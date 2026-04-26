crazycat21
Маск хочет превратить соцсеть X в суперприложение с банковскими инструментами
Миллиардер решил пойти по пути китайского цифрового бизнеса, однако сталкивается с некоторыми проблемами.

Спустя более чем три года после приобретения Twitter (ныне X) миллиардер Илон Маск заявил, что приближается к своей давно озвученной цели – превратить компанию в «универсальное приложение» с помощью нового инструмента для финансовых услуг. Со слов Маска, новый функционал для широкого круга пользователей будет запущен уже до конца месяца, как он и обещал ранее. Об этом сообщает Bloomberg.

Илон Маск. Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Ожидается, что платформа для банковских операций и платежей X Money, созданная внутри социальной сети, в ближайшее время начнет откроет публичный доступ. Первые пользователи, тестировавшие сервис, отметили его конкурентоспособные преимущества, включая кэшбэк в размере 3% за соответствующие покупки и ставку по сбережениям в 6%, которая примерно в 15 раз выше, чем в среднем в США.

Согласно информации пользователей, которые получили ранний доступ, новый продукт Маска также, как ожидается, будет предлагать бесплатные переводы между физическими лицами, «металлическую» дебетовую карту Visa с персонализированным ником пользователя в социальной сети X [вероятно, речь о т.н платиновой или золотой картах], а также консьерж-сервис на основе искусственного интеллекта, разработанный стартапом Маска xAI, который отслеживает расходы и анализирует прошлые транзакции.

Илон Маск, получивший известность в Кремниевой долине (район, где сконцентрированы ведущие технологические компании США) благодаря тому, что стал соучередителем PayPal Holdings , считает платежи важнейшим элементом создания так называемого суперприложения, подобного социальным сетям, получившим широкое распространение в Китае. Например, WeChat позволяет пользователям вызывать такси, бронировать авиабилеты и погашать задолженность по кредитной карте. 

«Мы хотим, чтобы при желании вы могли жить своей жизнью в приложении X», – сказал Маск своим сотрудникам в феврале этого года.

Как отмечает Bloomberg, если проект окажется успешным, то X Money займёт стык между социальными сетями и финансами, чего ранее не удавалось в таком масштабе ни одному цифровому американскому продукту. Однако модель нового суперприложения пока не имеет широкого распространения в США. Некоторые ключевые детали платежного проекта Маска также остаются неясными, включая ценообразование, полный набор функций и сроки массового внедрения.

Агентство подчёркивает, что Илон Маск (Elon Reeve Musk) давно известен своими довольно смелыми обещаниями и несоблюдением сроков, которые он же сам и устанавливает. В ходе реализации нового проекта он уже столкнулся с проблемами регулирования и задержками. В частности, X Money до сих пор не имеет лицензии на осуществление финансовых операций на территории шести штатов, включая Нью-Йорк, где местные законодатели сомневаются, можно ли доверять миллиардеру деньги граждан.

Также не всё ясно и с программой лояльности для клиентов. Несмотря на то, что потенциальная ставка по вкладам X Money в размере 6% превышает аналогичные показатели конкурирующих финансовых сервисов от SoFi Technologies, Block и LendingClub, компания Маска не уточняет, является ли эта ставка постоянной или временный маркетинговый ход.

Ричард Крон, основатель Crone Consulting  и отраслевой аналитик, на протяжении многих лет отслеживающий сектор платежей, относится к проекту Маска довольно скептически. С его слов, миллиардер обещал реализовать свою идею более двух лет назад и заявлял, что это будет сделано в течение года.

Однако, как отмечает Bloomberg, у Маска всё же имеются определённые преимущества перед собственниками других финансово-технологических компаний. Во-первых, это цифровая платформа с 600 миллионами пользователей ежемесячно. Во-вторых, это приличная база постоянных создателей контента, которые уже получают вознаграждение через X. В-третьих, это собственный опыт Маска в создании передового платёжного сервиса.

Согласно отзывам первых пользователей, авторы, которые в настоящее время получают платежи от X за взаимодействие с аудиторией, будут переведены со Stripe на X Money в качестве платежной платформы. Такой шаг станет гарантией наличия первоначальной базы активных аккаунтов.

