дизайн печатной платы и конструкцию системы охлаждения, чтобы уверенно доминировать в данном сегменте.

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В сравнении с другими моделями ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini не может похвастать опорной пластиной. С другой стороны, в большинстве видеокарт она носит декоративную форму, поскольку изготовлена из пластмассы, и если защищает, то нередко и подогревает. А здесь возможна естественная конвекция.

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Дополнительное питание поступает через единственный восьмиконтактный разъем на краю печатной платы. Энергопотребление видеокарты ограничено на отметке 125-150 Вт, но таким образом сохранена защита по току и унификация со старшими моделями.

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Интерфейсная панель получила множественную перфорацию, хотя частично и перекрытую пластмассовым кожухом, и три видеовыхода – DVI, HDMI, DisplayPort.

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Магазинный образец нельзя разбирать, так что посмотрим на профиль системы охлаждения. Отметим полноценный радиатор с тремя тепловыми трубками 6 мм и контакт с графическим процессором через общее основание.

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«Подошва» кулера накрывает микросхемы памяти, задняя секция через вставку охлаждает мосфеты.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор TU116-300A-A1. Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу и включает 1408 шейдеров, 48 блоков растеризации и 88 текстурных блоков.

Подсистема питания насчитывает шесть фаз: четыре отведены на графический процессор, две – на видеопамять.

В качестве видеопамяти выступают микросхемы Samsung стандарта GDDR6. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 3200 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

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Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Стандартные частоты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini

Новинка ASUS получила заводской разгон 45 МГц, тактовая частота GPU в бусте достигает 1965 МГц. Система охлаждения может похвастать технологией Fan Stop, а температура основных компонентов не превышает 42°C.

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Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini. Показатель ее уровня TDP равен 125 Вт с возможностью увеличения до 150 Вт.

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В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike видеокарта ASUS бустит до 1965 МГц, но среднее значение составляет 1905 МГц. Температура графического процессора стабилизируется на отметке 67°C, силовой части – при 78°C.

Вентиляторы раскручиваются до 1650 об/мин при 35 дБА, создавая комфортный уровень шума, что дает понимание о том, что кулер со своей задачей справляется идеально.

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При оценке максимальной эффективности нагрев GPU и VRM опускается до 58°C и 65°C соответственно.

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При даунвольтинге (@1905 МГц, 900 мВ) видеокарта ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini чувствует себя наилучшим образом: температуры видеоядра и силовой части доходят до 64°C и 71°C, вентиляторы едва раскручиваются выше 1450 об/мин. Модель совсем неслышно.

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Разгон

Благодаря повышению Power Limit удается выжать дополнительные 120 МГц по ядру и 200 МГц по памяти (15 600 МГц).

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Прирост производительности составляет 7-8%.

3DMark Time Spy

Graphics Score
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Энергопотребление ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini в простое составляет 50 Вт, в нагрузке – 180 Вт, в даунвольтинге – 163 Вт, в разгоне – 204 Вт. Замеры проводились на выходе блока питания.

Заключение

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Видеокарту ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini можно уверенно назвать отличным представителем не только серии ASUS Dual Mini в частности, но и всего семейства GeForce GTX 1660 Super в целом. Отличная производительность, эффективная система охлаждения, тихие вентиляторы и потенциал для разгона.

Новинка успешно вписывается в сегмент компактных графических ускорителей и займет законное место у энтузиастов в системах SFF (Small form factor). Недостатков у модели ASUS не выявилось, поэтому ее можно смело рекомендовать для приобретения.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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