crazycat21
Dell представила ноутбук XPS 13 за 699 долларов как конкурента MacBook Neo от Apple
Аппарат от Dell несколько дороже, но имеет некоторые преимущества.
Компания Dell Technologies представила обновлённый ноутбук XPS 13. Аппарат позиционируется в качестве прямого ответа популярному MacBook Neo от Apple, который поразил покупателей бюджетных ПК своим функционалом и относительно невысокой ценой после презентации в марте. Об этом сообщает Bloomberg.

Ноутбук XPS 13. Фото: Dell

Новый ноутбук от Dell выполнен в премиальном дизайне. Он также оснащён сенсорным дисплеем высокого разрешения и клавиатурой с подсветкой. То есть обладает преимуществами перед продуктом от Apple. Однако наличие преимуществ привело к тому, что Dell не может полностью конкурировать с Apple по цене, поскольку XPS 13 стоит от 699 долларов (цена для студентов 599 долларов), в то время как начальная стоимость MacBook Neo составляет 599 долларов и 499 долларов для покупателей из образовательной сферы.

Ноутбук Dell в базовой модели оснащён 512 гигабайтами памяти, что соответствует более продвинутой версии MacBook Neo за 699 долларов с Touch ID. Толщина аппарата составляет 12,7 миллиметра, а масса – всего килограмм, что на 200 граммов меньше, чем у Neo. Как и устройство от Apple, XPS 13 имеет алюминиевый корпус, который выглядит и ощущается более изящным, чем у многих других ноутбуков в этом сегменте.

Как отметил Джефф Кларк, главный операционный директор компании Dell, специалисты Apple выпустили действительно хороший продукт, однако его компании удалось создать «нечто лучшее».

Dell предлагает более широкие конфигурации своего продукта с объёмом памяти до 32 ГБ, в то время как Neo имеет всего 8 ГБ унифицированной памяти, не подлежащей модернизации. Дисплей ноутбука XPS 13 обладает более широкой цветопередачей и имеет частоту обновления до 120 Гц, в то время как Apple использует свои лучшие экраны в более дорогой линейке MacBook Pro.

Фото: Dell

Наличие клавиатуры с подсветкой позволяет набирать текст в тёмное время суток. Dell также добавила другие приятные улучшения по сравнению с Neo, такие как более надежная беспроводная сеть Wi-Fi 7. Что касается времени автономной работы, то компания заявляет «о 17 часах потоковой передачи». У MacBook Neo от Apple этот показатель составляет 16 часов.

Однако, как отмечает Bloomberg, у нового продукта Dell есть свои компромиссы. В частности, он не имеет встроенного разъёма для наушников. Соответственно, пользователю придётся использовать либо аудиосистему аппарата с четырьмя динамиками, либо беспроводную гарнитуру, либо использовать один из двух портов USB-C для подключения адаптера для наушников.

#новости #apple #ноутбуки #компьютеры #dell #macbook neo #dell xps 13
Источник: bloomberg.com
