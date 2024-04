Ноутбуки Star Plus 16 Ryzen имеют быструю зарядку и время автономной работы более 12 часов.

Компания HP расширила линейку перспективных ноутбуков Star Book Plus 16 Ryzen тремя новыми моделями, ориентированными на различные потребительские сегменты. Эти устройства отличаются конфигурациями процессоров, объемом оперативной памяти и встроенного накопителя. Но главное преимущество этой серии в большом 16-дюймовом экране с узкими рамками в компактном и легком корпусе.



Базовая модель Star Book Plus 16 Ryzen оснащена 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 8540U с интегрированной графикой Radeon. Этого достаточно для комфортной работы с офисными приложениями, просмотра мультимедиа, веб-серфинга. Предусмотрено две конфигурации ОЗУ и накопителя с 16 Гбайт ОЗУ + 512 Гбайт SSD или 16 Гбайт + 1 Тбайт. Цены начинаются от 4299 юаней (около 593 долларов).



Для более требовательных пользователей, занимающихся обработкой фото/видео, 3D-моделированием, подойдет модификация Ultra Clear Play на базе 8-ядерного Ryzen 7 8840U. Здесь также есть варианты 16/512 Гбайт или 16/1000 Гбайт. Стоимость - от 649 долларов.



Флагманская версия Ultra Clear Advanced оснащается сенсорным IPS-экраном для улучшенной производительности в креативных задачах. В остальном ее характеристики совпадают с предыдущей моделью. Начальные цены - от $676.



Всем новинкам серии Star Book Plus 16 Ryzen обеспечена длительная автономная работа до 12,5 часов с поддержкой быстрой зарядки аккумулятора до 50% всего за 30 минут.



Интересное конструктивное достоинство этих лэптопов - тонкий и легкий корпус толщиной 18,6 мм при весе 1,8 кг. При этом HP удалось разместить широкий набор современных портов ввода-вывода: USB 3.2, USB-C 10 Гбит/с, HDMI 2.1, аудиоразъем. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.



Обновленная линейка Star Book Plus 16 Ryzen от HP продемонстрировала сочетание производительности, мобильности и доступной цены. Новинки позволят компании успешно конкурировать на рынке мультимедийных ноутбуков со старыми лидерами вроде Dell XPS, Lenovo Yoga и ASUS Zenbook.