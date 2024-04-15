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Компания HP расширила линейку перспективных ноутбуков Star Book Plus 16 Ryzen тремя новыми моделями, ориентированными на различные потребительские сегменты. Эти устройства отличаются конфигурациями процессоров, объемом оперативной памяти и встроенного накопителя. Но главное преимущество этой серии в большом 16-дюймовом экране с узкими рамками в компактном и легком корпусе.
Базовая модель Star Book Plus 16 Ryzen оснащена 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 8540U с интегрированной графикой Radeon. Этого достаточно для комфортной работы с офисными приложениями, просмотра мультимедиа, веб-серфинга. Предусмотрено две конфигурации ОЗУ и накопителя с 16 Гбайт ОЗУ + 512 Гбайт SSD или 16 Гбайт + 1 Тбайт. Цены начинаются от 4299 юаней (около 593 долларов).
Для более требовательных пользователей, занимающихся обработкой фото/видео, 3D-моделированием, подойдет модификация Ultra Clear Play на базе 8-ядерного Ryzen 7 8840U. Здесь также есть варианты 16/512 Гбайт или 16/1000 Гбайт. Стоимость - от 649 долларов.
Флагманская версия Ultra Clear Advanced оснащается сенсорным IPS-экраном для улучшенной производительности в креативных задачах. В остальном ее характеристики совпадают с предыдущей моделью. Начальные цены - от $676.
Всем новинкам серии Star Book Plus 16 Ryzen обеспечена длительная автономная работа до 12,5 часов с поддержкой быстрой зарядки аккумулятора до 50% всего за 30 минут.
Интересное конструктивное достоинство этих лэптопов - тонкий и легкий корпус толщиной 18,6 мм при весе 1,8 кг. При этом HP удалось разместить широкий набор современных портов ввода-вывода: USB 3.2, USB-C 10 Гбит/с, HDMI 2.1, аудиоразъем. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.
Обновленная линейка Star Book Plus 16 Ryzen от HP продемонстрировала сочетание производительности, мобильности и доступной цены. Новинки позволят компании успешно конкурировать на рынке мультимедийных ноутбуков со старыми лидерами вроде Dell XPS, Lenovo Yoga и ASUS Zenbook.