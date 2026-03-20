После этого полёта последуют акустические испытания, в ходе которых X-59 будет летать над населёнными пунктами для оценки восприятия жителями издаваемого звука.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) недавно объявило о начале подготовки ко второму испытательному полёту экспериментального самолёта X-59 QueSST (Quiet Supersonic Transport), разработанного корпорацией Lockheed Martin. Полёт пройдёт в рамках следующего этапа испытательной кампании, запланированной на 2026 год. Об этом сообщает Space24.

Подготовка X-59 к полёту. Фото: NASAПредстоящий полёт состоится с авиабазы Эдвардс ВВС США. Управлять экспериментальным самолётом будет пилот-испытатель NASA Джим Лесс. Это будет его первый полёт в рамках программы X-plane. В качестве самолёта наблюдения будет задействован истребитель F/A-18 Hornet под управлением пилота-испытателя НАСА Нильса Ларсона.

NASA объявило, что предстоящий полёт положит начало так называемому процессу «расширения диапазона возможностей». Этот процесс включает в себя систематическое увеличение скорости и высоты (за пределы текущих возможностей самолёта) при одновременной проверке безопасности и характеристик летательного аппарата.

Первоначально X-59 должен достигнуть скорости около 370 км/ч на высоте 3700 метров, а затем около 420 км/ч на высоте 6100 метров. Согласно информации NASA, самолёт в конечном итоге [пока не известно когда, прим.] будет способен достичь скорости 1,4 Маха и высоты около 16700 метров.

Первый полёт самолёта X-59 QueSST состоялся в октябре 2025 года. В рамках этого исторического испытания он более часа кружил над авиабазой Эдвардс, а затем приземлился в лётно-исследовательском центре имени Армстронга (расположен на базе Эдвардс), где он впоследствии и находился на последующих этапах программы.

Взлёт X-59 в ходе испытательного полёта 28 октября 2025 года. Фото: Lockheed MartinВпоследствии NASA и компания Lockheed Martin провели масштабные работы по техническому обслуживанию и осмотру, включая демонтаж двигателя и более 70 конструктивных элементов. Согласно последней имеющейся информации, затем все компоненты были собраны заново. В настоящее время проводятся заключительные подготовительные работы для обеспечения готовности летательного аппарата к дальнейшим испытаниям.

«Всегда захватывающе наблюдать за тем, как X-59 оживает на земле. Это момент, когда наша команда может остановиться и оценить, как далеко продвинулся этот самолет и насколько близки мы к переходу к следующему этапу испытаний», – отметил Рэй Кастнер, главный инженер по двигательным установкам программы X-59.

Предстоящий полет завершит первый этап лётных испытаний. Следующий этап будет включать акустические испытания, в ходе которых NASA планирует провести полёты X-59 над выбранными жилыми районами на территории США. Целью этих испытаний будет являться определение восприятия жителями звука, издаваемого X-59 в полёте. Результаты послужат аналитическим материалом для национальных и международных регулирующих органов.

X-59 – демонстратор технологий, разработанный в рамках проекта Low-Boom Flight Demonstrator (Демонстрационный самолёт с низким звуковым ударом). В отличие от легендарного сверхзвукового пассажирского лайнера Concorde, который создавал мощные звуковые удары в полёте, X-59 спроектирован таким образом, чтобы издавать звуки, сравнимые с закрывающейся дверью автомобиля или шумом дорожного движения.

Длина фюзеляжа X-59 составляет 29 метров, а размах крыла – 9 метров, максимальная взлётная масса аппарата – 14700 килограммов. Необычная обтекаемая форма фюзеляжа призвана «смягчить» звуковые волны. X-59 построен на основе истребителя F-16. Реактивный самолет оснащен одним двигателем General Electric F414, используемым в таких истребителях, как F-18E/F Super Hornet и JAS 39 Gripen.