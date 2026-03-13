Ведущий китайский производитель электромобилей последовательно осваивает международные рынки

Компания BYD, которая является крупнейшим китайским производителем автомобилей, рассматривает возможность строительства завода в Канаде, а также не исключает возможности приобретения более крупного мирового автопроизводителя. Об этом сообщает Bloomberg. По словам Стеллы Ли, исполнительного вице-президента базирующейся в Шэньчжэне компании, BYD изучает канадский рынок на предмет потенциального размещения производственного предприятия, хотя окончательное решение по данному вопросу ещё не принято.

Фото: BAY ISMOYO/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

Bloomberg отмечает, что в настоящее время Канада пытается привлечь инвестиции китайских автопроизводителей. Правительство страны продвигает идею создания совместного предприятия с одной или несколькими канадскими фирмами. В начале текущего года Канада согласилась освободить от таможенной пошлины в 100%, установленной в 2024 году, до 49 тысяч китайских электромобилей ежегодно. Прежняя политика властей страны была направлена на недопущение электромобилей из Китая на канадский рынок.

Как сообщает Bloomberg, Стелла Ли также дала понять, что компания BYD "может быть заинтересована" в поглощении крупного автопроизводителя. И это в то время, когда некоторые американские, европейские и японские компании из-за всех сил стараются оставаться конкурентоспособными на мировых рынках. BYD добилась известности благодаря производству как полностью электрических, так и гибридных автомобилей.

При этом вице-президент BYD отметила, что хотя ни одна сделка не близка к завершению, компания оценивает потенциальные выгоды. Как отмечает Bloomberg, несмотря на то, что Стелла Ли не упомянула никаких потенциальных объектов для поглощения, такой шаг не является чем-то новым. В частности, китайская компания Zhejiang Geely Holding Group более десяти лет назад приобрела Volvo Cars.

Bloomberg отмечает, что BYD отложила любые амбиции по поводу выхода на рынок США, поскольку китайские производители столкнулись с высокими пошлинами на электромобили. Вместо этого компания сосредоточилась на таких рынках, как Европа, где может применить свою так называемую "бразильскую модель", используя успех в маркетинге и продажах, достигнутый в Южной Америке. Стелла Ли заявила, что компания наращивает темпы создания своего первого европейского центра по производству легковых автомобилей в Венгрии, а также рассматривает возможность размещения аналогичного предприятия на территории Турции.