Если предложение будет принято, то размер премий составит до 1% от базовой зарплаты пилотов

Авиакомпания British Airways предлагает пилотам финансовое поощрение за сокращение расхода топлива их самолётами. Решение компании свидетельствует о стремлении авиаперевозчиков сократить одну из самых значительных статей расходов в условиях стремительного роста цен на нефть и ужесточения экологических норм. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Jason Alden / Bloomberg

Согласно документу, с которым удалось ознакомиться агентству, пилотам авиакомпании предлагается коллективно сократить выбросы углекислого газа от самолётов на 60 тысяч тонн по сравнению с показателем 2025 года, чтобы получить премию. Размер премии может достигать 1% от уровня базовой заработной платы пилота. Программа начнёт действовать с 2027 года.

Разработка предложения велась на протяжении нескольких месяцев. Оно будет вынесено на голосование членов Британской ассоциации пилотов авиакомпаний в конце апреля, сообщил источник агентства.

«Решения экипажа оказывают прямое и измеримое влияние на расход топлива и выбросы. Стимул существует только для того, чтобы признавать и поощрять экономичное поведение, когда и только когда оно совместимо с бескомпромиссной безопасностью и безупречным профессионализмом пилотов», – говорится в документе, разосланном пилотам British Airways, являющихся членами профсоюза.

Профсоюз, который представляет интересы 85% пилотов в Великобритании, заявил, что проводит обсуждения потенциальных изменений, затрагивающих пилотов British Airways.

План авиакомпании об экономии топлива появился на фоне стремительного роста цен на нефть, вызванного событиями на Ближнем Востоке. В результате некоторые авиаперевозчики отменили часть рейсов и ввели дополнительные сборы, а европейские компании уже предупредили, что переложат дополнительные расходы на своих пассажиров.

Bloomberg отмечает, что, как и многие другие авиакомпании, British Airways стремится к углеродной нейтральности, инвестируя в экологически чистое авиационное топливо, покупая квоты и используя более эффективные самолёты. Власти Великобритании заявляют, что в рамках реализации плана по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году доля экологически чистого авиационного топлива в общем объеме потребления топлива авиакомпаниями в этом году должна составлять 3,6%.

Таким образом, напрашивается вывод, что авиакомпания British Airways, вводя бонусы за экономию топлива, просто прикрывается «зелёной» повесткой, то есть заботой об экологии. Нет бы просто заявить, что топливо нынче дорого, а будет ещё дороже. Что касается экологически чистого авиационного топлива, на повсеместном внедрении которого настаивают власти стран Европы, то оно в разы дороже обычного керосина. И для его производства также необходимы углеводороды.

А заявленный размер возможной премии, предлагаемой пилотам, вообще не идёт ни в какое сравнение с запланированными масштабами экономии.