Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор мощной акустической системы Tronsmart Element T6 Max

+
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде
Gigabyte RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде

Оглавление

Вступление

Беспроводные колонки были позитивно восприняты пользователями, и различные производители стали активно предлагать разные варианты таких аксессуаров. В частности в арсенале компании Tronsmart есть несколько моделей различной концепции.

реклама

В нашей лаборатории уже тестировалась компактная модель Tronsmart T6 Plus. В тот раз мы отметили высокое качество исполнения, привлекательную стоимость и стильный дизайн.

Но что делать, если необходимо более крупное устройство для использования дома или в большой компании? Тогда стоит обратить внимание на иной тип колонок. Именно об одном из таких вариантов мы и поговорим.

448x450 238 KB. Big one: 725x728 322 KB

Мы познакомимся с беспроводной колонкой Tronsmart T6 Max. Она позиционируется как настольная для домашнего использования, хотя использование вне дома также возможно.

реклама

Технические характеристики

Модель Tronsmart Element T6 Max
Тип устройства Внешняя колонка
Интерфейс подключения Bluetooth 5.0
Профили Bluetooth A2DP, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, IOPT, SPP
Поддержка внешних накопителей Нет
Аудиовход AUX 3.5 мм
Количество динамиков 12
Сабвуфер Да
Частотный диапазон 40 – 20 000 Гц
Мощность 60 Вт
Питание 5 В/3 А, 24 В/0.65
Стандарт защиты от влаги IPX5
Аккумулятор 12 000 мАч
Время работы в режиме воспроизведения До 20 часов
Размеры 140 х 140 х 193 мм
Масса 1.98 кг
Цена ~6 500 руб.

Масса недвусмысленно говорит о направленности модели к стационарному использованию. Порадовало, что даже в таком устройстве производитель не стал совсем отказываться от влагозащиты. Оснащение динамиками здесь весьма солидное, да и заявленная мощность на уровне. А вот отсутствие поддержки внешних носителей информации кажется достаточно досадным обстоятельством.

Упаковка и комплектация

Упаковка выполнена традиционной, для беспроводных колонок Tronsmart. А вот габариты этой коробки весьма внушительны. Упаковка выполнена из плотного картона белого цвета с синими акцентами.

418x450 336 KB. Big one: 1395x1500 3510 KB

На лицевой стороне можно увидеть фотографию самой колонки, а также логотип производителя и название модели. Отмечается также и беспроводной тип устройства.

Сбоку также расположен логотип производителя, а периметр украшен поясом синего цвета.

390x450 35 KB. Big one: 1300x1500 192 KB

На тыльной стороне можно увидеть изображение сенсорной панели управления девайса и перечисление отличительных особенностей модели. Среди них присутствует указание влагозащиты, наличие NFC и время работы без подзарядки до 20 часов. Также, здесь можно увидеть логотип технологии SoundPulse.

397x450 43 KB. Big one: 1323x1500 236 KB

Внутри колонка фиксируется на своем месте с помощью пластиковых вставок, повторяющих форму устройства. Таким образом, достигается надежная защита при транспортировке.

413x450 39 KB. Big one: 1378x1500 253 KB

Комплект поставки включает в себя кабели 3,5 mm для проводного подключения к источникам звука, а также USB Type C для зарядки. Также, предусмотрен чехол для переноски. Он выполнен из влагозащитной ткани и представляет из себя обыкновенный мешок с затягивающимся клапаном. Дополнительных ручек для переноски нет.

реклама



450x377 40 KB. Big one: 1500x1257 210 KB

Упаковка хорошо обеспечит защиту содержимого при транспортировке, а также позволяет ознакомиться с особенностями модели. Оформление типично для данного производителя. Комплект поставки включает в себя всё необходимое, порадовало также наличие чехла для транспортировки.

Внешний вид и конструкция

Колонка получила классический форм-фактор бочонка. В качестве материалов изготовления корпуса выступают металл и плотная ткань. Визуально, корпус делится на два фрагмента с разными цветовыми оттенками.

