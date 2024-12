Компания планирует выпустить Surface Laptop и Surface Pro на базе Intel Lunar Lake в начале 2025 года. Также ожидается новый Surface Laptop Studio с процессором Snapdragon X Plus и загадочное 11-дюймовое устройство Surface.

Источник изображения: Christopher Lee / Unsplash

Microsoft готовит к выпуску в первом квартале 2025 года новые ноутбуки Surface и Surface Pro, работающие на процессорах Lunar Lake от Intel. По сообщению Tom's Hardware, что эти устройства станут первыми Copilot+ PC на базе Intel, согласно заявлениям старшего редактора службы обновления Windows Central Зака Боудена (Zac Bowden). Предполагается, что анонс может состояться уже на CES в январе следующего года.



Предстоящее обновление серии Surface Laptop будет включать модели с антибликовым экраном, как у предшественников Surface Laptop 6 и Surface Pro 10. Кроме того, Боуден упоминает, что новые Surface Laptop могут поддерживать 5G. Интересно, что эти новинки следуют за недавно замеченным на китайском сайте Goofish Core Ultra 7 268V, что подтверждает разработку на базе Lunar Lake.



Далее, Microsoft не останавливается на достигнутом и разрабатывает новый Surface Laptop Studio, который получит процессор Snapdraon X Plus. Несмотря на то, что Surface Laptop Studio 2 был запущен всего год назад, он требует обновления из-за использования устаревших процессоров 13-го поколения Intel. Новая версия будет оснащена одним из современных чипов, возможно Core Ultra 200 или Ryzen AI 300 от AMD.



В планах компании также появление нового устройства с 11-дюймовым экраном, которое, как отмечает Боуден, будет напоминать Surface Laptop Go, но с более премиальными характеристиками. Так как устройство будет работать на Snapdragon X Plus, это делает его оптимальным для мобильных и компактных устройств благодаря уменьшенному количеству ядер и экономичному использованию энергии.



Ожидания от новых моделей высоки, и они, вероятно, укрепят позиции Microsoft в сегменте премиальных устройств. Инновации в линии Surface в целом показывают стремление компании оставаться на передовой в техническом плане, предлагая пользователям устройства всё с большей и большей производительностью и современный дизайн.