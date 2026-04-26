Китай постепенно создаёт более устойчивую и самодостаточную экосистему искусственного интеллекта.

Задержка с выпуском компанией DeepSeek новой модели искусственного интеллекта V4 является свидетельством стратегического сдвига в сторону более глубокой интеграции с китайской экосистемой чипов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аккаунт Yuyuan Tantian в социальных сетях. Последний, согласно данным агентства, принадлежит Центральному телевидению Китая (CCTV).

В сообщении аккаунта говорится о том, что вместо того чтобы отдать приоритет быстрой итерации (получению промежуточного результата), стартап DeepSeek потратил несколько месяцев на переработку своего программного обеспечения для оптимизации производительности на чипах Ascend компании Huawei Technologies. Тем самым фирма-разработчик вышла за рамки базовой совместимости и перешла к настройке под конкретные аппаратные требования. Такой подход соответствует стремлению официального Пекина к обеспечению большей самодостаточности в цепочке поставок ИИ в условиях ужесточения доступа к передовым чипам западного производства.

Спустя более года после того, как DeepSeek потрясла Кремниевую долину своими технологиями (модель R1), компания недавно выпустила предварительные версии новой флагманской модели искусственного интеллекта V4, назвав её самой мощной платформой с открытым исходным кодом. Тем самым DeepSeek бросила вызов конкурирующим продуктам от таких серьёзных компаний, как OpenAI и Anthropic.

Отраслевые эксперты, которых цитирует аккаунт Yuyuan Tantian, заявили, что нарастающее внедрение отечественных (китайских) полупроводников наряду с увеличением финансовой поддержки со стороны Пекина позволило начать развертывание крупных языковых моделей, обученных и запущенных полностью на локальных вычислительных мощностях. Такая тенденция является свидетельством того, что Китай постепенно создаёт более устойчивую и самодостаточную экосистему искусственного интеллекта (ИИ), даже несмотря на имеющиеся некоторые пробелы в производительности по сравнению с ведущими мировыми платформами.