324x450 41 KB. Big one: 1079x1500 203 KB

реклама

За верхней половиной с перфорацией располагаются четыре активных динамика и восемь пассивных излучателей. Они располагаются по окружности и обеспечивают равномерное звучание на 360 градусов. Также, на боку можно увидеть логотип производителя.

Нижняя часть обтянута плотной тканью и скрывает внутри себя крупный сабвуфер, обеспечивающий воспроизведение низких частот. Он направлен вниз.

316x450 39 KB. Big one: 1053x1500 184 KB

Верхняя часть представлена черной глянцевой крышкой с сенсорными клавишами управления. Здесь же предусмотрены индикаторы зарядки и активности.

450x436 46 KB. Big one: 1500x1456 288 KB

реклама

В нижней части расположена резиновая заглушка, скрывающая за собой все предусмотренные проводные интерфейсы. Здесь же расположена клавиша включения, для ее нажатия не потребуется извлекать заглушку.

450x428 39 KB. Big one: 1500x1425 244 KB

Список интерфейсов достаточно скромный. Для проводного подключения к источникам звука предусмотрен стандартный разъем AUX 3,5 mm, а для питания можно использовать стандартный разъем USB-C или выделенный круглый порт для подключения блока питания на 5 Вольт. Правда, данный блок питания в комплекте не предусмотрен. Порт USB-С используется исключительно для подзарядки, синхронизация с ПК не осуществляется.

Основание выполнено из цельной резиновой подложки, обеспечивающей устойчивость колонки на гладкой поверхности и немного амортизирующей вибрации. А вот надежность крепления заглушки показалась недостаточной – при воспроизведении музыкальных треков с акцентом на низкие частоты, она может выпадать со своего места.

Заявленная суммарная мощность составляет 60 Вт – неплохой уровень. Убедиться в точности этой характеристики достаточно сложно, но очевидных сомнений не возникает.

реклама

Использование целого каскада динамиков позволило получить широкий частотный диапазон, производитель заявляет его как от 40 до 20 000 Гц. За воспроизведение низких частот отвечает выделенный сабвуфер и выполняет он свою функцию весьма успешно. Басы особенно хорошо ощущаются с аудиозаписями, акцентирующимися на низких частотах.

341x450 143 KB. Big one: 506x668 199 KB

Сабвуфер направлен вниз, равномерно распределяя звуковое давление на 360 градусов. Такое решение позволит установить колонку в центре помещения, добившись максимально равномерного звучания в помещении.

Расположение сабвуфера определяет распределение басов преимущественно вниз. Ввиду такого решения, важное значение, для итогового звука, имеет вариант размещения колонки. Так, ощущения от звука будут различаться при установке на какую-либо мебель или на монолитную конструкцию. Также при размещении на столе или иной поверхности важно, чтобы пространство было свободно от других вещей, иначе они будут вибрировать, создавая паразитные звуки.

Верхнюю часть занимают четыре активных динамика, направленных в разные стороны. Звук распространяется по всей окружности равномерно.

реклама

Кроме того, в корпусе предусмотрен целый каскад пассивных излучателей, дополняющих активные динамики.

364x450 129 KB. Big one: 672x831 271 KB

Колонка плотно размещается в чехле для переноски. Если условия использования предполагают неблагоприятные погодные условия или риск попадания пыли, можно оставить ее в чехле.

315x450 39 KB. Big one: 1050x1500 192 KB

Естественно, такое решение скажется на качестве звука.

реклама

387x450 35 KB. Big one: 1291x1500 165 KB

Корпус выполнен в классическом и сдержанном дизайне, хорошо впишется практически в любой интерьер. Материалы корпуса создают впечатление дорогой и качественной вещи.

Благодаря резиновой накладке, колонка надежно устанавливается и не скользит по поверхности. Также, она позволяет избежать эффекта дребезжания при воспроизведении аудиозаписей на достаточно высоком уровне громкости.

