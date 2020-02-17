Оглавление

Вступление

Беспроводные колонки были позитивно восприняты пользователями, и различные производители стали активно предлагать разные варианты таких аксессуаров. В частности в арсенале компании Tronsmart есть несколько моделей различной концепции.

реклама

В нашей лаборатории уже тестировалась компактная модель Tronsmart T6 Plus . В тот раз мы отметили высокое качество исполнения, привлекательную стоимость и стильный дизайн.

Но что делать, если необходимо более крупное устройство для использования дома или в большой компании? Тогда стоит обратить внимание на иной тип колонок. Именно об одном из таких вариантов мы и поговорим.

Мы познакомимся с беспроводной колонкой Tronsmart T6 Max. Она позиционируется как настольная для домашнего использования, хотя использование вне дома также возможно.

реклама

Технические характеристики

Модель Tronsmart Element T6 Max Тип устройства Внешняя колонка Интерфейс подключения Bluetooth 5.0 Профили Bluetooth A2DP, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, IOPT, SPP Поддержка внешних накопителей Нет Аудиовход AUX 3.5 мм Количество динамиков 12 Сабвуфер Да Частотный диапазон 40 – 20 000 Гц Мощность 60 Вт Питание 5 В/3 А, 24 В/0.65 Стандарт защиты от влаги IPX5 Аккумулятор 12 000 мАч Время работы в режиме воспроизведения До 20 часов Размеры 140 х 140 х 193 мм Масса 1.98 кг Цена ~6 500 руб.

Масса недвусмысленно говорит о направленности модели к стационарному использованию. Порадовало, что даже в таком устройстве производитель не стал совсем отказываться от влагозащиты. Оснащение динамиками здесь весьма солидное, да и заявленная мощность на уровне. А вот отсутствие поддержки внешних носителей информации кажется достаточно досадным обстоятельством.

Упаковка и комплектация

Упаковка выполнена традиционной, для беспроводных колонок Tronsmart. А вот габариты этой коробки весьма внушительны. Упаковка выполнена из плотного картона белого цвета с синими акцентами.

На лицевой стороне можно увидеть фотографию самой колонки, а также логотип производителя и название модели. Отмечается также и беспроводной тип устройства.

Сбоку также расположен логотип производителя, а периметр украшен поясом синего цвета.

На тыльной стороне можно увидеть изображение сенсорной панели управления девайса и перечисление отличительных особенностей модели. Среди них присутствует указание влагозащиты, наличие NFC и время работы без подзарядки до 20 часов. Также, здесь можно увидеть логотип технологии SoundPulse.

Внутри колонка фиксируется на своем месте с помощью пластиковых вставок, повторяющих форму устройства. Таким образом, достигается надежная защита при транспортировке.

Комплект поставки включает в себя кабели 3,5 mm для проводного подключения к источникам звука, а также USB Type C для зарядки. Также, предусмотрен чехол для переноски. Он выполнен из влагозащитной ткани и представляет из себя обыкновенный мешок с затягивающимся клапаном. Дополнительных ручек для переноски нет.

реклама

Упаковка хорошо обеспечит защиту содержимого при транспортировке, а также позволяет ознакомиться с особенностями модели. Оформление типично для данного производителя. Комплект поставки включает в себя всё необходимое, порадовало также наличие чехла для транспортировки.

Внешний вид и конструкция

Колонка получила классический форм-фактор бочонка. В качестве материалов изготовления корпуса выступают металл и плотная ткань. Визуально, корпус делится на два фрагмента с разными цветовыми оттенками.

реклама

За верхней половиной с перфорацией располагаются четыре активных динамика и восемь пассивных излучателей. Они располагаются по окружности и обеспечивают равномерное звучание на 360 градусов. Также, на боку можно увидеть логотип производителя.

Нижняя часть обтянута плотной тканью и скрывает внутри себя крупный сабвуфер, обеспечивающий воспроизведение низких частот. Он направлен вниз.

Верхняя часть представлена черной глянцевой крышкой с сенсорными клавишами управления. Здесь же предусмотрены индикаторы зарядки и активности.

реклама

В нижней части расположена резиновая заглушка, скрывающая за собой все предусмотренные проводные интерфейсы. Здесь же расположена клавиша включения, для ее нажатия не потребуется извлекать заглушку.

Список интерфейсов достаточно скромный. Для проводного подключения к источникам звука предусмотрен стандартный разъем AUX 3,5 mm, а для питания можно использовать стандартный разъем USB-C или выделенный круглый порт для подключения блока питания на 5 Вольт. Правда, данный блок питания в комплекте не предусмотрен. Порт USB-С используется исключительно для подзарядки, синхронизация с ПК не осуществляется.

