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Специалисты Digital Foundry сравнили Xbox Series S и PS 4 Pro в крупнейших релизах 2022 года
Сравнение консолей прошлого и текущих поколений в крупнейших релизах и обновлениях 2022 года.
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Хорошо известно, что Xbox Series S, с одной стороны, является консолью текущего поколения, а с другой — сильно отстаёт от Xbox Series X и PS5 по производительности графического ускорителя и подсистемы памяти.

И специалисты Digital Foundry решили сравнить Xbox Series S с консолью предыдущего поколения, PS4 Pro, в самых нашумевших релизах и обновлениях ушедшего года. Сравнение с PS4 Pro интересно по той простой причине, что последняя "на бумаге" имеет очень схожие показатели пиковой производительности как графического чипа, так и основной памяти.

Конечно же, между Xbox Series S и PS4 Pro имеются очевидные архитектурные различия как в GPU, так и в подсистеме памяти, но графическая производительность находится примерно на одном уровне. В то же время у Series S есть очевидные преимущества в виде более мощного процессора на архитектуре Zen 2 и более быстрого NVME-накопителя.

Cyberpunk 2077

В доведённом до ума продукте CD PROJEKT RED визуально разницы между Xbox Series S в режиме "Качество" и PS4 Pro практически нет — обе консоли используют динамическое разрешение и большую часть времени рендерят картинку вблизи разрешения FHD. А вот в плане производительности разница куда заметнее — Cyberpunk 2077 чересчур сильно нагружает центральный процессор и накопитель консоли предыдущего поколения. Как результат, на PS4 Pro имеем провалы FPS, медленную подгрузку геометрии и текстур, а так же долгое время загрузки, в то время как Xbox Series S в режиме "Качество" выдаёт стабильные 30 FPS. А ведь у последней имеется ещё и режим "Производительность", в котором качество картинки ниже, но зато имеются почти стабильные 60 FPS.

The Callisto Protocol

В Callisto Protocol есть очевидная визуальная разница — на консолях предыдущего поколения в этой игре используются игровые ресурсы (карты нормалей, модели, текстуры) заметно более низкого качества.

При этом разрешение рендеринга на PS4 Pro выше — ближе к 1440P, в то время как на Xbox Series S вновь около 1080P. Однако, визуально разница из-за разного разрешения рендеринга малозаметна, видимо, благодаря качественной реализации технологии повышения разрешения на Series S. А вот практически постоянные дропы FPS ниже 30 на PS4 Pro заметны прекрасно.

Виновником, судя по производительности Callisto Protocol на ПК, вновь следует считать недостаточно мощный CPU в составе PS4 Pro. Примечательно, что катсцены на консолях 8-ого поколения ограничены 24 FPS, так что даже разработчики игры в курсе неспособности старых консолей обеспечить стабильные 30 FPS. Впрочем, небольшие и нечастые дропы FPS наблюдается и на Xbox Series S, но они слабее и присутствуют в значительно меньшем количестве. Да и катсцены, ограниченные здесь уже привычными 30 FPS, рендерятся почти без проблем.

Elden Ring

В Elden Ring нет ограничения FPS, однако, PS4 Pro лишь изредка способна добираться в район 60 к/с, большую часть времени отрисовывая игровой мир со скоростью чуть выше 30 FPS. Series S в режиме "Качество" ведёт себя схожим образом, но у неё в запасе есть ещё режим "Производительность", в котором FPS большую часть времени находится уже в промежутке от 50 до 60. К тому же, на Series S имеется хорошо реализованная поддержка VRR.

Визуально картинка на Xbox Series S в режиме "Качество" практически не отличается от таковой на PS4 Pro, а в режиме "Производительность" игра выглядит похуже, зато FPS значительно выше.

The Witcher 3

С одной стороны 4К шахматный рендеринг на PS4 Pro даёт более детализированную картинку, с другой — сглаживание с использованием FSR 2 на Series S выдаёт картинку более стабильную и лучше сглаженную. А во всех остальных аспектах Series S вновь впереди оппонента: плотность растительности, дистанция отрисовки, качество затенения и моделей, плотность NPC, разрешение теней — во всём этом Series S превосходит PS4 Pro. И при этом Xbox Series S показывает значительно более стабильный FPS, особенно в густонаселённых локациях, что вновь сигнализирует о недостатке процессорной мощи у PS4 Pro.

Grand Theft Auto V

В начале 2022 года GTA V получила обновление на консолях последнего поколения, с которым в игре появилось сглаживание TAA и поддержка высоких разрешений. К сожалению владельцев консолей предыдущего поколения их это обновление обошло стороной, так что при в целом сравнимой производительности, картинка на Series S заметно лучше из-за использования TAA вместо старого алгоритма сглаживания постобработкой. 

Резюме

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Суммарно ситуация на начало 2023 года такова: благодаря более мощному CPU и более быстрому накопителю Series S выглядит значительно предпочтительнее. Особенно в свете того факта, что многие будущие релизы (Spider-Man 2, Dead Space, Final Fantasy 16, Suicide Squad, Forza Motorsport) обойдут консоли 8-ого поколения стороной. И на то есть свои причины — ноутбучный (по современным меркам) процессор и медленный механический диск слишком сильно ограничивают возможности консолей 8-ого поколения.

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#xbox series s #ps4 pro #digital foundry
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