Функциональность и удобство использования

Как уже упоминалось, все клавиши управления сгруппированы на верхней крышке корпуса. Она изготовлена из глянцевого пластика черного цвета с эффектом рояльного лака. Такая поверхность смотрится красиво, но очень быстро покрывается отпечатками пальцев – для поддержания презентабельного вида панель придется регулярно протирать.

реклама

Кнопки гаснут через несколько секунд работы и активируются при касании. В центре располагается кнопка остановки и продолжения воспроизведения, а также переключения профилей эквалайзера. Функция клавиши зависит от характера нажатия – короткого или длительного. По краям можно увидеть клавиши регулировки громкости, управления беспроводным подключением и активации микрофона. Логотип NFC подскажет расположение антенны для быстрой синхронизации.

450x325 38 KB. Big one: 1500x1084 182 KB

Чувствительность клавиш подобрана комфортно и позволяет без проблем осуществлять управление. Однако, несколько нареканий все же возникло.

Так, регулировку громкости можно осуществлять только нажатиями на соответствующие клавиши, а вот индикация в виде светящихся точек является только индикацией. Удобнее и интереснее была бы возможность регулировать уровень громкости с помощью свайпа пальцем по зоне точек или настройка уровня громкости путем касания шкалы громкости в необходимом положении.

442x450 137 KB. Big one: 565x575 174 KB

По непонятным причинам, при подключении к ноутбуку с операционной системой Microsoft Windows 10, колонка исправно работала, но регулировка громкости в интерфейсе ноутбука никак не влияла на громкость воспроизведения. Осуществлять регулировку можно было только в интерфейсе конкретного приложения и сенсорными кнопками на колонке. Однажды, громкость стала регулироваться, от чего зависит доступность этой функции непонятно, но такая ситуация не повторялась с иными аксессуарами для воспроизведения звука.

Больше вопросов возникло к отсутствию индикации текущего режима работы эквалайзера. Их переключение осуществляется долгим касанием центральной клавиши. Но вот точно определить, какой именно режим активен в данный момент, не представляется возможным. Пользователю придется выбирать режимы, ориентируясь только на собственные ощущения. Казалось бы, реализовать какую-либо индикацию не сложно, но по какой-то причине, производитель не стал этого делать.

Зато, очень удобным можно назвать способ синхронизации с колонкой по NFC. Достаточно на несколько секунд поднести смартфон с активной антенной NFC к соответствующей зоне на колонке и подтвердить соединение – колонка синхронизирована со смартфоном и готова к работе.

386x450 190 KB. Big one: 598x698 307 KB

Для синхронизации с гаджетами используется интерфейс Bluetooth 5.0. Дальность действия производителем не уточняется. Тем не менее, в условиях типовой застройки, сигнал оставался стабильным даже на дистанции в три комнаты, стены не стали причиной помех.

Помимо стандартного режима воспроизведения музыкальных файлов, доступно использование в режиме громкой связи. Также, поддерживается работа с голосовыми помощниками Google, Siri и Cortana.

Технология SoundPulse корректирует частотные настройки для получения стабильного качества звука независимо от громкости воспроизведения. Учитывая солидный запас громкости, это решение весьма востребовано.

По заверению производителя, встроенный аккумулятор с емкостью 12 000 mAh способен обеспечить 20 часов непрерывной работы с громкостью около 50 процентов. Это весьма солидный показатель, позволяющий комфортно использовать Tronsmart T6 Max в качестве переносной музыкальной станции для выездов на природу или каких-либо мероприятий. Да и запас громкости достаточный для таких сценариев использования.

Точно оценить правдивость заявлений относительно автономности не удалось, но при использовании примерно по четыре часа в день, колонка не потребовала подзарядки в течение недели. Правда, отметим, что колонка работала примерно на 20 процентах громкости. Подключение осуществлялось к ноутбуку посредством интерфейса Bluetooth.

Личные впечатления

Запас громкости достаточный для озвучивания небольшой вечеринки при уровне громкости 90-100 процентов, а для использования в жилом помещении вполне хватит и половины запаса громкости. Уровень до 20 процентов комфортен для ненавязчивого фонового звучания.