По словам первых участников тестирования, некоторые уже тестируют X Money для отправки платежей друг другу через функцию чата приложения или напрямую через свои профили. Однако пока остаётся неясным, что произойдет со счётом X Money пользователя, если его профиль в X будет заблокирован или приостановлен.

Аналитики отмечают, что хотя переводы средств между физическими лицами являются популярной функцией для повседневного использования, для компаний, которые их осуществляют, это обычно убыточные проекты. Настоящая выгода появляется только тогда, когда удаётся убедить людей совершать и другие финансовые операции на платформе, включая покупки в кредит и получение займов.

Некоторые ветераны индустрии платежей видят более фундаментальную проблему. Социальная сеть Илона Маска по-прежнему не имеет инфраструктуры, которая позволила бы сделать покупки на платформе беспроблемными, что является необходимым условием для любого приложения, стремящегося обрабатывать реальные коммерческие операции. Как отметил Ричард Крон, платформа X по-прежнему не имеет функции покупки в один клик. Это необходимое условие, в противном случае электронная коммерция Илона Маска будет отставать.

Как отмечает Bloomberg, сроки реализации проекта, указанные Маском, неоднократно сдвигались из-за нормативных препятствий. Для работы платежной новой платёжной системы на территории США требуются лицензии всех 50 штатов и, похоже, Маск недооценил этот процесс. Во время общего собрания в 2023 году он заявил, что X получит необходимые разрешения «в ближайшие несколько месяцев». Согласно информации на сайте компании, в настоящее время X получила лицензии в 44 штатах и, вероятно, не сможет работать в штатах, где компания не получила лицензию.

В прошлогоднем письме тогдашний сенатор от штата Нью-Йорк Брэд Хойлман-Сигал и член Ассамблеи Мика Лашер призвали Департамент финансовых услуг штата отклонить заявку Маска. Они сослались на его «систематическое безрассудное поведение как в бизнесе, так и в правительстве, которое подвергает потребителей риску». Они припомнили роль Илона Маска в ликвидации Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг, в то время когда он руководил Департаментом эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE).

Как отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на документы и электронные письма, с которыми удалось ознакомиться, сударственные регулирующие органы также требовали подробных объяснений бизнес-модели и функций безопасности X. 

#новости #технологии #финансы #илон маск #соцсети #elon reeve musk #соцсети китая #платёжные сервисы
Источник: bloomberg.com
Konni
21:09
уууу, как все запущено. Самостоятельно агрументировать ты не можешь и полагаешься на помощь стохаистического попугайчика. 1. Да, ИИ может аргументировать за что угодно, если правильно задать промпт....
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Konni
20:53
"Предлагает испортить дорогостоящее железо". "Испортить". Но ты же сам утверждаешь что сверлить отверстия - безопасно. И даже твой же стохаистический попугайчик такое же писал. И даже твой же стоха...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Vito Vago
20:53
Никаких ВЛОЖЕНИЙ; только оружие...
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
Waramagedon
20:49
жди лучше ТЦК
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
Hard-Workshop
20:44
Похоже, у хейтеров ложь, буллинг и софизм текут в крови... Ну что же, тут остаётся только подать жалобу и умыть руки. Пусть тратят время на создание новых фейковых аккаунтов, иначе этот поток глупого ...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Алисия Степс
20:32
Ничесе, боты научились поиск по картинке делать, мне ждать ФСБ у порога? ох я порочная
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
Hard-Workshop
20:31
Похоже, аккаунт под ником «Konni» готов выставлять хейтеров на посмешище до последнего, иначе не объяснить его зацикленность, некомпетентность, неумение читать и понимать прочитанное, а также бесконеч...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Konni
20:31
Что чимбал, совсем не в состоянии отвечать своими мозгами? Ты давай, весь промпт покажи. А то я тоже знаю как заставить ИИ агрументировать за все что угодно. Где шесть тысяч скачиваний твоих поделий?...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Phantom Lord
20:23
Ты не только слепой, а ещё до каждой фразы и до каждой цифры лазиешь тут домахиваешься до всех. ...Да и то, чтобы запустить первую игру - нужно ряд манипуляций произвести, включая обход требования VRS...
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Phantom Lord
20:21
Ты заголовок статьи читал или чисто случайно сюда попал? Windows 11 vs CachyOs ни о чём не говорит? Речь в статье об открытом и закрытом АPI для игр и разнице фпс на конкретной ВК. А ты домахался до в...
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
