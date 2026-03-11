Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Dassault Aviation представила дальнемагистральный бизнес-джет Falcon 10X
Новый самолёт составит конкуренцию машинам от североамериканских производителей

Компания Dassault Aviation 10 марта представила свой новейший дальнемагистральный бизнес-джет Falcon 10X. Французский производитель пытается составить конкуренцию более крупным североамериканским конкурентам в верхнем сегменте роскошных самолётов. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Dassault AviationПрезентация машины, организованная для поставщиков и состоятельных потенциальных покупателей, состоялась на заводе компании в Мериньяке, Франция. В ходе мероприятия компания Dassault заявила, что новый бизнес-джет имеет самый просторный салон в своём классе и может преодолевать большие расстояния, например, от Шанхая до Нью-Йорка. Стоимость нового самолёта составляет 80 миллионов долларов.

Может быть интересно

Как отмечает Reuters, презентация нового VIP-самолёта произошла на фоне конкуренции между авиастроительными компаниями за обслуживание сверхбогатых людей и лидеров государств в верхнем сегменте рынка роскошных реактивных самолётов. Однако Эрик Траппье, генеральный директор Dassault Aviation, заявил, что основная часть прогнозируемых продаж нового бизнес-джета придётся на долю корпораций.

«Задача этого самолета — совершать полёты на очень большие расстояния, обеспечивая при этом максимальный комфорт и безопасность», — заявил Траппье.

С его слов, двухдвигательный реактивный самолёт «вскоре» впервые поднимется в воздух, а в эксплуатацию он поступит ближе к концу десятилетия. При этом изначально сообщалось, что эксплуатация бизнес-джета должна была начаться уже в 2027 году.

По мнению аналитиков, просторный салон и большая дальность полёта модели Falcon 10X могут привести к более напряженной борьбе между тремя основными моделями канадской компании Bombardier и американской Gulfstream (подразделение корпорации General Dynamics). Обе компании за 2025 год поставили заказчикам в общей сложности примерно в четыре раза больше самолётов, чем Dassault.

Отмечено, что спрос на частные авиаперевозки среди состоятельных путешественников и крупного бизнеса по-прежнему остаётся достаточно высоким. Американская аэрокосмическая корпорация Honeywell прогнозирует поставку 8500 бизнес-джетов на сумму 283 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия.

Обладая межконтинентальной дальностью полёта в 13900 километров, Falcon 10X будет конкурировать с Global 8000 от Bombardier и G800 от Gulfstream.

Впервые за всю историю французской авиастроительной компании новая разработка Dassault, созданная с нуля, оснащена двигателями британской фирмы Rolls-Royce.

#новости #авиация #самолеты #rolls-royce #dassault aviation #dassault #bombardier #gulfstream #бизнес-джет #falcon 10x
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
4
Энтузиаст протестировал Galaxy S26 Ultra в ряде ПК-игр с подключённым монитором в режиме DeX
+
NVIDIA запланировала трансляцию GeForce ON Community Update на 10 марта
+
Археологи нашли в Панаме гробницу с золотом и погребальными сокровищами возрастом более 1000 лет
+
Эксперимент с Cyberpunk 2077 на MacBook Neo вызвал вопросы у издания WCCFTech к результатам теста
+
Китай предупредил о риске глобального дефицита чипов из-за конфликта вокруг Nexperia
+
MSI представила материнскую плату AMD AM5 средне-начального класса с тактовым генератором
+
ID-COOLING представила воздушный кулер FROZN 510 в стандартном варианте и варианте для платформы AMD
1
Покупатель приобрёл ПК с RTX 5060 за $750 и получил сборку с RTX 5070 из-за ошибки магазина
3
Новый драйвер Game Ready 595.79 WHQL устраняет проблемы с напряжением и оптимизирует две новые игры
+
Xiaomi объявила дату глобального релиза смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max
+
В России разрешили эксплуатацию беспилотных грузовиков без водителя в салоне
+
Samsung обещает к концу года поддержку 120 игр на мониторах с поддержкой 3D-технологии без очков
+
Microsoft запускает новый пакет ПО с искусственным интеллектом за 99 долларов в месяц
3
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
4
Студия GamesVoice выпустит озвучку South Park The Stick of Truth с голосами русского MTV 2000-х
1
Ремонтопригодность Samsung Galaxy S26 Ultra составила 9 по 10-балльной шкале
+
Samsung возобновляет производство GeForce RTX 3060
+
Intel официально представила процессоры Bartlett Lake только с производительными P-ядрами
+
IGN: EA сокращает сотрудников во всех студиях Battlefield после успеха Battlefield 6
5

Популярные статьи

Российский метал (мои предпочтения)
9
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
18
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
16
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
5
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
10
Топ-5 ключевых руководителей Xbox сделавших консоль легендой
+
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
2

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
14:31
Говно рок, это понятие больше политическое, это рок группы которые пошли против общей концепции рок музыки, и встали на сторону зла, точнее продались ему за бабки и концерты
Российский метал (мои предпочтения)
TerraRaptor
14:23
Это 512Мбит. Т.е. 64МБ.
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Эдуард Кузнецов
14:22
Хеви метал рок HMR, а попросту металл, это всего лишь, одно из направлений рок музыки, а "Черный кофе" играли классический хард рок. Ну и Ария, это стиль хард энд Хеви, слияние этих двух стилей, пра...
Российский метал (мои предпочтения)
ExtenZ
14:18
кушащ кушащ
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
Waramagedon
14:06
осталось узнать нафига менять 5060 на 5070 если 60 тащит 2к +-120фпс
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Wrong_look_by_Krogot
14:00
Сидорович.... извините
Героини видеоигр, о которых часто забывают – специальный выпуск к 8 марта
Waramagedon
13:53
осталось узнать кто кормит это чудо-юдо? мама?
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Waramagedon
13:49
значит на очереди ауди и шкода.
Volkswagen планирует сократить до 50 000 рабочих мест из-за падения прибыли
Waramagedon
13:47
Заплатили - строят. Цена решает всё, да и технологии новее у индусов.
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
IRanPast
13:34
Данте, ты уже реально задрал своими статьями
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter