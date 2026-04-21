Модель станет самой дорогой в линейке этого производителя

Компания Ferrari установила предварительную цену в размере около 550 тысяч евро (647 тысяч долларов) на свой первый полностью электрический суперкар. Премьера нового авто должна состоятся в Риме в мае этого года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По цене новый суперкар Luce будет дороже внедорожника Purosangue, стоимость которого начинается от 450 тысяч долларов. Однако окончательная цена новинки может быть скорректирована на 10% в любую сторону. При этом, как отмечает агентство, в самой компании Ferrari ситуацию комментировать отказались.

Агентство подчёркивает, что новая модель Luce станет ключевым испытанием для стратегии итальянского производителя. Проблема в том, что остаточная стоимость электромобилей вызывает опасение у состоятельных покупателей. Они стремятся приобретать суперкары которые со временем не потеряют в цене, а то и станут дороже.

Сама компания Ferrari заявила, что хочет предоставить клиентам свободу выбора между двигателями внутреннего сгорания, гибридными и электрическими силовыми установками при условии сохранения ходовых качеств, которые определяют имидж бренда.

С момента своего дебюта внедорожник Purosangue стал одной из важнейших моделей автопроизводителя, позволив расширить клиентскую базу. Поскольку компания традиционно выпускала двухместные спортивные автомобили. Кроме того, появление этой модели поспособствовало повышению средних цен. Для сохранения эксклюзивности, Ferrari ограничила выпуск Purosangue.