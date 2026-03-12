Сайт Конференция
crazycat21
Joby Aviation начала совершать полёты на своём первом серийном электрическом аэротакси
Компания планирует начать коммерческие полёты уже в конце этого года

Компания Joby Aviation заявила о начале полётов своего первого серийного электрического аэротакси.

Летательный аппарат пройдёт сертификационные испытания в федеральных регулирующих органах, чтобы получить разрешение на типовую инспекцию (TIA). Это важный шаг на пути к получению сертификата, необходимого для коммерческого использования. Об этом сообщает Reuters.

Предсерийный прототип Joby S4. Фото: Joby Aviation

По данным Joby Aviation, пилоты начали первоначальные лётные испытания аэротакси на предприятии компании в Марине, штат Калифорния. Испытательные полёты являются важной подготовительной стадией перед оценкой, которую позже проведут пилоты Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

По данным Reuters, компания Joby уже несколько лет сотрудничает с регулирующими органами, чтобы утвердить проекты, чертежи и комплектующие для своего первого серийного летательного аппарата вертикального взлёта и посадки — S4 eVTOL. Лётчики-испытатели фирмы уже преодолели 80 500 километров на опытных образцах этого нового типа техники.

Воздушное такси компании Joby — это шестироторный электрический летательный аппарат, который может вертикально взлетать и садиться, как вертолёт, и летать горизонтально, как самолёт. Иными словами, это конвертоплан. В кабине аппарата, помимо пилота, могут находиться четыре пассажира. Компания планирует запустить полёты в конце этого года в Дубае, где уже активно ведётся строительство двух из четырёх взлётно-посадочных площадок.

Согласно данным Reuters, в этом году Joby Aviation планирует начать ограниченную деятельность на территории США в рамках инициативы, поддерживаемой Белым домом. Эта инициатива направлена на ускорение внедрения электрических аэротакси и других малых летательных аппаратов в воздушное пространство страны. Инициатива осуществляется под контролем Федерального управления гражданской авиации (FAA). Joby Aviation участвует в пяти из восьми пилотных программ, включенных в данный проект.

В планах компании выход на выпуск четырёх аэротакси ежемесячно к 2027 году. Производство будет вестись на мощностях в Калифорнии и Дайтоне, штат Огайо.

#новости #техника #evtol #аэротакси #joby aviation #joby s4 #s4 evtol
Источник: reuters.com
