Китайская компания Sinopec, крупнейший в мире по мощности переработчик нефти, планирует сократить объемы переработки в текущем месяце более чем на 10% по сравнению с первоначальным планом. Сокращение связано с геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Сокращение объемов нефтепереработки государственной компанией Sinopec (1/3 часть всей переработки в Китае) является частью расширяющихся мер Пекина по борьбе с перебоями в поставках сырья, вызванных блокировкой Ормузского пролива, через который проходит 20% мировых поставок. По оценкам двух источников Reuters, в марте объем переработки сократится в среднем на 600-700 тысяч баррелей в сутки. При этом отмечено, что это сокращение не включает в себя потери от технического обслуживания заводов, запланированного до начала эскалации на Ближнем Востоке.

Представитель компании Sinopec заявил, что компания не комментирует оперативные вопросы. По данным Reuters, компания Sinopec импортирует около 4 миллионов баррелей сырой нефти в сутки, из которых 2,4 миллиона баррелей в сутки поступает из стран Ближнего Востока. Китай является крупнейшим в мире покупателем нефти. В 2025 году он импортировал 11,55 миллиона баррелей ежесуточно, из которых около половины поступало из стран Ближнего Востока.

Ранее официальный Пекин распорядился немедленно запретить экспорт дизельного топлива, бензина и авиационного топлива, чтобы обеспечить внутренние потребности. Он также отклонил запрос компании Sinopec на использование контролируемых правительством стратегических запасов нефти. По информации одного из источников агентства, запланированное снижение переработки составит 11-13% от нынешних объёмов.