Основание выполнено из цельной резиновой подложки, обеспечивающей устойчивость колонки на гладкой поверхности и немного амортизирующей вибрации. А вот надежность крепления заглушки показалась недостаточной – при воспроизведении музыкальных треков с акцентом на низкие частоты, она может выпадать со своего места.

Заявленная суммарная мощность составляет 60 Вт – неплохой уровень. Убедиться в точности этой характеристики достаточно сложно, но очевидных сомнений не возникает.

реклама

Использование целого каскада динамиков позволило получить широкий частотный диапазон, производитель заявляет его как от 40 до 20 000 Гц. За воспроизведение низких частот отвечает выделенный сабвуфер и выполняет он свою функцию весьма успешно. Басы особенно хорошо ощущаются с аудиозаписями, акцентирующимися на низких частотах.

Сабвуфер направлен вниз, равномерно распределяя звуковое давление на 360 градусов. Такое решение позволит установить колонку в центре помещения, добившись максимально равномерного звучания в помещении.

Расположение сабвуфера определяет распределение басов преимущественно вниз. Ввиду такого решения, важное значение, для итогового звука, имеет вариант размещения колонки. Так, ощущения от звука будут различаться при установке на какую-либо мебель или на монолитную конструкцию. Также при размещении на столе или иной поверхности важно, чтобы пространство было свободно от других вещей, иначе они будут вибрировать, создавая паразитные звуки.

Верхнюю часть занимают четыре активных динамика, направленных в разные стороны. Звук распространяется по всей окружности равномерно.

реклама

Кроме того, в корпусе предусмотрен целый каскад пассивных излучателей, дополняющих активные динамики.

Колонка плотно размещается в чехле для переноски. Если условия использования предполагают неблагоприятные погодные условия или риск попадания пыли, можно оставить ее в чехле.

Естественно, такое решение скажется на качестве звука.

реклама

Корпус выполнен в классическом и сдержанном дизайне, хорошо впишется практически в любой интерьер. Материалы корпуса создают впечатление дорогой и качественной вещи.

Благодаря резиновой накладке, колонка надежно устанавливается и не скользит по поверхности. Также, она позволяет избежать эффекта дребезжания при воспроизведении аудиозаписей на достаточно высоком уровне громкости.

Функциональность и удобство использования

Как уже упоминалось, все клавиши управления сгруппированы на верхней крышке корпуса. Она изготовлена из глянцевого пластика черного цвета с эффектом рояльного лака. Такая поверхность смотрится красиво, но очень быстро покрывается отпечатками пальцев – для поддержания презентабельного вида панель придется регулярно протирать.

реклама

Кнопки гаснут через несколько секунд работы и активируются при касании. В центре располагается кнопка остановки и продолжения воспроизведения, а также переключения профилей эквалайзера. Функция клавиши зависит от характера нажатия – короткого или длительного. По краям можно увидеть клавиши регулировки громкости, управления беспроводным подключением и активации микрофона. Логотип NFC подскажет расположение антенны для быстрой синхронизации.

Чувствительность клавиш подобрана комфортно и позволяет без проблем осуществлять управление. Однако, несколько нареканий все же возникло.

Так, регулировку громкости можно осуществлять только нажатиями на соответствующие клавиши, а вот индикация в виде светящихся точек является только индикацией. Удобнее и интереснее была бы возможность регулировать уровень громкости с помощью свайпа пальцем по зоне точек или настройка уровня громкости путем касания шкалы громкости в необходимом положении.

По непонятным причинам, при подключении к ноутбуку с операционной системой Microsoft Windows 10, колонка исправно работала, но регулировка громкости в интерфейсе ноутбука никак не влияла на громкость воспроизведения. Осуществлять регулировку можно было только в интерфейсе конкретного приложения и сенсорными кнопками на колонке. Однажды, громкость стала регулироваться, от чего зависит доступность этой функции непонятно, но такая ситуация не повторялась с иными аксессуарами для воспроизведения звука.

Больше вопросов возникло к отсутствию индикации текущего режима работы эквалайзера. Их переключение осуществляется долгим касанием центральной клавиши. Но вот точно определить, какой именно режим активен в данный момент, не представляется возможным. Пользователю придется выбирать режимы, ориентируясь только на собственные ощущения. Казалось бы, реализовать какую-либо индикацию не сложно, но по какой-то причине, производитель не стал этого делать.

Зато, очень удобным можно назвать способ синхронизации с колонкой по NFC. Достаточно на несколько секунд поднести смартфон с активной антенной NFC к соответствующей зоне на колонке и подтвердить соединение – колонка синхронизирована со смартфоном и готова к работе.

Для синхронизации с гаджетами используется интерфейс Bluetooth 5.0. Дальность действия производителем не уточняется. Тем не менее, в условиях типовой застройки, сигнал оставался стабильным даже на дистанции в три комнаты, стены не стали причиной помех.

