Первыми появятся грузовой цельнометаллический фургон и семиместный минивэн.

Предприятие АвтоВАЗ приступает к сборке коммерческих и грузопассажирских автомобилей под новым брендом SKM. Об этом сообщается на официальном сайте государственной корпорации Ростех. Госкорпорация входит в число акционеров АвтоВАЗа.

Грузовой фургон SKM M7. Фото: Ростех

Первой моделью, которая выйдет с заводского конвейера является М7. Она будет доступна в двух версиях – цельнометаллический грузовой фургон и пассажирский минивэн. Заявлено, что производство моделей новой марки будет осуществляться на той же площадке, где выпускаются коммерческие варианты автомобилей LADA Granta и NIVA. Их выпуском будет заниматься АО «ВИС-АВТО» – дочернее предприятие АвтоВАЗа.

Производство автомобилей бренда SKM осуществляется методом крупноузловой сборки, на базе окрашенного и остеклённого кузова. Детали двигателя и шасси поступают отдельно. Часть комплектующих и материалов уже локализована и поставляется отечественными заводами. Таковыми являются все технические жидкости автомобиля, аккумуляторные батареи, компоненты системы экстренного реагирования при дорожных происшествиях ЭРА-ГЛОНАСС и телематической системы.

В ходе сборки каждый автомобиль проходит через несколько технологических постов. После этого осуществляется тестирование на роликовых стендах, комплексе искусственных неровностей и в дождевальной камере. Производственная линия ВИС-АВТО имеет систему контроля качества, полностью соответствующую главному конвейеру АвтоВАЗа.

Госкорпорация Ростех отмечает, что автомобили бренда SKM разработаны специально для российского рынка. Однако по пожеланиям отечественного автогиганта базовый проект получил более полусотни конструктивных и технологических изменений. Например, семиместный минивэн имеет усовершенствованные сиденья второго и третьего рядов, систему крепления детских сидений ISOFIX, второй и третий ряд пассажирских сидений получили дополнительные отопители. В состав электроники автомобилей SKM вошли система ЭРА-ГЛОНАСС и телематическая система с голосовыми подсказками. А навесные панели кузова и боковины имеют слой оцинковки. Кроме того, моторный отсек имеет несколько иную компоновку – для удобства обслуживания двигателя желоб водостока сделали съёмным.

В качестве силовой установки на фургонах и минивэнах SKM линейки M7 используется двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 137 л.с. и крутящим моментом 194 Нм. Коробка передач механическая пятиступенчатая. Машины имеют задний привод. Задний мост и подвеска рассчитаны на высокие массы коммерческого груза.

Особо отмечено, что даже в базовой комплектации автомобили линейного ряда М7 оснащаются кондиционером, подушками безопасности, дистанционным запуском двигателя и системами помощи при вождении.

Более подробная информация об оснащении моделей нового бренда и ценах на них появится на старте продаж.

SKM (Special Commercial Motors) – это суббренд АвтоВАЗа, который был зарегистрирован в 2025 году. Российский автогигант реализует данный проект для того, чтобы заполнить нишу лёгкого коммерческого транспорта на отечественном рынке после ухода иностранных брендов. Автомобили марки SKM – это перелицованные фургон и минивэн китайской фирмы Shineray SRM, только доработанные под требования российского рынка. Производство авто осуществляется методом крупноузловой сборки из машинокомплектов, поставляемых из Китая.

То есть о каком-то полноценном производстве речи пока не ведётся, что немного огорчает. С другой стороны, новые модели, хоть и "бывшие" зарубежные, адаптированные под отечественный рынок – это тоже хорошо. Во-первых, кооперацию никто не отменял, так поступают многие автопроизводители мирового уровня. Во-вторых, отечественному автопрому, к сожалению, пока нечего предложить российскому бизнесу в сегменте лёгкого коммерческого транспорта. Есть маленькие "каблуки" вроде Lada Granta или NIVA, есть полноразмерные фургоны и пассажирские микроавтобусы. А среднего класса пока нет. Зато есть насущная потребность эту нишу заполнить.