Характер звучания можно описать как "молодежный". В соответствии с современными трендами популярности музыкальных треков с выраженными басами – настройки звучания колонки соответствующие.

Тем не менее, колонка вполне неплохо справляется с самыми разными жанрами, благодаря развитой аудиосистеме. Самая разная музыка, вплоть до классической, звучат весьма неплохо, хотя и не отличаясь удивительной детализацией. Все-таки, основной акцент модели на молодежных и трендовых жанрах.

Немного скорректировать характер звука может переключение режимов эквалайзера. Выбор осуществляется между тремя профилями. Стандартный, обеспечивает классические настройки, без уклона к низким или высоким частотам. Режим воспроизведения голоса позволит с комфортом разговаривать по громкой связи или слушать звуковые дорожки с голосом. А специальный режим с акцентом на низкие частоты обеспечит особенно яркое воспроизведение треков с большим количеством басов.

Несколько портит впечатление шипящий звук, доносящийся от работающей колонки в паузах между треками. Но он полностью пропадает при воспроизведении треков.

Если возможностей одной колонки вам недостаточно, режим TWS позволит объединить в стерео-режиме две таких колонки, получив в два раза больший запас по громкости. Тогда они смогут обеспечить более выраженный стерео-звук

Заключение

Технологическое развитие всесторонне, и портативные устройства один из таких примеров. Если раньше для получения качественного звука и солидной громкости требовалось использование целого арсенала из колонок и усилителя, то теперь хватит одной современной и мощной колонки, чтобы обеспечить музыкой небольшую вечеринку. Причем такую модель достаточно зарядить через стандартный разъем USB-C и не беспокоиться об источнике питания на протяжении всего мероприятия.

Пришлось ли пожертвовать качеством звука для достижения удобства и мобильности? Конечно, ведь не стоит воспринимать Tronsmart T6 Max как устройство Hi-Fi уровня для концертов. Гаджет разрабатывался для молодежи, и чистое звучание классической музыки не являлось приоритетом при его создании. Зато вопросам широкого частотного диапазона, запасу мощности сабвуфера и громкости уделили серьезное внимание.

Такой колонкой можно заменить музыкальный центр в квартире или обеспечить звуковое сопровождение на небольшом мероприятии – с этим она справится легко. А емкий аккумулятор, комплектный чехол и базовый уровень пыле- и влагозащиты позволят использовать ее вне дома или возле бассейна. При высоком качестве изготовления и хорошем уровне звучания радует стоимость устройства. В сравнении с конкурентными моделями схожего типоразмера это интересное предложение.

Единственное – удобство переноски и мобильность не про эту колонку, она скорее стационарное решение. Но с разовыми транспортировками к месту проведения мероприятия никаких трудностей не возникнет. А дома полезными функциями окажутся громкая связь и поддержка голосовых помощников. Да и стильный дизайн позволит колонке успешно вписаться в любой интерьер.

Из спорных моментов в голову приходит некоторая непродуманность алгоритма управления с помощью сенсорных кнопок. Нет, с отзывчивостью самих клавиш вопросов нет, огорчает лишь отсутствие индикации выбранного режима эквалайзера и невозможность плавной регулировки громкости.

Плюсы Tronsmart Element T6 Max:

  • Стильный дизайн и качественный корпус;
  • Внушительный уровень автономности,
  • Солидный запас громкости;
  • Хорошая «басовитость» за счет выделенного сабвуфера;
  • Пыле- и влагозащита по стандарту IPX5.

Минусы колонки:

  • В паузах между треками возможно шипение.

Может не устроить:

  • Отсутствие индикации выбранного режима эквалайзера.