Помимо стандартного режима воспроизведения музыкальных файлов, доступно использование в режиме громкой связи. Также, поддерживается работа с голосовыми помощниками Google, Siri и Cortana.

Технология SoundPulse корректирует частотные настройки для получения стабильного качества звука независимо от громкости воспроизведения. Учитывая солидный запас громкости, это решение весьма востребовано.

По заверению производителя, встроенный аккумулятор с емкостью 12 000 mAh способен обеспечить 20 часов непрерывной работы с громкостью около 50 процентов. Это весьма солидный показатель, позволяющий комфортно использовать Tronsmart T6 Max в качестве переносной музыкальной станции для выездов на природу или каких-либо мероприятий. Да и запас громкости достаточный для таких сценариев использования.

Точно оценить правдивость заявлений относительно автономности не удалось, но при использовании примерно по четыре часа в день, колонка не потребовала подзарядки в течение недели. Правда, отметим, что колонка работала примерно на 20 процентах громкости. Подключение осуществлялось к ноутбуку посредством интерфейса Bluetooth.

Личные впечатления

Запас громкости достаточный для озвучивания небольшой вечеринки при уровне громкости 90-100 процентов, а для использования в жилом помещении вполне хватит и половины запаса громкости. Уровень до 20 процентов комфортен для ненавязчивого фонового звучания.

Характер звучания можно описать как "молодежный". В соответствии с современными трендами популярности музыкальных треков с выраженными басами – настройки звучания колонки соответствующие.

Тем не менее, колонка вполне неплохо справляется с самыми разными жанрами, благодаря развитой аудиосистеме. Самая разная музыка, вплоть до классической, звучат весьма неплохо, хотя и не отличаясь удивительной детализацией. Все-таки, основной акцент модели на молодежных и трендовых жанрах.

Немного скорректировать характер звука может переключение режимов эквалайзера. Выбор осуществляется между тремя профилями. Стандартный, обеспечивает классические настройки, без уклона к низким или высоким частотам. Режим воспроизведения голоса позволит с комфортом разговаривать по громкой связи или слушать звуковые дорожки с голосом. А специальный режим с акцентом на низкие частоты обеспечит особенно яркое воспроизведение треков с большим количеством басов.

Несколько портит впечатление шипящий звук, доносящийся от работающей колонки в паузах между треками. Но он полностью пропадает при воспроизведении треков.

Если возможностей одной колонки вам недостаточно, режим TWS позволит объединить в стерео-режиме две таких колонки, получив в два раза больший запас по громкости. Тогда они смогут обеспечить более выраженный стерео-звук

Заключение

Технологическое развитие всесторонне, и портативные устройства один из таких примеров. Если раньше для получения качественного звука и солидной громкости требовалось использование целого арсенала из колонок и усилителя, то теперь хватит одной современной и мощной колонки, чтобы обеспечить музыкой небольшую вечеринку. Причем такую модель достаточно зарядить через стандартный разъем USB-C и не беспокоиться об источнике питания на протяжении всего мероприятия.

Пришлось ли пожертвовать качеством звука для достижения удобства и мобильности? Конечно, ведь не стоит воспринимать Tronsmart T6 Max как устройство Hi-Fi уровня для концертов. Гаджет разрабатывался для молодежи, и чистое звучание классической музыки не являлось приоритетом при его создании. Зато вопросам широкого частотного диапазона, запасу мощности сабвуфера и громкости уделили серьезное внимание.

Такой колонкой можно заменить музыкальный центр в квартире или обеспечить звуковое сопровождение на небольшом мероприятии – с этим она справится легко. А емкий аккумулятор, комплектный чехол и базовый уровень пыле- и влагозащиты позволят использовать ее вне дома или возле бассейна. При высоком качестве изготовления и хорошем уровне звучания радует стоимость устройства. В сравнении с конкурентными моделями схожего типоразмера это интересное предложение.

Единственное – удобство переноски и мобильность не про эту колонку, она скорее стационарное решение. Но с разовыми транспортировками к месту проведения мероприятия никаких трудностей не возникнет. А дома полезными функциями окажутся громкая связь и поддержка голосовых помощников. Да и стильный дизайн позволит колонке успешно вписаться в любой интерьер.

Из спорных моментов в голову приходит некоторая непродуманность алгоритма управления с помощью сенсорных кнопок. Нет, с отзывчивостью самих клавиш вопросов нет, огорчает лишь отсутствие индикации выбранного режима эквалайзера и невозможность плавной регулировки громкости.

Плюсы Tronsmart Element T6 Max:

Стильный дизайн и качественный корпус;

Внушительный уровень автономности,

Солидный запас громкости;

Хорошая «басовитость» за счет выделенного сабвуфера;

Пыле- и влагозащита по стандарту IPX5.

Минусы колонки:

В паузах между треками возможно шипение.

Может не устроить:

Отсутствие индикации выбранного режима эквалайзера.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: