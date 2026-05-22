Просто Китай стремится развивать собственную полупроводниковую промышленность.

Технологическая корпорация NVIDIA, американский гигант по производству микросхем, сообщила о росте квартальной выручки на 85% в годовом исчислении на фоне резкого роста спроса на искусственный интеллект. Однако она не сообщает о каких-либо доходах от продаж новейших чипов H200 в Китае. Соответствующую информацию приводит ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

В заявлении NVIDIA говорится о том, что она не получила никакой выручки от продажи чипов H200 в Китае и по-прежнему не уверена, будет ли ей разрешён ввоз этой продукции в КНР. При этом американская компания отмечает, что геополитика продолжает ограничивать доступ к некоторым из ведущих мировых рынков искусственного интеллекта (ИИ). И это несмотря на то, что глобальный спрос на её процессоры для центров обработки данных достиг рекордного уровня.

Колетт Кресс, исполнительный вице-президент и финансовый директор NVIDIA, в ходе телефонной конференции после публикации финансовых результатов, отметила, что компания «ещё не получила никакой выручки, и мы не уверены, будет ли разрешён импорт в страну». Ранее официальный Вашингтон одобрил лицензии на поставки чипов H200 клиентам в Китае.

SCMP отмечает, что как и в предыдущем периоде, корпорация NVIDIA не включила в свой прогноз на текущий квартал выручку от применения её вычислительных мощностей в китайских центрах обработки данных.

Комментарии компании прозвучали после недавнего визита генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга в Китай вместе с президентом США Дональдом Трампом. После визита Трамп заявил, что официальный Пекин не одобрил закупки чипов H200, несмотря на имеющееся разрешение властей США на их продажу.

Этот факт только подчеркнул сложную ситуацию, в которой оказалась компания NVIDIA. Она по-прежнему остаётся ведущим мировым поставщиком передовых чипов для искусственного интеллекта. Однако компания оказалась между двух огней. С одной стороны – экспортный контроль властей США, с другой – стремление Китая укрепить свои позиции на рынке отечественных полупроводниковых альтернатив.

Тем не менее, финансовые результаты NVIDIA превзошли ожидания. Компания сообщила о выручке в размере 81,6 миллиардов долларов США за квартал, закончившийся 26 апреля. Это на 85% больше, чем годом ранее, и на 20% больше, чем в предыдущем квартале.