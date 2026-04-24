Бренды из Поднебесной намерены присутствовать на рынке Европы всерьёз и надолго

В марте этого автопроизводителям из Китая удалось добиться значительных успехов на европейском рынке, поскольку потребители поспешили приобрести более доступные гибридные автомобили с возможностью подзарядки от сети от ведущих брендов, таких как BYD. Об этом сообщает Bloomberg. По данным аналитической платформы Dataforce продажи китайских гибридных автомобилей (с ДВС и подключаемым электромотором) в марте в Европе выросли более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 30% продаж всех авто этого сегмента на европейском рынке.

Подключаемый гибридный внедорожник Seal U DM-i от компании BYD. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg

Bloomberg также отмечает, что в марте зафиксированы рекордные продажи полностью электрических и гибридных автомобилей (без возможности подзарядки от сети) в Китае, хотя их доля на рынке практически не изменилась. Согласно данным всё той же Dataforce, в марте китайские автомобили составляли 9,4% от общего европейского рынка, после того как их продажи почти удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли чуть более 140 тысяч единиц.

Автопроизводители из Поднебесной стараются привлечь более экономных потребителей. Кроме того, они постоянно стараются подчеркнуть технологические преимущества своей продукции. Отмечено, что введение Евросоюзом пошлин на ввоз электромобилей из Китая мало повлияло на их продвижение в регионе. Как заметил Джулиан Литцингер, аналитик Dataforce, в марте основной движущей силой роста продаж подключаемых гибридов стала компания BYD, чему способствовал спрос на такие модели, как внедорожники Seal U и Atto 2. Он также отметил высокий спрос на подключаемые гибридные версии брендов Jaecoo и Omoda компании Chery.

Китайская компания BYD является крупнейшим в мире производителем электромобилей. В настоящее время автопроизводитель активно продвигается на рынок Европы, что подтверждается его попыткой присоединиться к региональной автомобильной лоббистской группе. В марте этого года фирма BYD подала заявку на вступление в Европейскую ассоциацию автопроизводителей (EMA), однако решение принятии пока ещё не принято из-за противодействия со стороны действующих участников ассоциации.

Как подчёркивает Bloomberg, продвижение китайских автопроизводителей в Европе оказывает дополнительное давление на местных производителей региона. Также отмечено, что по мере того как китайские автопроизводители из Поднебесной увеличивают свою долю на рынке Европы, они начинают искать возможности для размещения своих производственных мощностей в регионе.

По словам Джулиана Литцингера, китайские бренды пользуются особой популярностью в Великобритании. Наибольший рост продаж электромобилей BYD в марте наблюдался именно в этой стране. В прошлом месяце Jaecoo 7 впервые стал самым продаваемым автомобилем в Великобритании, обогнав такие модели, как Ford Puma и Nissan Qashqai.