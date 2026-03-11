Новый самолёт составит конкуренцию машинам от североамериканских производителей

Компания Dassault Aviation 10 марта представила свой новейший дальнемагистральный бизнес-джет Falcon 10X. Французский производитель пытается составить конкуренцию более крупным североамериканским конкурентам в верхнем сегменте роскошных самолётов. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Dassault AviationПрезентация машины, организованная для поставщиков и состоятельных потенциальных покупателей, состоялась на заводе компании в Мериньяке, Франция. В ходе мероприятия компания Dassault заявила, что новый бизнес-джет имеет самый просторный салон в своём классе и может преодолевать большие расстояния, например, от Шанхая до Нью-Йорка. Стоимость нового самолёта составляет 80 миллионов долларов.

Как отмечает Reuters, презентация нового VIP-самолёта произошла на фоне конкуренции между авиастроительными компаниями за обслуживание сверхбогатых людей и лидеров государств в верхнем сегменте рынка роскошных реактивных самолётов. Однако Эрик Траппье, генеральный директор Dassault Aviation, заявил, что основная часть прогнозируемых продаж нового бизнес-джета придётся на долю корпораций.

«Задача этого самолета — совершать полёты на очень большие расстояния, обеспечивая при этом максимальный комфорт и безопасность», — заявил Траппье.

С его слов, двухдвигательный реактивный самолёт «вскоре» впервые поднимется в воздух, а в эксплуатацию он поступит ближе к концу десятилетия. При этом изначально сообщалось, что эксплуатация бизнес-джета должна была начаться уже в 2027 году.

По мнению аналитиков, просторный салон и большая дальность полёта модели Falcon 10X могут привести к более напряженной борьбе между тремя основными моделями канадской компании Bombardier и американской Gulfstream (подразделение корпорации General Dynamics). Обе компании за 2025 год поставили заказчикам в общей сложности примерно в четыре раза больше самолётов, чем Dassault.

Отмечено, что спрос на частные авиаперевозки среди состоятельных путешественников и крупного бизнеса по-прежнему остаётся достаточно высоким. Американская аэрокосмическая корпорация Honeywell прогнозирует поставку 8500 бизнес-джетов на сумму 283 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия.

Обладая межконтинентальной дальностью полёта в 13900 километров, Falcon 10X будет конкурировать с Global 8000 от Bombardier и G800 от Gulfstream.

Впервые за всю историю французской авиастроительной компании новая разработка Dassault, созданная с нуля, оснащена двигателями британской фирмы Rolls-Royce.