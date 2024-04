Линейка цветных и SLA принтеров, лазерных граверов и 3D-сканеров пополнятся сразу несколькими моделями.



Компания Creality, лидер в области 3D-печати, отмечает свое 10-летие выпуском новых моделей принтеров и аксессуаров. Основной акцент сделан на повышении скорости печати и улучшенной технологии многоцветной печати. В центре анонсов оказался цветной 3D принтер K2 Plus с функцией многоцветной печати и системой подачи нитей Creality Fiber System (CFS).



K2 Plus обладает рабочим объемом 350 мм3, что делает его крупнейшим цветным 3D-принтером Creality. Помимо этого, K2 Plus оснащен дополнительным манипулятором для 4 катушек с расходными материалами и его можно последовательно подключать к модулям CFS для печати моделей вплоть до 16 цветов.



Благодаря встроенному считывателю RFID принтер автоматически распознает маркированные катушки. А сама система CFS контролирует температуру и влажность внутри закрытой камеры для оптимальных условий печати.

Пока библиотека высокоскоростных нитей Creality включает 10 цветов PLA, а также PETG, ASA и ABS в ограниченной цветовой гамме. Но открытый исходный код дает надежду на совместимость со сторонними материалами, а функция активного подогрева камеры позволит печатать температурно-чувствительные пластики типа ABS с высоким качеством.Еще один анонс касается широкоформатного 3D-принтера Ender 3 V3 Plus со сборочным объемом 300x300x330 мм. Он основан на кинематике Core XZ и обещает рекордную для Creality скорость печати в 600 мм/с. Прочная металлическая рама и высокопроизводительный экструдер должны обеспечить на таких скоростях стабильность.



В линейке SLA-принтеров появится модель 14K HALOT-Mage S для печати фотополимерными смолами. Ее отличительные черты - 10,1-дюймовый монохромный дисплей, высокая скорость и наличие встроенного фильтра для удаления запахов.

Также Creality анонсировала 60-ваттный лазерный гравер Falcon 2 Pro с полностью закрытой рабочей камерой, дополнительный слабый лазер мощностью 1,6 Вт позволит наносить сверхтонкую гравировку.И наконец, компания пополнила линейку ручных 3D-сканеров сразу двумя моделями. Первая, CR-Scan Otter, оснащена 4 линзами и сканирует объекты с высокой детализацией в 24-битном цвете. Вторая, CR-Scan Raptor, отличается сверхвысокой точностью вплоть до 0,02 мм. Обе модели могут работать с объектами от нескольких миллиметров до 2 метров.Юбилейный год обещает быть плодотворным для Creality. Компания значительно расширяет линейки цветных принтеров, лазерных граверов и 3D-сканеров. А анонсы вроде K2 Plus демонстрируют, что Creality готова бросить вызов лидерам рынка в сфере многоцветной печати.