Алексей Пащук


Выражаем благодарность:

  • Компании Tronsmart за предоставленную на тестирование колонку Tronsmart Element T6 Max.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест алексей пащук акустика tronsmart аудиосистема портативная колонка мультимедиа tronsmart element t6 max

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор мощной акустической системы Tronsmart Element T6 Max
+
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
21
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
17
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC (PA-RTX2080Ti GamingProOC 11G)
32
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 S433F
5
NVIDIA GeForce GTX 1650, как дела? Super!
16

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 29
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 52
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 168
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 48
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 25
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
4 февраля 2020 63


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лучший игровой процессор февраля 2020 года по версии Hardwaretimes
456
AMD FX-8150 на частоте 7050 МГц освежил пару рекордов
11
В 2021 году Intel выпустит самую быструю видеокарту, которая будет 3 раза мощнее GeForce RTX 2080 Ti, имея производительность 36 TFLOP
52
Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i9-10980HK получит 5 ГГц на все ядра и всего 45 Вт потребления
74
Процессоры Intel 10-го поколения появились в продаже раньше официального выпуска
65
Honor представил версию популярного смартфона Honor 9X в изумрудно-зеленом цвете
15
NVIDIA дразнит изображением загадочной модели видеокарты GeForce RTX
43
Core i5-2400 на частоте 4226 МГц стал рекордсменом без жидкого азота
36
Лучшие геймерские SSD 2020 года по версии Рcgamesn
26
Резкий рост популярности «диаблоида» Wolcen Lords of Mayhem застал разработчиков врасплох
18
Самошнурующиеся кроссовки Nike Adapt BB 2.0 поступят в продажу 16 февраля за $​​400
23
Xeon W-3275 – этот процессор AMD назначила конкурентом Ryzen Threadripper 3990X
13
Плата ASRock TRX40 Taichi позволила Ryzen Threadripper 3990X установить пять мировых рекордов
24
Naughty Dog прокомментировала возможность выхода The Last of Us Part II на PC
69
Традиционные винчестеры покинут рынок готовых сборок уже в 2020-2021 годах
41
NVIDIA Ampere представят на GTC 2020, намекает Jensen Huang
15
Официально: Metro Exodus выйдет на Linux
50
Обновление Windows 10 KB4532693 вызывает сбои загрузки компьютера
44
В Сеть попал рабочий билд StarCraft: Ghost — отменённого консольного экшена в знаменитой вселенной
14
Работы лишатся 128 сотрудников штаб-квартиры Intel
27

Сейчас обсуждают

каратель фанбоев
12:20
под сотку тебя в жопу мурк долбит! даже старенькие FXы и 2600k не нагружались
Лучший игровой процессор февраля 2020 года по версии Hardwaretimes
Inqizitor
12:19
Подождите, записываю! Когда там "выход новых генераций" и почем? В 2000 серии мы получили дегенерацию, скорее. И по цене и по скорости.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
smaximaa
12:18
потому что ты до*баеб, бро
Лучший игровой процессор февраля 2020 года по версии Hardwaretimes
Inqizitor
12:17
Интересно. Т.е. купивший 6 лет назад 980 жираф человек, может сидеть в фуллхд до сих пор, пусть без сглаживания и некоторых средних - с относительным комфортом?!.. И человек, купивший на барахолке 98...
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
smaximaa
12:17
тут большинство голубцов с зионами с алика сидит, и называют себя пк боярами Лол
Лучший игровой процессор февраля 2020 года по версии Hardwaretimes
smaximaa
12:16
шланг, весь сайт наблюдал как вы с эдиком педиком ипали друг друга в жепу, если это по твоему троллинг такой, то ты конченное животное
Лучший игровой процессор февраля 2020 года по версии Hardwaretimes
Kopcheniy
12:15
Вы сайтом ошиблись, такие слова здесь сродни богохульству.
Core i5-2400 на частоте 4226 МГц стал рекордсменом без жидкого азота
testnnov1
12:15
Скажите, если я куплю Ампер будет ли повышена чёткость картинок на 75%?
NVIDIA Ampere действительно продемонстрирует большой отрыв от Turing
smaximaa
12:15
шланг оправдывает своего любовника Эдика, как мило
Лучший игровой процессор февраля 2020 года по версии Hardwaretimes
smaximaa
12:14
это правда, шланг
Лучший игровой процессор февраля 2020 года по версии Hardwaretimes
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем