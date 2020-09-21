Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
Страницы материала
В данном обзоре будет изучена производительность нового процессора Intel – Core i3-10100.
Его соперниками стали следующие модели:
- Core i5-9400F;
- Core i7-7700;
- Core i3-9350KF;
- Core i3-9100F;
- Ryzen 5 3600Х;
- Ryzen 5 3500Х;
- Ryzen 5 3500;
- Ryzen 5 2600Х;
- Ryzen 7 1700.
реклама
реклама
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Угол обзора - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество тумана - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - высокое.
- Качество объемных облаков - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Качество объемного освещения - очень высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
1920х1080Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
Battlefield V
- Версия 1.0 сборка 25990.
- DirectX 12.
- Угол обзора на технике - 95.
- Размытие в движении - 50%.
- Эффекты глубины резкости - включены.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Зернистость изображения - включена.
- Виньетирование - включено.
- Оптическая дисторсия - включена.
- Разрешение - 100%.
- Ограничение частоты кадров - 200.
- Рендеринг последующих кадров - включен.
- Ограничение памяти графического процессора - включено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Сглаживание - ТАА высокое.
- Глобальное затенение - HBAO.
1920х1080Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Версия 8.2.7154757.
- DirectX 12.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Следы пуль - включены.
- Тесселяция - все объекты.
- Разрешение карт теней - максимальное.
- Буферизация локальных теней - включена.
- Буферизация теней от солнца - включена.
- Освещение частиц - ультра высокое.
- Трассировка лучей DirectX - выключена.
- Затенение фонового света - все объекты.
- Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
- Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
- Глубина резкости - включена.
- Интенсивность Filmic - 1.00.
- Глобальный эффект скорости - включен.
- Эффект скорости оружия - включен.
- Зернистость - 0.00.
1920х1080Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
реклама
Far Cry New Dawn
- Версия 1.0.4.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
- Текстуры HD - включены.
1920х1080Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
реклама
Hitman 2
- Версия 2.72.0.
- DirectX 12.
- Сглаживание - SSAA 1.00.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Качество теней - ультра высокое.
- Контактные тени - включены.
- Качество отражений - высокое.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Динамическое увеличение резкости - сильное.
- Качество моделирования - наилучшее.
1920х1080Разгон
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Номинал
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
реклама
Страницы материала
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила