crazycat21
Экспериментальный самолёт X-59 QueSST готовится ко второму испытательному полёту
После этого полёта последуют акустические испытания, в ходе которых X-59 будет летать над населёнными пунктами для оценки восприятия жителями издаваемого звука.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) недавно объявило о начале подготовки ко второму испытательному полёту экспериментального самолёта X-59 QueSST (Quiet Supersonic Transport), разработанного корпорацией Lockheed Martin. Полёт пройдёт в рамках следующего этапа испытательной кампании, запланированной на 2026 год. Об этом сообщает Space24.

Подготовка X-59 к полёту. Фото: NASAПредстоящий полёт состоится с авиабазы Эдвардс ВВС США. Управлять экспериментальным самолётом будет пилот-испытатель NASA Джим Лесс. Это будет его первый полёт в рамках программы X-plane. В качестве самолёта наблюдения будет задействован истребитель F/A-18 Hornet под управлением пилота-испытателя НАСА Нильса Ларсона. 

NASA объявило, что предстоящий полёт положит начало так называемому процессу «расширения диапазона возможностей». Этот процесс включает в себя систематическое увеличение скорости и высоты (за пределы текущих возможностей самолёта) при одновременной проверке безопасности и характеристик летательного аппарата.

Первоначально X-59 должен достигнуть скорости около 370 км/ч на высоте 3700 метров, а затем около 420 км/ч на высоте 6100 метров. Согласно информации NASA, самолёт в конечном итоге [пока не известно когда, прим.] будет способен достичь скорости 1,4 Маха и высоты около 16700 метров.

Первый полёт самолёта X-59 QueSST состоялся в октябре 2025 года. В рамках этого исторического испытания он более часа кружил над авиабазой Эдвардс, а затем приземлился в лётно-исследовательском центре имени Армстронга (расположен на базе Эдвардс), где он впоследствии и находился на последующих этапах программы.

Взлёт X-59 в ходе испытательного полёта 28 октября 2025 года. Фото: Lockheed MartinВпоследствии NASA и компания Lockheed Martin провели масштабные работы по техническому обслуживанию и осмотру, включая демонтаж двигателя и более 70 конструктивных элементов. Согласно последней имеющейся информации, затем все компоненты были собраны заново. В настоящее время проводятся заключительные подготовительные работы для обеспечения готовности летательного аппарата к дальнейшим испытаниям.

«Всегда захватывающе наблюдать за тем, как X-59 оживает на земле. Это момент, когда наша команда может остановиться и оценить, как далеко продвинулся этот самолет и насколько близки мы к переходу к следующему этапу испытаний», – отметил Рэй Кастнер, главный инженер по двигательным установкам программы X-59.

Предстоящий полет завершит первый этап лётных испытаний. Следующий этап будет включать акустические испытания, в ходе которых NASA планирует провести полёты X-59 над выбранными жилыми районами на территории США. Целью этих испытаний будет являться определение восприятия жителями звука, издаваемого X-59 в полёте. Результаты послужат аналитическим материалом для национальных и международных регулирующих органов.

X-59 – демонстратор технологий, разработанный в рамках проекта Low-Boom Flight Demonstrator (Демонстрационный самолёт с низким звуковым ударом). В отличие от легендарного сверхзвукового пассажирского лайнера Concorde, который создавал мощные звуковые удары в полёте, X-59 спроектирован таким образом, чтобы издавать звуки, сравнимые с закрывающейся дверью автомобиля или шумом дорожного движения.

Длина фюзеляжа X-59 составляет 29 метров, а размах крыла – 9 метров, максимальная взлётная масса аппарата – 14700 килограммов. Необычная обтекаемая форма фюзеляжа призвана «смягчить» звуковые волны. X-59 построен на основе истребителя F-16. Реактивный самолет оснащен одним двигателем General Electric F414, используемым в таких истребителях, как F-18E/F Super Hornet и JAS 39 Gripen.

