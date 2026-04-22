crazycat21
Робот Ace для настольного тенниса с искусственным интеллектом от Sony побеждает опытных игроков
Машина может играть на равных даже с игроками из официальных лиг.

Учёные из Sony AI, дочернего подразделения корпорации Sony Group, разработали робота для настольного тенниса, обладающего достаточной скоростью и точностью, чтобы обыграть даже некоторых опытных игроков в пинг-понг. Об этом сообщает Bloomberg.

Ace во время игры против теннисистки Минами Андо. Фото: Sony AI

Робот под названием Ace («Эйс») представляет собой сочетание датчиков зрения, системы обучения с подкреплением без использования моделей и высокоскоростное роботизированное оборудование в виде рычага, напоминающего кран, с прикрепленной к нему ракеткой для пинг-понга. Роботизированная система способна автономно определять местоположение шарика для пинг-понга в пространстве, определять правильную технику, необходимую для возврата его на сторону противника, и повторять процесс до окончания игры.

Роботы, подобные «Эйсу» известны как агенты искусственного интеллекта (ИИ). Это системы, которые способны рассуждать и предпринимать необходимые действия для решения сложных многоэтапных задач с минимальным участием человека.

Bloomberg сообщает, что исследователи Sony AI протестировали своего робота Ace в серии игр против высококлассных игроков в настольный теннис. При этом машина, не имея информации о стиле игры своих соперников, сумела выиграть 7 из 13 партий у пяти разных профессиональных спортсменов, за плечами которых более десяти лет интенсивных тренировок. Сыграв против двух профессиональных игроков из официально признанных лиг робот «Эйс» выиграл одну из семи игр.

Настольный теннис требует точных движений, принятия решений за доли секунды и мощной реакции, что делает его показательным примером взаимодействия систем искусственного интеллекта в сложных физических ситуациях. Несмотря на то, что предыдущие роботы для пинг-понга могли перебрасывать мяч через сетку, ни один из них не смог превзойти уровень любителя. Появление робота от Sony ознаменовало первый случай, когда машина смогла составить конкуренцию опытным игрокам.

Как отметил Питер Стоун, главный научный сотрудник Sony AI, проведённое исследование наглядно продемонстрировало, что система искусственного интеллекта может воспринимать, рассуждать и эффективно действовать в сложных, быстро меняющихся условиях реального мира, требующих точности и скорости. По его мнению, только ИИ сможет работать на уровне человека-эксперта в таких условиях, это откроет двери для совершенно нового класса реальных приложений, которые ранее были недоступны. 

#новости #sony #робототехника #робот #спорт #искусственный иннтеллект #sony ai
Источник: bloomberg.com
