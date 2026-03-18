В частности, NVIDIA планирует расширить своё присутствие на рынке центральных процессоров.

Дженсен Хуанг, генеральный директор корпорации NVIDIA заявил, что прогнозируемый им накануне объем продаж чипов для искусственного интеллекта в размере одного триллиона долларов не охватывает весь ассортимент продукции компании. Он дал понять, что выручка превысит эту цифру по мере выхода компании на новые рынки. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг на мероприятии GTC 2026. Фото: Getty Images via AFP

Компания ожидает заключить сделки, оформить заказы и отгрузить продукции на сумму более триллиона долларов, заявил Хуанг на мероприятии корпорации GPU Technology Conference (GTC) 2026, проходящем в Сан-Хосе, штат Калифорния. Он также подчеркнул перед аудиторией, состоящей из аналитиков и инвесторов, что NVIDIA "уверена в достижении объема продаж более одного триллиона долларов".

Bloomberg отмечает, что за менее чем сутки до своего очередного заявления Дженсен Хуанг говорил о том, что флагманские процессоры NVIDIA для искусственного интеллекта помогут получить один триллион долларов продаж к 2027 году, отметив резко возросший за последние два года спрос на вычислительные ресурсы.

Ранее NVIDIA прогнозировала, что объем продаж оборудования для центров обработки данных достигнет 500 миллиардов долларов к концу 2026 года. Последний прогноз Хунга продлевает этот период еще на год, при этом ожидаемая сумма прибыли удваивается.

В понедельник, 16 марта, Дженсен Хуанг объявил о планах компании по более глубокому расширению присутствия на рынке центральных процессоров, то есть том сегменте рынка, где лидером традиционно является корпорация Intel. Хуанг представил публике чипы, изготовленные с использованием технологии, приобретенной у стартапа Groq. Он также сообщил о разработке чипов для центров обработки данных в космосе.