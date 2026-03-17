crazycat21
NVIDIA прогнозирует выручку в размере одного триллиона долларов к 2027 году
Основанием для прогноза стал возросший спрос на вычислительные мощности.

Генеральный директор корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг в ходе своего выступления перед собравшимися на крупнейшем ежегодном мероприятии компании GTC 2026 представил ряд новых продуктов, а также заявил, что флагманские процессоры для искусственного интеллекта помогут фирме получить выручку в размере одного триллиона долларов к 2027 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступает с программной речью на конференции Nvidia GTC 16 марта 2026 года в Сан-Хосе, Калифорния. Фото: Benjamin Fanjoy / Getty Images

Во время своей программной речи продолжительностью два с половиной часа, Хуанг объявил о планах компании по более глубокому проникновению на рынок центральных процессоров, где лидирующие позиции занимает Intel, и представил полупроводники, изготовленные с использованием технологий, приобретенных у стартапа Groq. Он даже заявил о разработке чипов для центров обработки данных в космосе.

По мнению Дженсена Хуанга, в настоящее время NVIDIA обладает уникальными возможностями, поскольку спрос на вычислительные мощности продолжает расти.

"Я считаю, что спрос на вычислительные ресурсы за последние два года вырос в миллион раз. Это чувство разделяют все. Это чувство испытывает каждый стартап", – сказал он.

Bloomberg отмечает, что Хуанг сталкивается с растущим скептицизмом со стороны инвесторов, которые хотят получить больше доказательств того, что стремительный рост продаж NVIDIA сохранится. Прогноз продаж в триллион долларов, подкрепленный заказами на чипы Blackwell и Rubin, подтвердил, что спрос на продукцию компании остается стабильным.

Тем не менее, прогноз не предполагает значительного ускорения роста объёмов продаж. Ранее корпорация прогнозировала, что концу 2026 года продажи оборудования для центров обработки данных составят 500 миллиардов долларов. Последний прогноз продлевает этот срок ещё на год, однако при этом сумма выручки удваивается.

Главным событием GPU Technology Conference (GTC) 2026, ежегодного мероприятия в Сан-Хосе, которое привлекает множество заинтересованных, стали новые продукты и заключенные партнерские соглашения. Новый чип Groq разработан для повышения скорости отклика систем искусственного интеллекта. NVIDIA также провела презентацию компьютера, состоящего из универсальных процессоров. 

Нынешняя выставка GTC – это последняя попытка NVIDIA продвигать вычисления на основе искусственного интеллекта (ИИ) и удерживать лояльность клиентов к своей технологии. Компания использует это мероприятие для объявления о партнёрстве с компаниями из различных отраслей, стремясь продемонстрировать растущие преимущества ИИ.

#новости #intel #процессоры #искусственный интеллект #чипы #blackwell #дженсен хуанг #rubin #groq #nvidea
Источник: bloomberg.com
