Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Обзор ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
- Внешний вид и дизайн
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика тестирования
- Стандартные частоты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
- Разгон
- Заключение
Вступление
Специально для небольших систем в начале 2020 года компания ASUS анонсировала линейку компактных графических ускорителей Dual Mini с длиной корпуса 197 мм. Первой вышла старшая модель GeForce RTX 2070 Mini – в составе Intel NUC 9 Extreme (Ghost Canyon); она была высоко оценена пользователями и вскоре появилась в свободной продаже отдельно. Младшие версии не заставили себя ждать, и сегодня мы познакомимся с одной из них.
реклама
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, к нам для тестирования и изучения возможностей прибыла ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini. Новинку отличают скромные габариты, многообещающий кулер и заводской разгон.
Технические характеристики
|Наименование
|GeForce GTX 1660 Super Mini
|GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
|ROG Strix GeForce GTX 1660 Super
|GeForce GTX 1660 SUPER
|Производитель
|ASUS
|MSI
|ASUS
|NVIDIA
|Графический процессор
|TU116
|TU116
|TU116
|TU116
|Частота ядра, МГц
|1530
|1530
|1530
|1530
|Частота ядра (Turbo), МГц
|1830
|1815
|1815
|1785
|Заводской разгон ядра, МГц
|45
|30
|30
|-
|Частота памяти, МГц
|14000
|14000
|14000
|14000
|Заводской разгон видеопамяти, МГц
|-
|-
|-
|-
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|GDDR6
|GDDR6
|Объем памяти, Гбайт
|6
|6
|6
|6
|Шина памяти, бит
|192
|192
|192
|192
|Разъемы интерфейсов
|3 x DP, HDMI
|3 x DP, HDMI
|2 x DP, 2 x HDMI
|DP, HDMI, DVI
|Питание, разъемы Pin
|8
|8
|8
|8
|Кол-во вентиляторов/диаметр, мм
|2 х 95
|2 х 95
|2 х 95
|-
|Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз
|4 + 2
|4 + 2
|6 + 2
|-
|Power Limit (штат/макс), Ватт
|125 / 150
|125 / 125
|125 / 50
|125
|Формат СО
|2 слота
|2 слота
|2.3 слота
|2 слота
|Размеры видеокарты, мм
|197 х 121
|204 х 128
|243 х 129
|-
Обзор ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
Полное название: ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini; код производителя: DUAL-GTX1660S-O6G-MINI.
Внешний вид и дизайн
Модель ASUS поставляется в черной картонной упаковке с изображением версии. Комплектация включает руководство пользователя.
Серию ASUS Dual Mini характеризуют небольшие размеры и новый стиль системы охлаждения с двумя вентиляторами типоразмера 95 мм и пластиковым кожухом с определенными полосами.
реклама
Длина корпуса представителей новой линейки – до 200 мм, если точнее, 197 мм, характерные для всей серии. Производитель основательно проработал дизайн печатной платы и конструкцию системы охлаждения, чтобы уверенно доминировать в данном сегменте.
В сравнении с другими моделями ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini не может похвастать опорной пластиной. С другой стороны, в большинстве видеокарт она носит декоративную форму, поскольку изготовлена из пластмассы, и если защищает, то нередко и подогревает. А здесь возможна естественная конвекция.
Дополнительное питание поступает через единственный восьмиконтактный разъем на краю печатной платы. Энергопотребление видеокарты ограничено на отметке 125-150 Вт, но таким образом сохранена защита по току и унификация со старшими моделями.
Интерфейсная панель получила множественную перфорацию, хотя частично и перекрытую пластмассовым кожухом, и три видеовыхода – DVI, HDMI, DisplayPort.
Магазинный образец нельзя разбирать, так что посмотрим на профиль системы охлаждения. Отметим полноценный радиатор с тремя тепловыми трубками 6 мм и контакт с графическим процессором через общее основание.
«Подошва» кулера накрывает микросхемы памяти, задняя секция через вставку охлаждает мосфеты.
Сердцем героя обзора стал графический процессор TU116-300A-A1. Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу и включает 1408 шейдеров, 48 блоков растеризации и 88 текстурных блоков.
Подсистема питания насчитывает шесть фаз: четыре отведены на графический процессор, две – на видеопамять.
В качестве видеопамяти выступают микросхемы Samsung стандарта GDDR6. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).
реклама
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);
- Процессор: Intel Core i5-10600K;
- Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
- Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 3200 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
- Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.
Инструментарий и методика тестирования
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась утилита MSI Afterburner.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
реклама
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
Новинка ASUS получила заводской разгон 45 МГц, тактовая частота GPU в бусте достигает 1965 МГц. Система охлаждения может похвастать технологией Fan Stop, а температура основных компонентов не превышает 42°C.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini. Показатель ее уровня TDP равен 125 Вт с возможностью увеличения до 150 Вт.
реклама
В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike видеокарта ASUS бустит до 1965 МГц, но среднее значение составляет 1905 МГц. Температура графического процессора стабилизируется на отметке 67°C, силовой части – при 78°C.
Вентиляторы раскручиваются до 1650 об/мин при 35 дБА, создавая комфортный уровень шума, что дает понимание о том, что кулер со своей задачей справляется идеально.
При оценке максимальной эффективности нагрев GPU и VRM опускается до 58°C и 65°C соответственно.
реклама
При даунвольтинге (@1905 МГц, 900 мВ) видеокарта ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini чувствует себя наилучшим образом: температуры видеоядра и силовой части доходят до 64°C и 71°C, вентиляторы едва раскручиваются выше 1450 об/мин. Модель совсем неслышно.
Разгон
Благодаря повышению Power Limit удается выжать дополнительные 120 МГц по ядру и 200 МГц по памяти (15 600 МГц).
реклама
Прирост производительности составляет 7-8%.
Graphics Score
Больше – лучше
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Энергопотребление ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini в простое составляет 50 Вт, в нагрузке – 180 Вт, в даунвольтинге – 163 Вт, в разгоне – 204 Вт. Замеры проводились на выходе блока питания.
Заключение
реклама
Видеокарту ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini можно уверенно назвать отличным представителем не только серии ASUS Dual Mini в частности, но и всего семейства GeForce GTX 1660 Super в целом. Отличная производительность, эффективная система охлаждения, тихие вентиляторы и потенциал для разгона.
Новинка успешно вписывается в сегмент компактных графических ускорителей и займет законное место у энтузиастов в системах SFF (Small form factor). Недостатков у модели ASUS не выявилось, поэтому ее можно смело рекомендовать для приобретения.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила