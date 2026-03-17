crazycat21
Оppo представила первый в мире складной смартфон Find N6 без линии перегиба на дисплее
Смартфон поступит в продажу в ближайшее время.

За полгода до ожидаемой презентации складного смартфона от компании Apple китайская фирма Oppo представила свой продукт, в котором решена самая большая проблема устройств подобного рода на сегодняшний день – наличие линии перегиба на дисплее. Об этом сообщает Bloomberg.

Смартфон Oppo Find N6. Фото: Future / Mike Lowe

Новая технология шарнира от Oppo делает складку на дисплее незаметной для глаза, сглаживая углубление на поверхности, которое обычно заметно. Это долгожданный прорыв, который компании-производители обещали осуществить несколько раз за семь лет существования складных смартфонов. Флагманская складная модель от Oppo с этой технологией – Find N6, поступит в продажу уже 17 марта.

По мнению агентства, складные аппараты могут стать редким ярким пятном на мировом рынке смартфонов, который, как ожидается, в этом году сократиться на 13%. Причина в дефиците комплектующих. Несмотря на то, что складные "трубки" остаются нишевым продуктом из-за высокой стоимости, прочности и проблем с камерами, предполагается, что появление в продаже складного смартфона от Apple поспособствует повышению узнаваемости и глобальному росту на рынке в 2026 году.

Смартфон Oppo Find N6. Фото: Vlad Savov / Bloomberg

По мнению аналитиков компании International Data Corporation (IDC), производители, вероятно, приложат все усилия для привлечения внимания потребителей к премиальным устройствам, таким как складные смартфоны, для компенсации падения объёмов выручки из-за снижения продаж.

Как отмечает Bloomberg, технический прорыв фирмы Oppo свидетельствует о дальнейшем усовершенствовании, которое приближает складные устройства к "зрелым" моделям смартфонов. Оно демонстрирует возможность создания гибкого экрана, который в открытом состоянии действительно плоский. Новое устройство не толще обычного смартфона. Его полные характеристики и габариты будут представлены в ходе презентации на этой неделе. 

Решение Oppo для выравнивания экрана заключалось в том, чтобы сделать 3D-сканирование каждого отдельного шарнира, нанести капли полимера на неровные участки и закрепить их ультрафиолетовым светом. Компания утверждает, что это привело к уменьшению разницы в высоте под дисплеем на 75%, благодаря чему экран выглядит и ощущается во время использования так, как будто у него вообще нет складки.

#новости #смартфоны #технологии #oppo #складные смартфоны #oppo find n6 #find n6
Источник: bloomberg.com
