crazycat21
Космический корабль Starship компании SpaceX вывел на орбиту макеты спутников в ходе испытаний
В целом, это успех компании Илона Маска. Хотя не обошлось без технических проблем.
Модернизированный космический корабль Starship V3 компании SpaceX успешно вывел на орбиту макеты спутников и вернулся на Землю практически невредимым, хотя его ускоритель «вышел из-под контроля» и развалился над Мексиканским заливом. Об этом сообщает Bloomberg.

Старт космического корабля Starship с космодрома Starbase в Техасе, 22 мая 2026 года. Фото: SpaceX

Двенадцатый по счёту испытательный полёт гигантской ракеты признан успешным, хотя он стал несколько неудачным и неполным дебютом аппарата модернизированного аппарата. Старт двухступенчатой ракетной системы, состоящей из ускорителя Super Heavy и собственно космического корабля Starship, состоялся с космодрома Starbase компании в Южном Техасе в 17:30 по местному времени в пятницу, 22 мая. Через несколько минут после старта, как и планировалось, ускоритель отделился от космического корабля. После чего ускоритель Super Heavy не смог выполнить повторного включения двигателей и вышел из-под контроля при возвращении в акваторию Мексиканского залива. Незадолго до приводнения связь с ракетой-носителем была утеряна, что указывает на возможное разрушение аппарата. Один из шести двигателей Starship также преждевременно отключился во время набора высоты. Несмотря на возникшую проблему, космическому кораблю всё же удалось достичь космоса и вывести на орбиту 20 макетов спутников Starlink, имитировавших полезную нагрузку.

Кроме того, аппарат вывел в космос ещё два настоящих спутника, предназначенных для тестирования нового оборудования Starlink и мониторинга теплозащитного экрана Starship. Все спутники, в том числе и настоящие, должны сойти с орбиты и разрушиться в атмосфере Земли.

После вывода на орбиту полезной нагрузки Starship V3 пронёсся сквозь атмосферу Земли, резко затормозив со скорости примерно 26300 км/ч, прежде чем совершить манёвр и приводниться в Индийском океане. После этого аппарат тут же взорвался. При этом компания SpaceX с самого начала заявила, что не планирует возвращать на Землю ни одну из ступеней ракетной системы в целом состоянии. Задачи испытаний были совершенно иными.

«Мы ожидали, что этот вход в атмосферу будет очень сложным», – сказала сотрудница SpaceX Кейт Тайс в прямом эфире, описывая, как теплозащитные плитки корабля выдержали падение.

#новости #космос #илон маск #spacex #starlink #спутники #starship #super heavy #elon reeve musk
Источник: bloomberg.com
