Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- HITMAN 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном материале будет рассмотрено противостояние новичка GeForce GTX 1650 Super с сородичами прошлых поколений GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980.
рекламаПосмотрим, кто выйдет победителем из этого соперничества.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в штатном режиме победил графический ускоритель GeForce GTX 1650 Super. Однако после разгона его догнал топ позапрошлого поколения - GeForce GTX 980.
Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.
" Видеокарта GeForce GTX 1650 Super была быстрее ускорителей GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх Call of Duty: Modern Warfare и Need for Speed Heat.
" Видеокарта GeForce GTX 1650 Super показала относительно равные результаты с ускорителями GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх Assassin's Creed Odyssey, Far Cry New Dawn, Shadow of the Tomb Raider и Star Wars Jedi: Fallen Order.
" Видеокарта GeForce GTX 1660 Ti была немного медленнее ускорителей GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх Battlefield V и HITMAN 2.
Итак, видеокарта GeForce GTX 1650 Super опередила GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в двух играх из восьми. В шести проектах между ускорителями был зафиксирован паритет, а в двух играх "новичок" отстал от "старичков".
Большим плюсом для всех видеокарт стало то, что они обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр.
Основываясь на результатах данного теста можно утверждать, что видеокарта GeForce GTX 1650 Super подняла производительность бюджетного сегмента на новый уровень. Она смогла на равных соперничать, а кое-где заметно опережать таких ярких представителей прошлых поколений видеокарт, как GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980.
Также необходимо упомянуть новые технологические возможности, заложенные в видеокарту GeForce GTX 1650 Super:
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
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Battlefield V
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
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Far Cry New Dawn
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HITMAN 2
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Need for Speed Heat
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Shadow of the Tomb Raider
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Star Wars Jedi: Fallen Order
Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх
Заключение
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что в штатном режиме победил графический ускоритель GeForce GTX 1650 Super. Однако после разгона его догнал топ позапрошлого поколения - GeForce GTX 980.
Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх. " Видеокарта GeForce GTX 1650 Super была быстрее ускорителей GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх Call of Duty: Modern Warfare и Need for Speed Heat. " Видеокарта GeForce GTX 1650 Super показала относительно равные результаты с ускорителями GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх Assassin's Creed Odyssey, Far Cry New Dawn, Shadow of the Tomb Raider и Star Wars Jedi: Fallen Order. " Видеокарта GeForce GTX 1660 Ti была немного медленнее ускорителей GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в играх Battlefield V и HITMAN 2.
Итак, видеокарта GeForce GTX 1650 Super опередила GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980 в двух играх из восьми. В шести проектах между ускорителями был зафиксирован паритет, а в двух играх "новичок" отстал от "старичков".
Большим плюсом для всех видеокарт стало то, что они обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр.
Основываясь на результатах данного теста можно утверждать, что видеокарта GeForce GTX 1650 Super подняла производительность бюджетного сегмента на новый уровень. Она смогла на равных соперничать, а кое-где заметно опережать таких ярких представителей прошлых поколений видеокарт, как GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980.
Также необходимо упомянуть новые технологические возможности, заложенные в видеокарту GeForce GTX 1650 Super:
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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