В рамках миссии будет произведена стыковка космического корабля «Орион» с лунным посадочным модулем на околоземной орбите

После успеха миссии Artemis II («Артемида II»), в ходе которой экипаж из четырёх астронавтов совершил облёт Луны, Космическое агентство США ускоряет подготовку к следующей миссии «Артемида III». Об этом сообщает Space24.

Основная часть тяжёлой ракеты-носителя SLS. Фото: NASA / Michael DeMocker

Американское космическое агентство (NASA) провело специальную пресс-конференцию, посвящённую вывозу основной ступени ракеты-носителя SLS с сборочного завода в Мичауде, Новой Орлеан. Ступень была погружена на баржу «Пегас» для транспортировки в Космический центр имени Кеннеди во Флориде. Уже там инженерные группы проведут заключительные работы по укреплению конструкции и переведут ступень в вертикальное положение.

Главная ступень ракеты SLS является основой всей конструкции лунной космической системы. Её длина (высота в вертикальном положении) составляет почти 65 метров, диаметр – 8,4 метра. Space24 отмечает, что важнейший элемент космической системы, направляющийся во Флориду, является неполным, поскольку состоит только из четырёх из пяти компонентов: отдельных баков с жидким водородом и жидким кислородом, кольца между ними и передней юбки. Отсутствует секция с двигателями RS-25, которые ранее использовались на шаттлах и были модернизированы для лунной программы.

Основная часть ракеты SLS предназначена для космической миссии «Артемида III» в рамках программы по возвращению американцев на Луну. Нынешний директор NASA Джаред Айзекман пересмотрел архитектуру программы. Поэтому миссия, запланированная на 2027 год, предусматривает стыковку космического корабля «Орион» с лунным посадочным модулем на околоземной орбите. Высадка на Луну запланирована на 2028 год в рамках миссии Artemis IV.