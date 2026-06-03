Произойдёт это в течение ближайших пяти лет

Южнокорейская компания SK Hynix в течение ближайших пяти лет планирует удвоить свои мощности по производству микросхем памяти. Об этом сообщает Bloomberg. Чей Тэ-вон, председатель правления SK Hynix, заявил, что компания реагирует на постоянный дефицит микросхем памяти. По его мнению, он может продлиться до 2030 года.

Фото: Jung Yeon-je/AFP/Getty Images

В настоящее время SK Hynix наращивает расходы для решения проблемы дисбаланса спроса и предложения, хотя оценить масштабы проблемы сложно из-за нестабильности цен на целый ряд ресурсов, включая землю, оборудование и электроэнергию. Чей Тэ-вон добавил, что компания выполнит всё необходимое для финансирования расширения производственных мощностей.

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Bloomberg отмечает, что компания SK Hynix, вместе с Samsung и Micron Technology, занимает доминирующее положение на мировом рынке памяти. Он является одним из крупнейших бенефициаров глобального развития центров обработки данных (ЦОД). Прогнозируемые инвестиции в размере триллионов долларов со стороны крупных технологических компаний привели к тому, что рыночная капитализация SK Hynix и Micron превысила отметку в один триллион долларов [для каждой компании, прим.].

Ранее руководители SK Hynix заявляли, что капитальные затраты компании в 2026 году значительно вырастут по сравнению с 30,2 триллионами вон в 2025 году, однако подробности не уточнялись. Компания подала заявку на размещение американских депозитарных расписок в этом году. Если это произойдет и компания выйдет на Нью-Йоркскую биржу, то у инвесторов из США появится ещё один способ заработать на рынке памяти для ИИ.