#новости #сша #технологии #авиация #nasa #самолет #lockheed martin #x-59 quesst #quiet supersonic transport
Популярные новости

Эксперт сравнил GeForce RTX 5060 и RTX 2070 Super в популярных играх с DLSS 4.5
11
PlayStation 3 получает обновление без малого через 20 лет после поступления в продажу
+
MxBenchmarkPC протестировали Death Stranding 2 On the Beach на RTX 5080 с DLSS 4.5 в разных режимах
+
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
99
Физики нашли магнитный двигатель Солнца на глубине 200 тысяч километров
1
Исследователи обнаружили опасное шпионское ПО для iPhone
+
В США тревожатся по поводу прогресса китайских человекоподобных роботов
+
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ и RX 580 8 ГБ в ряде современных игр
3
Разработчики Cities Skylines II заявили, что переоценили возможности движка Unity
+
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
1
Samsung подготовила концепт складного смартфона Galaxy Z TriFold 2
+
Crimson Desert протестировали на нескольких десятках видеокарт Nvidia и AMD
1
На юге России фиксируют массовое появление присущих Африке и Азии агрессивных клещей Hyalomma
+
РКН не справляется с блокировками — заблокированные сервисы периодически становятся доступными
3
Tom's Hardware сообщает о подготовке AMD обновленных версий процессоров Zen 5 с частотой до 5,5 ГГц
4
В США одобрили дизайн монеты с изображением Трампа в честь 250-летия страны
3
Известия: Иностранные смартфоны могут оказаться несовместимыми с российскими сетями 5G
6
В Турции на входе в жилой комплекс нашли 1500-летнюю мозаику с поучительной надписью-оберегом
+
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
4
Минцифры опубликовала белый список из более чем 120 сервисов с доступом без мобильного интернета
+

Популярные статьи

SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
18
DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
7
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
+
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
18:49
Ну если будет по 500 ГБ тогда и купим побольше ссд-ну а пока я даже 250 ГБ игры не знаю! Скажите какая игра 250 Гб занимает установленная?
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Chihonya
17:51
думаю Гб ))))
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Алексей Кузнецов
16:42
Но скидка будет от наценки.
Госдума отклонила законопроект о скидке на транспортный налог за езду без нарушений ПДД
wooopggabg
16:34
По идее стоило бы добавить серьезные повторяющиеся нарушения в коэффициент бонус-малус осаго
Госдума отклонила законопроект о скидке на транспортный налог за езду без нарушений ПДД
Алисия Степс
16:28
Низя! Низя ни в коем случае, иначе доходы в карман чинуш упадут, а это бьет по удовольствию
Госдума отклонила законопроект о скидке на транспортный налог за езду без нарушений ПДД
Dimon1996
16:28
Мало того, что скупой народец старается не нарушать ПДД - а это прямой убыток государству за недополученные штрафы, так ему еще и скидку на транспортный налог за это дать? Щазз, ага :) Примерно такие,...
Госдума отклонила законопроект о скидке на транспортный налог за езду без нарушений ПДД
Владимир Филиппов
16:05
Похоже на советы "как дольше пользоваться пластиковым пакетом" для самых экономных... Если Самсунг такой живучий - почему не качать на него вместо фантазий о передачи в наследство внукам?
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
Auroson1c
14:09
Джили Волжаро
Кроссовер K50 возрождённого бренда Volga представлен официально
3JIbIDEHb
13:40
А вообще Габен зря туда полез. Работает - не трогай. Не в жизь не поверю, что игроки массово просили и требовали именно такого изменения геймплея. Лавры радуги не дают спокойно спать?
Крупное обновление игрового процесса CS2 может изменить механику стрельбы в игре
3JIbIDEHb
13:38
Надеюсь не доконца использованный магазин с оставшимися 25 патронами убираются в подсумок разгрузки, а не безальтернативно выбрасывается? Ну в самом деле, даже в реальной дизни, где реализьмъ просто з...
Крупное обновление игрового процесса CS2 может изменить механику стрельбы в игре
