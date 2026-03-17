За полгода до ожидаемой презентации складного смартфона от компании Apple китайская фирма Oppo представила свой продукт, в котором решена самая большая проблема устройств подобного рода на сегодняшний день – наличие линии перегиба на дисплее. Об этом сообщает Bloomberg.
Новая технология шарнира от Oppo делает складку на дисплее незаметной для глаза, сглаживая углубление на поверхности, которое обычно заметно. Это долгожданный прорыв, который компании-производители обещали осуществить несколько раз за семь лет существования складных смартфонов. Флагманская складная модель от Oppo с этой технологией – Find N6, поступит в продажу уже 17 марта.
По мнению агентства, складные аппараты могут стать редким ярким пятном на мировом рынке смартфонов, который, как ожидается, в этом году сократиться на 13%. Причина в дефиците комплектующих. Несмотря на то, что складные "трубки" остаются нишевым продуктом из-за высокой стоимости, прочности и проблем с камерами, предполагается, что появление в продаже складного смартфона от Apple поспособствует повышению узнаваемости и глобальному росту на рынке в 2026 году.
По мнению аналитиков компании International Data Corporation (IDC), производители, вероятно, приложат все усилия для привлечения внимания потребителей к премиальным устройствам, таким как складные смартфоны, для компенсации падения объёмов выручки из-за снижения продаж.
Как отмечает Bloomberg, технический прорыв фирмы Oppo свидетельствует о дальнейшем усовершенствовании, которое приближает складные устройства к "зрелым" моделям смартфонов. Оно демонстрирует возможность создания гибкого экрана, который в открытом состоянии действительно плоский. Новое устройство не толще обычного смартфона. Его полные характеристики и габариты будут представлены в ходе презентации на этой неделе.
Решение Oppo для выравнивания экрана заключалось в том, чтобы сделать 3D-сканирование каждого отдельного шарнира, нанести капли полимера на неровные участки и закрепить их ультрафиолетовым светом. Компания утверждает, что это привело к уменьшению разницы в высоте под дисплеем на 75%, благодаря чему экран выглядит и ощущается во время использования так, как будто у него вообще нет складки.