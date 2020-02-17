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Вступление

В данном материале будет рассмотрено противостояние новичка GeForce GTX 1650 Super с сородичами прошлых поколений GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 980.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого соперничества.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.