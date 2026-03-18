Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Загадочная модель искусственного интеллекта Hunter Alpha вызывала ажиотаж среди разработчиков
Предполагают, что это тестовый вариант новой модели DeepSeek V4, на что указывают характеристики и время появления.

Новая мощная модель искусственного интеллекта (ИИ), которая недавно анонимно появилась на платформе для разработчиков, вызвала предположения о том, что китайский стартап DeepSeek, возможно, проводит тайное тестирование своей системы следующего поколения перед её официальным запуском. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Бесплатная модель под названием Hunter Alpha появилась на платформе шлюзов искусственного интеллекта OpenRouter 11 марта. Её разработчик указан не был. Позже она была описана платформой как "скрытая модель".

В ходе тестов, проведенных агентством Reuters, чат-бот Hunter Alpha представился как "китайская модель ИИ, обученная преимущественно на китайском языке". Также бот заявил, что его обучающие данные охватывают период до мая 2025 года. Это тот же самый предельный период обучения, о котором сообщил собственный чат-бот DeepSeek.

Однако, как отмечает агентство, когда у платформы поинтересовались о её создателе, она отказалась назвать разработчика.

"Я знаю только своё имя, масштаб параметров и длину контекстного окна", – ответил чат-бот.

Отмечено, что ни DeepSeek, ни OpenRouter не назвали создателя модели и не ответили на соответствующие запросы.

Согласно данным Reuters, на странице профиля  Hunter Alpha указано, что это модель с одним триллионом параметров. Это значит, что она была обучена с использованием примерно одного триллиона регулируемых значений, которые определяют, как система обрабатывает язык и генерирует ответы. Модели искусственного интеллекта, которые имеют большее количество параметров, как правило, требуют значительно большей вычислительной мощности для работы.

Система также рекламирует контекстное окно, вмещающее до одного миллиона токенов, – показатель того, сколько текста новая модель ИИ может обработать или запомнить за одно взаимодействие. Токен примерно соответствует короткому фрагменту текста, например, части слова.

Как отметил Набиль Хауам, инженер, занимающийся разработкой систем ИИ, наиболее удачным сочетанием стало наличие у Hunter Alpha контекста в один миллион токенов с возможностью логического мышления и свободным доступом.

Характеристики Hunter Alpha соответствуют ожиданиям, которые местные средств массовой информации предъявляют к модели DeepSeek следующего поколения V4. Согласно сообщениям китайских изданий, запуск новой модели может произойти уже в апреле. Стартап DeepSeek, как и его многие конкуренты из Китая, имеет хорошее финансирование, несмотря на необычную структуру. Его материнской компанией является количественный хедж-фонд, а не технологический конгломерат.

Хотя совпадение характеристик не является доказательством прямой связи, оно усилило предположения разработчиков о том, что анонимная модель ИИ может являться ранней тестовой версией предстоящего релиза компании DeepSeek.

Дэниел Дьюхерст, инженер по искусственному интеллекту, проанализировавший Hunter Alpha, отметил, что наиболее сильным сигналом является цепочка рассуждений данной модели ИИ.

Масштабируемость и объем памяти Hunter Alpha также соответствуют характеристикам DeepSeek V4, которые появились в СМИ с начала этого года.

Однако некоторые разработчики считают, что имеющиеся доказательства, которые позволяют связать новую модель ИИ с DeepSeek, являются "неубедительными". В частности, Умур Озкул, руководитель независимых тестов производительности ИИ, провёл свой собственный анализ и сделал вывод о том, что модель Hunter Alpha, скорее всего, не является DeepSeek V4. В качестве аргументов он привёл наличие различий в поведении, связанном с токенами, и архитектурных моделях по сравнению с существующими системами DeepSeek. По его мнению, предположения о связи этой модели с DeepSeek вполне понятны, если учитывать возможности и заявленные сроки.

Как отмечает Reuters, анонимный запуск моделей ИИ не является редкостью. Такие платформы, как OpenRouter, позволяют разработчикам отправлять запросы десяткам моделей ИИ через единый интерфейс, что делает их популярной площадкой для тестирования новых систем.

#новости #технологии #искусственный интеллект #deepseek #deepseek v4 #hunter alpha #openrouter
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
7
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
7
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
6
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
25
Энтузиаст объединил 15 мини-вентиляторов в корпусе-куполе — охлаждает не хуже Noctua NF-A12x25
4
Стартап OMOWAY выпустил первый в мире серийный самобалансирующийся электромотоцикл OMO X
+
Xiaomi представила Watch S5 с четырёхсветодиодным датчиком и точностью ЧСС 98,4%
+
Стоимость российской нефти в Индии достигла рекордного уровня
1
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
4
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
+
В Саудовской Аравии археологи нашли связанное с натуфийской культурой поселение возрастом 13500 лет
1
Bethesda выступила в защиту DLSS 5 в ответ на шквал критики от геймеров
1
Тодд Говард: над The Elder Scrolls VI трудится уже большая часть студии Bethesda
2
Эксперты по безопасности Max опровергли информацию о взломе мессенджера
2
«Росатом» завершил опытно-промышленную эксплуатацию толерантного ядерного топлива
+
Продажи Resident Evil Requiem перевалили за 6 миллионов копий
+
Некоторые пользователи негативно оценили презентацию технологии Nvidia DLSS 5
+
OUKITEL представила защищённые смартфоны серии WP61 с рацией, тепловизором и спутниковой связью
+
«Коммерсант»: «Яндекс» может провести сокращение сотрудников по ключевым направлениям
+

Популярные статьи

DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
24
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
1
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
5
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
1

Сейчас обсуждают

Garthar
16:55
Самокритично да. Для тех кто не разобрался - скорость у этих 2х волн одинаковая и вышли они одновременно. Но на одном участке пути скорость гамма лучей чуть меньше, при этом длинна этого участка и на ...
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
Слёзы Штеуда
16:52
И главное за флуд не банят
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
OgoGoLog
16:51
Долго ты будешь свои сообщения однотипные спамить? Выйди на улицу - траву потрогай или что ты там обычно трогаешь, когда оверах не сидишь.
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
Артур Смирнов
16:16
Эх, а раньше в играх была поддержка этих карточек. Фищически правильный звук, в принципе физика объектов.. эх всё проеб..ли. теперь только сгенерированные картонные миры с лучами..
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
swr5
16:09
В ад они дверь открыли.
NVIDIA подтвердила открывающую дорогу к массовым модам для игр интеграцию DLSS 5 в Streamline
OgoGoLog
15:45
Сейчас бы им подробно отвечать на все выкрики хейтеров, особенно хейтеров из конкурирующего Телеграма.
Эксперты по безопасности Max опровергли информацию о взломе мессенджера
Johan_WTF
15:42
А зря, если-бы купил то был-бы новый контент, а читать почему тебе жалко купить новые железки не интересно.
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
usr721
15:29
Еще бы им взять и признать взлом, прям детсад или на кого рассчитаны подобные заявления?
Эксперты по безопасности Max опровергли информацию о взломе мессенджера
Сергей Анатолич
15:21
Ну, судя по дизлайкам, тупой здесь ты!🤣
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
OgoGoLog
15:17
Ну и? Или ты как и твой земляк кол-во спутников от кол-ва запусков отличить не можешь?
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter