Космический телескоп «Роман» является преемником мощного космического телескопа «Джеймс Уэбб» и имеет больший панорамный обзор неба.

Космическое агентство США представило свою космическую обсерваторию нового поколения – космический телескоп имени астронома Нэнси Грейс Роман (Roman Space Telescope или RST). На сегодняшний день аппарат полностью собран и планируется к запуску уже осенью. Об этом сообщает Bloomberg.

Техники стыкуют внутренний и внешний сегменты космического телескопа имени Нэнси Грейс Роман (Roman Space Telescope). Фото: Jolearra Tshiteya / NASA

В настоящее время телескоп, предназначенный для изучения развития галактик, звезд и далеких планет, проходит испытания перед запуском в Центре космических полётов имени Годдарда в штате Мэриленд. Сборка аппарата была осуществлена там же. Телескоп будет запущен на ракете-носителе Falcon Heavy компании SpaceX.

Как отметил Джаред Айзекман, директор американского космического агентства (NASA), запуск состоится в сентябре этого года, что на восемь месяцев раньше запланированного срока и с меньшими затратами, чем планировалось.

«Полученные им изображения будут настолько большими, что не существует экрана, достаточно большого, чтобы их показать. Roman подарит Земле новый атлас Вселенной», – сказал он.

Bloomberg отмечает, что торжественное завершение строительства нового телескопа состоялось через несколько недель после публикации бюджетного запроса президента США Дональда Трампа на следующий год, который предусматривает сокращение финансирования научных программ NASA почти в два раза. И это запрос повторяет аналогичные сокращения бюджета, предложенные Белым домом в прошлом году, но отклонённые Конгрессом.

В прошлом году, то есть ещё при президенте Байдене, Белый дом предлагал не включать в бюджет финансирование по сборке телескопа Roman. Однако программа получила финансирование на 2026 год, а бюджетный запрос, опубликованный в начале апреля, также предусматривает выделение 167 миллионов долларов на 2027 год.

Как отмечает Bloomberg, директор NASA Джаред Айзекман заявил, что телескоп RST будет не последней крупной космической обсерваторией, построенной агентством. Космический телескоп «Роман» (Roman) является преемником мощного космического телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST), запущенного в 2021 году и изучающего далёкую Вселенную с расстояния примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. По сравнению с JWST телескоп Roman будет иметь более широкий панорамный обзор неба, хотя главное зеркало JWST имеет большие размеры.